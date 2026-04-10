【イベントレポート】ILLIT WONHEEがrom&ndモデルとして初登壇！ロムアンド商事 アイドル課の“課長”としてオフィスルックで新作リップオイルをプレゼン！？

株式会社韓国高麗人蔘社

今年創業10周年を迎える韓国コスメブランド「rom&nd（ロムアンド）」は、ティント・グロスでは足りなかった“光沢感を満たす”リップオイル「ジューシーフラッシュリップオイル」を4月７日(火)に発売いたしました。

この度、新商品の発売を記念して、4月11日（土）～4月13日（月）の3日間、ポップアップイベントを開催。ポップアップイベント開催日の前日である4月10日（金）に、K-POP界生粋のコタク（＝コスメオタク）であり、rom&ndのグローバルモデルであるILLIT WONHEEさんにご登壇いただき、rom&nd ジューシーフラッシュリップオイル発売記念PRイベント～ロムアンド商事 ジューシーフラッシュ営業部～を開催いたしました。

イベントでは、WONHEEさんがアイドル課 課長として新鮮なオフィスルックで颯爽と登場。新しく発売されたリップオイルの魅力を自らプレゼンする企画や、10年にわたりrom&ndのモデルを務めるジヨンさんとのトークセッションが行われました。

WONHEEさんが「ジューシーフラッシュリップオイル」発売記念PRイベントに登壇！

「皆さんこんにちは～～！ILLITのWONHEEです！」と元気いっぱいに日本語の挨拶にて登場したWONHEEさん。rom&ndの魅力に関して問われると「rom&ndはなんといってもかわいい世界観が魅力的ですよね！あとはリップがすごく実力派！特にカラーバリエーションが豊富なので自分の気分やなりたいルックに合わせて選べるのも魅力だと思います！」と、オープニングからrom&nd愛とコスメ愛を感じられるスタートとなりました。

アイドル課 課長としてWONHEEさん自ら新作リップオイルをプレゼン！？

アイドル・ギャル・女優の3ルックを楽しめる体験ブースを紹介

4月11日（土）からオープンする、ポップアップイベント「ロムアンド商事～ジューシーフラッシュ営業部～」のアイドル課 課長に就任したWONHEEさん。「課長として、rom&ndのJUICY FLASH LIP OILの魅力をしっかり伝えたいと思います！」と意気込みつつ、パネルを使ってプレゼンテーションを実施しました。

さらに、好きなリップオイルは？と問われると、「アイドルチームの課長として、私はアイドルのルックによく似合う06 グレープフィグが一番好きです！実際に現場で私が選んだカラーでもあります。」とコメントしつつ、リップオイルを塗る仕草を披露。

最後に、ポップアップ会場のメインコンテンツとして、ロムアンドが提案する3つのルック（アイドル・女優・ギャル）に合わせた新作リップオイルを体験できるブースについて紹介。「是非ロムアンド商事 ジューシーフラッシュ営業部にお越しください！」と笑顔で締めくくりました。

rom&ndモデルを10年務めたジヨンさんが登場しブランドを象徴する豪華な共演が実現！

イベントが中盤に差し掛かり、WONHEEさんが「ずっと会ってみたいと思っていた方です。」と呼び込むと、10年にわたりブランドのモデルを務めるジヨンさんが華やかに登場。女優課 課長として紹介されると、「韓国だけではなく、日本でもお会いできて光栄です。」と晴れやかにコメント。ブランドの顔であるお二人が揃う豪華なツーショットが実現しました。

イベントの後半ではWONHEEさんからは、「子供の頃から大好きだったrom&ndのモデルになれて、とても不思議で嬉しい気持ちです。今回の新作リップオイルも、コスメ好きとして頻繁に使っていきそうです。これからもコスメを愛する代表として、rom&ndの素晴らしい商品をどんどん広めていけるよう努力していきます。」と語られ、ジヨンさんからは、「初めてrom&ndの撮影に行った時は大学生でしたが、いつの間にか女優として共に成長することができ、今回の10周年の意義を深く感じています。この場に立ち会えてとても嬉しく思いますし、これからもrom&ndは、rom&ndを愛する皆さんと共に、もっともっと成長するブランドになっていくと思います。」と、未来のrom&ndの躍進への期待や、ブランドへの愛をそれぞれ思い思いにコメント。WONHEEさん、ジヨンさんの熱い“コタク”ぶりが感じられるイベントとなりました。

WONHEE課長のウェルカムスピーチからスタート！セレブリティパーティー

投げキッスを披露し、会場が盛り上がるシーンも

17時からは、「セレブリティパーティー」がスタート。冒頭では再びWONHEEさんが登場し、アイドル課の課長として会のスタートを盛り上げました。また、rom&ndの魅力について問われると、「rom&ndはなんといってもかわいい世界観が魅力的ですよね！この会場もピンク一色で本当にかわいいしテンションが上がるなと思います！」とコメント。さらに来場者に対しては、自身のサインを指で表現したり、投げキッスを披露したりするなど、会場が大いに盛り上がるシーンも見られました。

女優課 ジヨン課長、ギャル課 きぃぃりぷ課長が登場！

女優課・アイドル課・ギャル課 どの課で働きたい？調査結果にそれぞれ熱意を見せる場面も

続いて、rom&ndのモデルを10年務める女優課 課長のジヨンさんと、ギャル課 課長のきぃぃりぷさんが登場し、トークセッションを実施しました。女優課・アイドル課・ギャル課、と３つの部署があるロムアンド商事で、就職するならどの課で働きたいか？の調査を事前にSNSで実施。その結果発表が行われました。結果は、女優課46.3%、アイドル課44.2%、ギャル課9.5%となり、女優課への配属希望が１位に。この結果にジヨンさんは、「うれしい！でもアイドル課と僅差ですね。」と、少し悔しさを見せた一方、きぃぃりぷさんはギャル課が9.5%で3位であったことについて、「悔しさを見せながらも、そもそもギャルは投票いらないでしょ」と自身のギャルマインドを生かしたコメントをし、会場も笑いに包まれました。

【イベント概要】

■別次元の光沢を叶える！「ジューシーフラッシュリップオイル」とは

- 名称：ポップアップイベント【「くちびるの企業秘密、大公開。」ロムアンド商事～ジューシーフラッシュ営業部～】- 日時：2026年4月11日（土）～13日（月）14:00~20:00- 場所：ラフォーレミュージアム原宿（東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿6F）- 入場料：無料- ドレスコード：本イベントでは、テーマに合わせたドレスコードとして「アイドル」「女優」「ギャル」のいずれかをイメージした装いでのご来場を推奨しています。皆さまそれぞれのスタイルで“なりきり出勤”をお楽しみください。

「ジューシーフラッシュリップオイル」は、

ティント、グロスでは足りなかった“光沢感”を

満たす、これまでにない別次元の「リップオイ

ル」です。

透明感のある高密度オイルで唇の縦しわをなく

すほか、唇の上でまるでフラッシュしているよ

うにふっくら弾ける光沢が最大の特徴となって

います。

カラーは、日本先行の00 フラッシュオンを含む全9種類。

単独でも使用できる鮮やかな発色で、リップメイクをより華やかに仕上げてくれるアイテムです。

※日本展開カラーは04を除く全8種ですが、今回のイベントでは全9種類ご用意しております。