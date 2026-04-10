イケメン役者育成ゲーム『A3!（エースリー）』舞台化作品 MANKAI STAGE『A3!』ACT3～SPRING & SUMMER 2026～本日開幕！！

株式会社リベル・エンタテインメント

株式会社リベル・エンタテインメントは、イケメン役者育成ゲーム『A3!（エースリー）』（iOS/Androidアプリ）に関連し、株式会社ネルケプランニングおよび株式会社ポニーキャニオンと共同で展開する舞台化作品・MANKAI STAGE『A3!』ACT3!～SPRING & SUMMER 2026～が、本日4月10日（金）天王洲 銀河劇場にて開幕したことをお知らせします。

ダウンロード数800万突破のイケメン役者育成ゲーム『A3!（エースリー）』を舞台化したMANKAI STAGE『A3!』。

本作は、前作「ACT3! 2025」の時系列上で描かれていた未上演のストーリーを題材にしており、新生春組第七回公演『奇術師たちの純愛』(主演:碓氷真澄)、新生夏組第七回公演『+3Ghosts！』(主演:斑鳩三角)の上演にまつわるエピソードをお届けします。

引き続き、MANKAI STAGE『A3!』ACT3! ～SPRING & SUMMER 2026～にぜひご期待ください。

MANKAI STAGE『A3!』

公式サイト：https://www.mankai-stage.jp/

公式 X：https://x.com/mankai_stage/

公式Instagram：https://instagram.com/mankai_stage

公式TikTok：https://tiktok.com/@mankai_stage

公式YouTube：https://youtube.com/@mankaistagea3491

■キャストコメント

佐久間咲也 役：横田龍儀

いよいよ、MANKAI STAGE『A3!』ACT3! ～SPRING & SUMMER 2026～が開幕します。

今回から『エーステ』の新しいステージが始まっていくのと同時に、新しいメンバーも加わり、新たな『エーステ』が始まっていきます。

これまで応援してくださっている皆さまには、もちろん、満足いただける内容になっていると思いますし、これから初めて『エーステ』を観ていただける皆さまにも楽しんでいただける内容になっています！

カントクと一緒に一つの作品を作り上げられるのが『エーステ』です。

ぜひ一緒に、最高のステージを作り上げていただけたら幸いです！

碓氷真澄 役：高橋怜也

またこうして春がやってきたことを嬉しく思います。

真澄くんとして、一幕の物語を背負い夏組に繋げられるように。

そして真澄くんの成長も心の機微も大切に演じて、主演公演を届けます。

全ては監督への愛のために。よろしくお願いします。

皇 天馬 役：菊池修司

いよいよ、開幕です。

「皇 天馬」を演じる事が決まってから今日に至るまで、プレッシャーやその責任の重さも感じながらも、長年愛され続けているMANKAIカンパニーの愛と偉大さに支えられ、夏組の皆と、「皇 天馬」と、向き合ってきました。

今まで大切に紡がれてきた夏組、そして「皇 天馬」を大切に、僕なりに今できる全てを詰め込んだつもりです。

夏組のリーダーとして、太陽のような、暑くて楽しい、忘れられない夏を、監督に届けられるよう精一杯務めさせていただきます。

最高の夏を！みんなで！

劇場で待ってます！監督！

瑠璃川 幸 役：高梨 怜

毎日が濃密で、まるで数年分の時間を一気に駆け抜けたかのような稽古期間でした。

当初は、思い入れのあるこの作品に参加できる喜びと感動で胸がいっぱいになる一方で、頭では理解しているはずなのに、緊張や不安もあり、思うようにいかない日々が続いていました。

それでも、どんな時も信じて支え続けてくださったカンパニーの皆さまの存在に、そして「瑠璃川 幸」という役の一つひとつの言葉に、何度も背中を押されてきました。

夏組の一員として、そして「瑠璃川 幸」として、この舞台に立ちます。その覚悟は、もう揺らぎません。

今はただ前だけを見据え、自分のすべてをぶつけて、新しい夏組、そして全員で向き合い積み重ねてきたこの作品という愛の形を、大切にお届けしたいと思います。

斑鳩三角 役：本田礼生

ついに幕が上がります△

初心を思い出す春夏公演△

夏組に新しい風が吹き、さらに三角が主演の公演△

たくさんの想いが詰まった大切な作品になりました△

これほどまでに、早く届けたいと思えることは、とても幸せなことだと感じています△

どうぞ期待して、思いっきり楽しんでください△

■ライブ配信（DMM TV）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/45129/table/204_1_e4b811d4c1b72bb1a64ef03492562cb5.jpg?v=202604111151 ]

■公演概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/45129/table/204_2_fed36f753a46af287ecfabfdd3974140.jpg?v=202604111151 ]

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(C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved. (C)MANKAI STAGE『A3!』製作委員会

■『A3!』とは？

『A3!』は劇団の主宰兼『総監督』となり、イケメン劇団員たちをキャスティングして青春ストーリーが楽しめるイケメン役者育成ゲームです。メインストーリーは豪華声優陣によるフルボイス。春組、夏組、秋組、冬組に所属するまだ“つぼみ”状態のイケメン役者たちを小劇場の舞台上で満開に咲かせよう！

■ストーリー

「カントク！オレたちを…咲かせてください！」

東京の郊外の街、天鵞絨（ビロード）町。この町には『ビロードウェイ』と呼ばれる通りがあり、多くの劇団が拠点にする劇団員の聖地となっている。突然届いた一通の手紙を頼りにこの地に降り立ったあなた。元舞台役者のあなたが出会ったのは―…【・借金まみれ！・お客ゼロ！・劇団員たった1名！】かつての栄光を失った潰れかけのボロ劇団！ひょんなことからその劇団を立て直すことになったあなたは、劇団の主宰兼『総監督』を任されることになって―…？メインストーリー第四部好評配信中！

■概要

タイトル：A3!（読み方：エースリー）

配信開始日：2017年1月27日（金）

価格：基本プレイ無料(一部アイテム課金制)

カテゴリー：イケメン役者育成ゲーム

対応OS：iOS/Android ※機種によりご利用頂けない場合があります。

公式サイトURL：https://www.a3-liber.jp

iOS URL：https://itunes.apple.com/jp/app/a3!/id1160565264?l=ja&ls=1&mt=8(https://itunes.apple.com/jp/app/a3!/id1160565264?l=ja&ls=1&mt=8)

Android URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.liberent.mankai

公式X：@mankai_company(https://x.com/mankai_company)

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