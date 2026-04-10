【関西初】バルシューレ×ライフキネティックを同時体験！親子で楽しむスポーツイベント「マルスポ」4月29日開催（芦屋・兵庫）

株式会社BOUNCY TOWN

株式会社BOUNCY TOWN（本社：兵庫県）は、兵庫県芦屋市にて、親子で参加できるマルチスポーツイベント「マルスポ」を2026年4月29日（水・祝）に開催いたします。

本イベントは、会員・非会員を問わず参加可能なイベントとして、子どもたちの運動能力向上と、親子で過ごす時間の価値創出を目的に企画しました。

BOUNCY SPORTS CLUB公式サイト：https://bouncy-town.com/

近年注目されている“非認知能力（やり抜く力・考える力・コミュニケーション力など）”の育成にもつながる取り組みとして、教育的な観点からも関心が高まっています。子どもの運動機会の減少や体力低下が課題とされる中、本イベントは“楽しみながら運動する”新しい選択肢として、地域における新たな取り組みとなります。

■ 【関西初※】 バルシューレ×ライフキネティック同時体験

本イベントでは、ドイツ発祥の運動プログラム「バルシューレ」と「ライフキネティック」を同時に体験することができます。

これらを一つのイベントで体験できる機会は関西でも珍しく、子どもの運動能力と脳の働きの両方にアプローチできる点が大きな特長です。

※自社調べ（2026年4月時点、関西エリアにおける「バルシューレ」と「ライフキネティック」を同時に体験できる一般向け親子参加型スポーツイベントとして）

バルシューレ

ドイツで生まれたボールゲームを中心とした運動プログラムで、遊びながら多様な動きを身につけ、運動能力の基礎を育てることを目的としています。

ライフキネティック

脳と体を同時に使う独自のトレーニングにより、集中力・判断力・思考力、認知能力を高めることを目的としたプログラムです。

■ 親子で楽しむ新しいスポーツ体験「マルスポ」

「マルスポ」は、サッカーやバスケットボールなどの多種目スポーツに加え、遊びの要素を取り入れたプログラムを通じて、楽しみながら成長できるスポーツイベントです。

近年、子どもの運動能力や体力の低下が課題とされる中、単一競技に偏らず、さまざまな動きを経験する「マルチスポーツ」の重要性が注目されています。

■ マルチスポーツのメリット

・多様な動きを経験することで、運動能力をバランスよく向上

・ケガをしにくい体づくりにつながる

・状況判断力や思考力の向上

・「できた！」という成功体験による自己肯定感の向上

■ 家族のつながりを育む場として

本イベントでは、親子で一緒に体を動かし、楽しむことを重視しています。

日常の中で減少しがちな「親子で本気で遊ぶ時間」を創出し、子どもの成長だけでなく、家族のコミュニケーションを深めるきっかけとなることを目指しています。

イベント概要

イベント名：親子で楽しむマルチスポーツイベント「マルスポ」

開催日：2026年4月29日（水・祝）

時間：9:20～11:20

会場：シンコースポーツ体育館 競技場（兵庫県芦屋市）(https://maps.app.goo.gl/aozWWBGbig3PUMBq6)

対象：年齢制限なし（小さなお子さま連れも参加可能）

参加費（一家族あたり）：会員2,000円／非会員2,500円

定員：先着20家族

■ お申し込み

https://forms.gle/Gh68zjb1uNGpYxZi8

詳細を見る :https://bouncy-town.com/?news=%e3%80%904-29-%e8%a6%aa%e5%ad%90%e3%81%a7%e6%a5%bd%e3%81%97%e3%82%80%ef%bc%81%e3%83%9e%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%83%9d%e9%96%8b%e5%82%ac-in-%e8%8a%a6%e5%b1%8b%e3%80%91%e9%9d%9e%e4%bc%9a%e5%93%a1ok%ef%bc%81

今後の展望について

株式会社BOUNCY TOWNは、「努力は夢中に勝てない」を理念に、子どもたちが楽しみながら成長できる環境づくりを行っています。

サッカーをはじめ、バルシューレやライフキネティックなど多様なプログラムを提供し、心身の成長をサポート。今後は子どもに加え、大人・高齢者への運動指導にも展開を広げていきます。

【公式アカウント/サイト】

●Instagram

https://www.instagram.com/bouncy_sports_club/

●公式サイト

https://bouncy-town.com/

本件に関するお問合せ

BOUNCY SPORTS CLUB事務局

〒658-0054 兵庫県神戸市東灘区御影中町1-6-12-501

TEL：0798-98-2829 / FAX：0798-98-2829

MAIL:customer@bouncy-town.com

問合せ対応時間：平日・土 9:00～18:00（日祝祭日、イベント開催時は休みとなります）