FRUITS ZIPPER、5thシングルCD発売＆新曲「ふるっぱれーど」リリースを発表　デビュー4周年配信で語った“7人の夢”

アソビシステム株式会社

FRUITS ZIPPERがデビュー4周年記念日となる4月10日（金）に生配信を実施。5thシングルCD発売決定、新曲「ふるっぱれーど」の配信リリースを発表した。

アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より2022年4月にデビューしたFRUITS ZIPPER。代表曲「わたしの一番かわいいところ」が大ヒットし、TikTok内での再生回数は約30億回、ミュージックビデオは7,200万再生を突破。2023年から日本レコード大賞を3年連続受賞し、昨年末には第76回NHK紅白歌合戦に初出場を果たした。今年2月には初の東京ドーム公演を成功させ、この春から8都市16公演を巡るアリーナツアーを開催するなど、今や日本を代表するアイドルグループに成長した。

そんなFRUITS ZIPPERがデビュー4周年を記念して生配信を実施し、ファンとともに4周年をお祝いした。サプライズで登場した「カワイイ神社」に向かってメンバーが手を合わせると、FRUITS ZIPPERと一緒に世界へ“KAWAII”を届けるお手伝いをする精霊「ふるーつちゃん」が登場。

FRUITS ZIPPERがこれから叶えたい夢として、鎮西寿々歌は「2年連続で紅白歌合戦出場」、櫻井優衣は「日本レコード大賞受賞」、月足天音は「国立競技場でのライブ開催」、仲川瑠夏は「『わたしの一番かわいいところ』以上のヒットソングを出すこと」、松本かれんは「（韓国の音楽番組）M COUNTDOWN出演」、早瀬ノエルは「（世界最大規模の音楽フェス）Coachella出演」、真中まなは「CD売上50万枚」を堂々と掲げ、「絶対に全部叶えたい」とファンにさらなる飛躍を誓った。

配信の様子ふるーつちゃん

配信中には、待望の5thシングルCDが7月15日（水）に発売されることが発表。さらに、新曲「ふるっぱれーど」がアリーナツアー初日の4月24日（金）に配信リリースされることが決定し、ミュージックビデオのティザー映像が公開された。この楽曲は、誰もが持っている“好き”という気持ちや、そのときめきで世界がカラフルなパレードのように動いていく幸せを歌う、FRUITS ZIPPERらしいポジティブなエネルギーをぎゅっと詰め込んだ一曲となっている。

また、アリーナツアーのキービジュアルも公開された。今回のビジュアルは「夢の中の夢」をテーマに、デビュー時のアーティスト写真も手がけたOFBYFOR TOKYOのYUKARI氏が制作。デビュー当時、CGで動くアーティスト写真という新しいスタイルを見せた彼女たちは、この4年間の活躍を通して、唯一無二の存在としてさらに輝きを放っている。

アリーナツアーキービジュアル

デビュー5年目に突入し、ますますパワーアップしていくFRUITS ZIPPER。今後、彼女たちがどんな“NEW KAWAII”を見せてくれるか、楽しみでならない。

＜CD発売情報＞

FRUITS ZIPPER 5thシングルCD

発売日：2026年7月15日（水）

予約はこちら：https://lnk.to/FZ_5thsingle_CD

初回限定盤：3,300円

FRUITS ZIPPER盤：1,800円

通常盤：1,200円

＜楽曲リリース情報＞

FRUITS ZIPPER Digital Single「ふるっぱれーど」

配信日：2026年4月24日（金）

＜アリーナツアー情報＞

『FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR「DREAM WITH IN」』

4月24日（金）神奈川県 横浜アリーナ

4月25日（土）神奈川県 横浜アリーナ

5月2日（土）東京都 国立代々木競技場 第一体育館

5月3日（日）東京都 国立代々木競技場 第一体育館

5月5日（火・祝）東京都 国立代々木競技場 第一体育館

5月6日（水・祝）東京都 国立代々木競技場 第一体育館

5月19日（火）広島県 広島グリーンアリーナ

5月20日（水）広島県 広島グリーンアリーナ

5月30日（土）香川県 あなぶきアリーナ香川

5月31日（日）香川県 あなぶきアリーナ香川

6月6日（土）北海道 北海きたえーる

6月7日（日）北海道 北海きたえーる

6月24日（水）愛知県 IGアリーナ

6月25日（木）愛知県 IGアリーナ

7月4日（土）兵庫県 GLION ARENA KOBE

7月15日（水）福岡県 マリンメッセ福岡A館

詳細はこちら：https://fruitszipper.asobisystem.com/feature/4th_arena_tour

＜FRUITS ZIPPER Profile＞

アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より2022年4月にデビューした、月足天音・鎮西寿々歌・櫻井優衣・仲川瑠夏・真中まな・松本かれん・早瀬ノエルによる7人組アイドルグループ。

2ndシングル「わたしの一番かわいいところ」がTikTokでZ世代を中心に注目を集め、TikTok内での再生回数は約30億回、MVは7,000万再生を突破。

2025年、レコード大賞を3年連続受賞し、第76回NHK紅白歌合戦に初出演。

2026年2月にはグループ最大規模となる東京ドーム公演を成功させ、春には13都市16公演を巡るアリーナツアーを開催。

Official site：https://fruitszipper.asobisystem.com/

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