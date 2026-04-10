短編映画『CITIZENs - The Choice Not to Fight』「トリプルセブン」達成　海外映画祭での評価を受け、日本の劇場上映でも確かな反響。次回上映は4/25(土)うみぞら映画祭！

Ａｘｉｓｐｈｅｒｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社

観客動員率70％以上、アンケート回収率70％以上、作品評価7以上という3条件を同時に満たす「トリプルセブン」を達成。トロペア映画祭、モナコ国際映画祭で注目を集めてきた短編映画『CITIZENs - The Choice Not to Fight』が、キネカ大森での劇場上映でも確かな反響を呼びました。





一般社団法人フィルム・ジャパネスクが製作し、Deep Emotion株式会社とよーてらよてら株式会社が制作協力を担う短編映画『CITIZENs - The Choice Not to Fight』（監督・脚本：ふるいちやすし）が、2月20日から2月26日に東京・キネカ大森で開催された第3回ジーンシアタースタジアムでの上映において、「トリプルセブン」を達成いたしました。





ジーンシアタースタジアムにおける「トリプルセブン」とは、観客動員率70％以上、アンケート回収率70％以上、作品評価7以上という3条件をすべて満たすことを指します。

どれだけ客席を埋められたか、鑑賞後にどれだけ行動につながったか、そして作品そのものがどれほど高く受け止められたか。上映の前後を含めた体験全体が問われるなかで、『CITIZENs - The Choice Not to Fight』は3条件を同時にクリアしました。

監督：ふるいちやすし

ふるいち監督が本作を通じて見つめているのは、対立や分断のなかでもなお、“市民の視点”を取り戻せるかという問い。

敵か味方か、勝つか負けるか、正しいか間違っているかという二項対立に人が飲み込まれていく世界のなかで、それでも「同じ市民として生きる」という感覚を取り戻せるのか――本作は、その問いを観客へまっすぐ差し出しています。今回の「トリプルセブン」達成は、その問いかけが映画祭という特別な場だけでなく、日本の劇場においても観客の心に届いたことを示す結果となりました。

こうした本作の問いは海外の映画祭でも多くの評価を集めており、2025年にイタリアで開催されたトロペア映画祭では国際短編部門の最優秀作品賞を含む3部門を受賞。モナコ国際映画祭（2025）でも、エンジェルフィルムアワードをはじめ複数の賞を受賞しています。





そして、今回キネカ大森での上映を経て、淡路島で開催される「うみぞら映画祭」のサブイベントとして、『CITIZENs - The Choice Not to Fight』の上映が決定いたしました。

「うみぞら映画祭」は、海の上に巨大なスクリーンを浮かべ、砂浜から映画を楽しむ全国的にも珍しい映画祭として知られ、地域の魅力発信の場として高く評価されています。本作は同映画祭の関連企画として、淡路島唯一の映画館「洲本オリオン」にて上映いたします。

さらに上映当日には、本作のキャスト陣に加え、プロデューサー、エグゼクティブプロデューサーが登壇する特別なアフタートークイベントも開催します。

海と空にひらかれたこの場所で、本作が描く“メッセージ”を受け取っていただけたらと思います。

【次回上映情報】

会場：洲本オリオン

上映作品：短編映画『CITIZENs - The Choice Not to Fight』

日時：2026年4月25日（土）

開場：14:00

開演：14:30（キャスト・プロデューサー陣による登壇イベント有り）

終了予定：16:30

チケット料金：1,000円

お申し込みページ：https://citizenssumoto-orion.peatix.com/view

うみぞら映画祭公式Instagram

https://www.instagram.com/p/DWdn4xEAXNK/?igsh=MWxuamJ2OG9zamt0Mg==

Deep Emotion株式会社は今後も、『CITIZENs - The Choice Not to Fight』を通じて、映画という表現の力でCITIZENsの持つ可能性を広げてまいります。

【作品概要】

作品名：CITIZENs - The Choice Not to Fight

監督・脚本：ふるいちやすし

出演：藤井泰子、ラスティ・スミス、ヴァレンティノ・セビッチ、デリック・ドーヴァー、

小池樹里杏、スティーブン・レフィーバー、レオン・ピッツォ・スナミ ほか

撮影監督：会田正裕

エグゼクティブプロデューサー：河本和真

プロデューサー：小林由佳

音楽：ふるいちやすし、Eric Zay、喜納昌吉（「花～すべての人の心に花を～」）

製作：一般社団法人フィルムジャパネスク、Deep Emotion株式会社、よーてらよてら株式会社

【会社概要】

会社名：Deep Emotion株式会社

所在地：東京都港区高輪四丁目11番23-102号

代表者：代表取締役 河本 和真

事業内容：映画・映像関連事業、プロジェクト企画運営 ほか

公式サイト：https://www.filmjapanesque.com/citizens/

※Deep Emotion株式会社は、Axisphere Holdings株式会社の子会社です。

【本件に関するお問い合わせ先】

Deep Emotion株式会社／CITIZENs事務局

E-mail：info@deepemotion.co.jp