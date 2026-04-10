【150万ドルから25億ドルへ】わずか4ヶ月で1,666倍の急成長、Finger Traderの月間取引シグナル規模が25億ドルを突破

佐治家株式会社

大阪を拠点とする金融テクノロジー・スタートアップ、Sargia Inc.（佐治家株式会社）は本日、同社が開発する取引シグナル・インフラプラットフォーム「Finger Trader」が、サービス開始からわずか4ヶ月で月間取引シグナル規模を150万ドルから25億ドルへと拡大（1,666倍の成長）させたことを発表しました。

関連データはFinger Trader(https://fingertrader.com)公式サイトにて確認可能です。

また、この急成長については北米メディアおよび日本国内メディアでも報じられています。

この飛躍的な成長は、Sargiaチームによる 7年間にわたる潜心開発 の成果であるとともに、技術主導かつ完全に中立な次世代金融インフラが世界市場で急速に台頭していることを示唆しています。

1. 核心的ロジックの定義：ブローカーではなく「純粋な技術インフラ」

Sargia Inc.は、グローバルパートナーとの信頼構築とコンプライアンス遵守のため、Finger Traderの業務境界線を明確に定義しています。

・ 取引執行の非関与：Finger Traderはブローカー（証券会社）ではなく、取引所でもなく、資産運用会社でもありません。プラットフォーム自体が注文をマッチングしたり、売買指示を執行したりすることはありません。

・ 資金を預からない（ノンカストディアル）：プラットフォームで顧客資金を一切預からず、清算にも関与しません。資産は常にユーザー自身の口座やカストディ機関に安全に保管されます。

・ 中立な「技術的バリデーター」：Finger Traderの役割は、金融界における高度な「公証役場」に近いものです。取引シグナルの高速伝達と真実性の検証に特化し、データが伝達過程で干渉や改ざんを受けないことを保証します。

2. RegTech（規制技術）：アルゴリズムによる公正さとAI監視

7年に及ぶ開発期間を経て、Sargiaチームは「コンプライアンス」と「公正さ」をコードの根幹に組み込み、取引者だけでなく規制当局にも資する技術体系を構築しました。

・ 改ざん不能な独自アルゴリズム：独自開発の通信・暗号化技術により、全取引シグナルの絶対的な公平性と遡及性を確保。データは生成された瞬間にロックされ、技術的に「バックドア」や「データ操作」の可能性を排除しています。

・ 当局専用バックエンドとAIモニタリング：Finger Traderは規制当局に対し、専用の管理画面と監査ツールへの入口を提供します。

・ AIによるスマート監査：内蔵された AI規制モデル が膨大なシグナル流をリアルタイムで分析し、異常な取引行動を即座に検知・警告します。これにより、「事後監査」から「リアルタイム監視」への転換を実現し、監査業務を大幅に効率化します。

3. 市場の反応：爆発的成長は「時代の追い風」への適応

1,666倍という成長速度について、Sargia Inc.は謙虚な姿勢を崩しません。この数字は単なる製品力の結果ではなく、「公平性と透明性」を求める市場の切実な需要が長期にわたって蓄積されていた結果であると考えています。

・ 時代が求めたソリューション：世界的な規制強化とユーザーの資金安全意識の高まりの中、「資金に触れず、技術に徹する」Finger Traderのモデルは、時代の転換点に合致しました。

・ マーケットメイカー（MM）参画の加速：業務境界が明確であることで法的コンプライアンスの抵触リスクがなく、世界の有力な流動性プロバイダーの導入が加速しています。現在、毎月数社のペースで大手マーケットメイカーが参画しており、本日も新たに有力な1社との契約を締結いたしました。

4. 業界へのインパクト：大阪から世界の舞台へ、既存の権威への挑戦

Finger Traderのエコシステムが拡大するにつれ、MT5（MetaTrader 5）を代表とする従来の閉鎖的なシステムが主導してきた業界構造に変化の兆しが見えています。

大阪の企業として、Sargiaは日本独自の「厳謹なものづくり」の精神を持って世界の舞台に立っています。私たちが挑むのは、特定のソフトウェアではなく、「プラットフォームとブローカーの癒着」や「不透明なデータ検証」という旧来の業界標準そのものです。

5. 将来のビジョン：3年以内に「1兆ドルの大台」へ

金融市場のモジュール化という歴史的な機会を捉え、Sargia Inc.はさらなる飛躍を目指します。

・ 1兆ドル規模の予測：エコシステムのネットワーク効果により、今後3年以内にプラットフォームが処理する月間取引シグナル規模およびトラフィックは 1兆ドル（約150兆円） の大台を突破すると予測しています。

・ グローバル・プロトコルの構築：AI規制アルゴリズムをさらに磨き上げ、Finger Traderを司法管轄区を超えた世界共通のシグナル検証標準へと成長させます。

【Sargia Inc. について】

Sargia Inc.は、日本・大阪に本社を置く金融テクノロジー・スタートアップです。高性能な取引インフラの開発に特化し、「技術的自律」と「中立・公正」を核心価値に掲げています。先進的なアルゴリズムとAI技術を通じて、世界の金融市場により透明で安全、かつ効率的な技術基盤を提供することを使命としています。