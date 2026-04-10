『崩壊：スターレイル』Ver.4.2「そして、人々の笑いが響き渡る」が4月22日（水）にリリース

株式会社COGNOSPHERE

グローバルエンターテインメントブランドHoYoverseは、『崩壊：スターレイル』のVer.4.2「そして、人々の笑いが響き渡る」を4月22日（水）にリリースすることを発表しました。幻月遊儀の報酬が大幅にアップグレードされるに伴い、宇宙からさらに多くの注目が二相楽園へ集まり、競争はますます激しくなるでしょう。「愉悦」の運命の新たな力を受け入れ、自我の突破を達成した銀狼LV.999や観察者・緋英とともに、最後の勝利へ向かって進みましょう！

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[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QaHPMkksn3U ]

『崩壊：スターレイル』がまもなく3周年を迎えることを記念し、ゲーム内では一連の特別イベントや豪華な報酬をご用意しているので、皆様のご参加をお待ちしております。Ver.4.2のゲーム内では、周年記念イベント「祭典の祝礼」が再び開催され、ログインボーナスとして20連分のガチャアイテムを獲得できます。同時に、皆様お待ちかねのイベントも帰ってきます。4月26日当日には、仲間からの祝福メッセージカードを選び、星玉×1,600の特別プレゼントを受け取ることができます。

さらに、3周年のサプライズも見逃せません。限定★5キャラクター「フォフォ」と「ロビン」が「集霊創星」ショップに登場します。いつものように、無料で受け取れる「金の伴星」を1個使用することで、ショップ内でお好きな仲間を自由に選んで交換できます。このほかにも、初回チャージ2倍のリセットをはじめ、「星屑の贈り物」ショップのラインナップ更新や、「キャストリス」の新コスチュームの登場など、盛りだくさんの内容が皆様をお待ちしています。

3周年が近づく中、オンラインイベント「世界を熱狂させるアッハチョイス」に参加してメッセージを残すと、「アッハの冠」銀狼LV.999テーマの痛車を含む豪華賞品が当たるチャンス。同時に、東京、ソウル、ロサンゼルスなどの都市でも、世界各地を巡るツアーやストリートフェス、ブランドコラボといった一連のオンラインおよびオフラインイベントが順次開催されます。詳細は公式サイトでご確認ください。https://hoyo.link/GXrf0ZdtR

Ver.4.2のメインストーリーでは、「幻月遊儀」の報酬がかつてないほどのアップグレードを果たします。「勝者は永遠の『愉悦』の星神になる」と発表されたことで、遊儀の局面はますます複雑になっていきます。話題の中心である開拓者は、当然ながら各勢力から注目と警戒を向けられることになります。そんな中、「ハッピースマイル研究会」のリーダーであり、地元メディアのトップでもある満願が、すべての請謁者を満願テレビ本社のある海原市へと招待しました。海原市は、爽やかな景色と快適な気候で知られるリゾート地です。ここで満願は、全楽園に向けて公開されるテレビ討論会を開催し、「幻月遊儀がこの世界にどのような未来をもたらすのか」について議論を行います。

開拓者にとって、この「公然たる困難」は避けられません。そして討論の裏側には、さまざまな罠や計略が潜んでいます。人の心を惑わし、世論を煽ることを得意とする満願を前に、開拓者はすべての難癖をかわし、より多くの願力を手に入れて、隠された危機を乗り越えることができるのでしょうか？その一方で、同じく請謁者である銀狼とパールは秘密の取引を成立させており、それが戦局を左右する鍵となるかもしれません。

新たなプレイアブルキャラクター

激しい競争の中、2名の新たな★5キャラクター「銀狼LV.999」と「緋英」が実装され、開拓者が戦局を覆すための重要な仲間となります。まず、皆様お馴染みの銀狼が、新たな姿で登場します。長くプレイヤーとともに歩んできた星核ハンターのメンバーとして、彼女はすでに誰もがよく知る存在です。この宇宙で最もゲームに夢中になっている人物を探すなら、それは銀狼にほかならないでしょう。もし広大な宇宙を、絶えずレベルアップし、自我を突破していくゲームと見なすなら、「銀狼LV.999」は、銀狼がレベル999に到達し、「無敵プレイヤー」となった姿なのです。このパンクロード出身のハッカーは、現在の幻月遊儀において、初めて表舞台に立つ「愉悦」の使令でもあります。

銀狼LV.999は、愉悦の運命を歩む虚数属性の★5キャラクターです。戦闘中、彼女は「シークレットスコア」を蓄積することで専用カセットを起動し、「無敵プレイヤー」状態に入ることができます。この時、銀狼は自身以外の味方と敵を一緒に彼女のゲーム領域に引き込み、自身のターン開始時に「ボーナスステージ」を発動します。「ボーナスステージ」で、彼女はカセットの力を借りて様々なゲームアイテムを作り出すことができます。戦闘に豊かな変化をもたらすだけでなく、強力なアイテムを自身以外の味方にシェアし、共に戦局を覆すことも可能です。「アッハタイム」が到来すると、銀狼はゲームの世界を崩壊させるレーザー砲を敵全体に放ち、大量のダメージを与えます。これ以外にも、このパンクロードから来たハッカーは特殊能力を持っています。自身以外の味方が敵に行動制限系デバフを付与された時、彼女が編成されていない場合でも、戦場をハッキングして味方に一定期間の行動制限系デバフ無効の保護を提供し、彼女なりのやり方で、パーティを守ります。

もう一人の★5キャラクターは緋英です。この神秘的な少女は、幻月遊儀が開幕して以来、常に観察者として遊儀の進捗を見守ってきました。実は「特別ゲスト観察員」として、緋英が参加した幻月遊儀は今回が初めてではありません。だからこそ、周回プレイヤーである彼女は、これまでに多くの選手たちが願力を奪い合い、計略を巡らせる様子や、無数の人々が星神の権能を追い求めて幾度となく衝突する姿を目撃してきたのです。誰が幻月遊儀の最終的な勝者になるのかを期待するよりも、彼女はむしろ、自らが見込んだ「主人公」、すなわち開拓者の活躍を見守り続けています。そして新たな物語の中で、緋英の正体に関する多くの秘密も、次第に明らかになっていくでしょう。

緋英は愉悦の運命を歩む物理属性の★5キャラクターです。戦闘中、緋英は様々な方法で継続的に「爆笑の褒美」を蓄積できます。自身のEPを回復する、自身以外の味方が彼女のEPを回復する、または自身以外の味方の「爆笑の褒美」に変化があった場合、彼女は「爆笑の褒美」を獲得できます。緋英が「爆笑の褒美」を獲得するたびに、シンクロしてEPも回復し、それによって彼女の攻撃リズムを継続して維持します。「爆笑の褒美」が蓄積されるにつれて、緋英の与ダメージも徐々にアップします。それが一定値に達するたびに、追加で「キツネ先生」の攻撃が1回発動し、敵全体にダメージを与え、緋英のEPを回復します。彼女の愉悦スキルも同じく敵全体を攻撃でき、かっこいいパフォーマンスを披露すると同時に、パーティ全体のダメージもさらに引き上げます。

期待の新キャラ2名に加え、「愉悦」の運命の開拓者もVer.4.2で実装されます。「愉悦」の開拓者の新たな武器であるペンライトには、たくさんの使い方があります。戦闘スキルを発動すると、ペンライトは光の剣に変わり、開拓者は敵全体にダメージを与え、「爆笑の褒美」を獲得します。それだけではなく、ペンライトをヌンチャクに変えて、周囲の敵に見事な連続攻撃を繰り出し、複数回のダメージを与えることもできます。ほかにも、自身以外の味方を応援するためにも使えます。必殺技を発動すると、開拓者は自身以外の味方を1名選んで応援できます。これにより、対象の味方に「爆笑の褒美」を獲得させると同時に、すぐさま愉悦スキルを発動させ、さらに賑やかな戦闘体験をもたらすことができます。

また、Ver.4.2の前半では、特別なイベント跳躍も開催されます。限定★5キャラクター「ダリア」「キャストリス」「ホタル」が復刻されます。そして後半のイベント跳躍では、限定★5キャラクター「トリビー」「サンデー」「飛霄」が復刻されます。さらに、「ホタル」、「フォフォ」、「ゼーレ」、「ヴェルト」の4名の既存キャラも強化され、引き続き開拓の旅に欠かせない助力となります。

新イベントが盛りだくさん

『崩壊：スターレイル』の3周年を迎え、さまざまな素晴らしいイベントを開催する予定です。Ver.4.2では、新イベント「銀河シグナルローミング」が開催されます。クールな戦闘を配信することで、トップ配信者としての地位を築くことができます。そしてアップデート後には、「マネーウォーズ」も大規模な拡張を迎え、さらに多様なプレイの選択肢が提供されます。一方、「コズミック・フォース」では、さらに賑やかなVer.2.0「ふたたび！サイコロ最高！コズミック・フォース！」が開幕します。新しいデッキとサイコロに加え、チームでの挑戦という新たなプレイモードも追加されます。さらに、「カスタム列車アドベンチャー」や「奇物宝庫トレジャー」など、より多くの魅力的なイベントや機能も実装され、皆様がアニバーサリーの楽しさを存分に満喫できるようサポートします。

また、今回の予告番組の最後では、HoYoverseとMAPPAによるオリジナル動画企画のコンセプトPV「午後の死」も初公開されました。今後の銀河での挑戦の旅に、ぜひご期待ください！

3rd Anniversary記念イベントスターレイル楽園「GAME NEVER ENDS」開催決定

3rd Anniversary記念イベントである、スターレイル楽園「GAME NEVER ENDS」が開催決定いたしました！

4月下旬から全国アニメイトで特典キャンペーンや、5月の中池袋公園で特別POP UPイベントなど盛りだくさんでお届けいたします。

後日公開の詳細をぜひお楽しみに！

『崩壊：スターレイル』はPC、iOS、Android、Epic Games Store、PS5プラットフォームに対応し、全プラットフォームのダウンロード数は1.5億回を突破しました。2023年末にはApp Store iPhone Game of the Year、Google Play Best GameおよびThe Game Awards BEST MOBILE GAMEなどの賞を受賞し、2024年末にはGolden Joystick Awards Best Ongoing (Mobile)を受賞しました。

さらに詳しい情報は公式ホームページ（https://hsr.hoyoverse.com/ja-jp/）、またはX(旧Twitter)、Instagram、Facebookアカウント@HonkaiStarRailをご確認ください。

『崩壊：スターレイル』

『崩壊：スターレイル』は、HoYoverseが贈る『崩壊』シリーズのスペースファンタジーRPGです。開拓者は「星穹列車」に乗り、宇宙に広がる未知の世界を体験し、冒険とスリルに満ちた旅をすることになります。

本作は遊びやすいターン制の戦闘システム、広大なマップ探索と謎解きコンテンツ、個性的な銀河ファンタジー世界での冒険、魅力的な物語など様々な要素を採り入れることで、開拓者に驚きと出会いと美しい情感に満ちたロマンあふれる銀河の冒険譚をお届け致します。

◆ゲーム概要

タイトル：崩壊：スターレイル（ホウカイ：スターレイル）

ジャンル：スペースファンタジーRPG

対応OS：iOS/Android/PC/PlayStation(R)5

配信日：2023年4月26日

価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）

◆『崩壊：スターレイル』の最新情報はこちらから

【崩壊：スターレイル 公式サイト】

https://hsr.hoyoverse.com/ja-jp/

【崩壊：スターレイル 公式X（旧Twitter）】

https://twitter.com/houkaistarrail

【崩壊：スターレイル 公式YouTubeチャンネル】

https://www.youtube.com/@Houkaistarrail_jp

◆HoYoverseについて

HoYoverseは、世界中のプレイヤーに没入感ある仮想世界体験を提供することを目指しています。これまで私たちは、『原神』、『崩壊：スターレイル』、『崩壊3rd』、『未定事件簿』、『ゼンレスゾーンゼロ』などのゲームコンテンツのほか、様々なエンターテインメントをお届けしてきました。

コミュニティが、HoYoverseのサービスの核心です。私たちは、全世界のファンの皆様が存分に創造力と才能を生かし、アニメやコミック・ゲームへの愛を自由に語り合えるようなコミュニティ環境を提供することに心を注いでいます。

さらに、私たちは常に枠にとらわれない想像力で最先端のゲーム開発技術を追求することにより、トゥーンレンダリング、クラウドゲームなどの分野でトップクラスの技術を蓄積してきました。

今後とも、シンガポール、モントリオール、ロサンゼルス、東京、ソウルなどにおけるオフィス運営を通じて、コンテンツ制作、技術の研究とパブリッシング業務を進めていく所存です。

HoYoverse公式サイト：https://www.hoyoverse.com/ja-jp

(C) COGNOSPHERE