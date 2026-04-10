FDAI、Managed Agentsを活用した企業向けAIエージェント導入支援を開始

ForwardDeploy AI株式会社

ForwardDeploy AI株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：丸岡和人、以下、FDAI）は、Anthropic社が提供する「Claude Managed Agents」を活用した企業向け導入支援の提供を開始しました。

Claude Managed Agentsは、長時間の処理や複数ステップの実行、状態を保ったまま進める継続的な業務に向いた管理型のエージェント実行基盤です。FDAIは、この基盤を企業の実務に無理なく組み込むため、活用方針の整理から業務設計、権限制御、システム実装、運用定着までを一貫して支援します。

【サービス開始の背景】

生成AIの業務活用は、チャットで質問に答える段階から、日々の業務フローの中で継続的に動くエージェントの活用へと広がりつつあります。一方で、実際の導入現場では、どの情報にアクセスさせるのか、どこまで自動化するのか、誰が承認しどのように履歴を残すのか、といった設計が欠かせません。

Claude Managed Agentsは、エージェントを動かすための実行基盤を管理型で提供し、長時間実行や非同期処理を扱いやすくします。その一方で、企業ごとの業務ルールに沿った権限設計、監査性の確保、既存システムとの接続などは、個別に設計・実装する必要があります。FDAIは、こうした導入の詰めの部分まで伴走するため、本サービスを開始しました。

【提供内容】

本サービスでは、主に以下の内容を提供します。

- 活用目的と対象業務の整理- 業務要件に応じたエージェント設計- ユーザー単位・部門単位の権限設計- 承認フロー、監査ログ、運用ルールの設計- 社内データや各種SaaSとの連携設計- PoCから本番導入までの実装支援- 導入後の改善・定着支援

FDAIが重視しているのは、「動くデモ」をつくることではなく、現場で継続して使える仕組みにすることです。管理者が追えるログ、見直しやすい構成、運用時の責任分界まで含めて設計し、企業で安心して使える状態を目指します。

【想定ユースケース】

- マーケティングデータを横断的に分析し、改善施策を提案するエージェント- 調査・リサーチ結果を蓄積し、部門ごとに整理して提案につなげるエージェント- 複数の社内外データを参照しながら、レポートや文書のたたき台を作成するエージェント- 承認を挟みながら、定型業務の一部を半自動化するエージェント

【FDAIの提供価値】

FDAIは、単に新しいツールを導入するのではなく、AIエージェントを企業で安全に使い続けられる形に落とし込むことに重きを置いています。業務設計とシステム設計を切り離さずに進めること、権限分離や承認設計を前提に導入すること、提案の根拠や履歴を後から確認できるようにすること、将来のモデルや実行基盤の変更にも対応しやすい構成にすることを大切にしています。

【今後の展開】

FDAIは今後、業種・業務別の設計テンプレートや実装パッケージを順次拡充し、AIエージェント導入の立ち上がりを早めるとともに、導入後の改善サイクルの定着を支援してまいります。

【会社概要】

会社名：ForwardDeploy AI株式会社

所在地：東京都渋谷区道玄坂１丁目１０ー８ 渋谷道玄坂東急ビル 2FーC

代表者：丸岡和人

事業内容：AI導入支援、AI受託開発、AIエージェント設計・実装支援

URL：https://fdai.co.jp

【お問い合わせ先】

ForwardDeploy AI株式会社 広報担当

お問合せURL：https://fdai.co.jp/contact

※「Claude Managed Agents」はAnthropic社が提供する機能名称です。本リリースはFDAIによる独自の導入支援サービスに関するものであり、Anthropic社による提供・保証・認定、スポンサーシップ、提携または代理店関係を意味するものではありません。

※Claude Managed AgentsはAnthropic社によりベータ提供中であり、一部機能はResearch Previewとして提供されています。機能仕様や提供条件は変更される場合があります。