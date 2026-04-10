田中麗奈「なっちゃん」イメージは作られた！？私服指定の秘話を語る

株式会社ニッポン放送

タレント・大沢あかねがパーソナリティを務めるニッポン放送の番組『大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所』（ニッポン放送・毎週月曜～金曜午後9時50分～9時57分）4月6日(月)～4月10日(金)のゲストとして、俳優の田中麗奈が出演。10代でのデビューから現在に至るまでのキャリアや、印象的な役柄について語った。

田中麗奈・大沢あかね

田中は1998年、主演映画『がんばっていきまっしょい』でデビュー。以降、ドラマ・映画・舞台と幅広く活躍し、日本のみならず海外作品にも出演するなど、多彩な役柄を演じてきた。また、4月3日から公開となった映画『黄金泥棒』では、時価百億円の金の茶碗を盗む平凡な主婦を演じ、話題を呼んでいる。

番組では、田中と大沢が事務所の先輩・後輩として親交があったエピソードを披露。大沢は「20代の頃は仕事の相談にも乗ってもらって、すごく親身になって話を聞いてくださって」と、田中への厚い信頼を語り、これに対し田中も「いつでも頼ってください」と温かく応じる場面があった。

田中はサントリー「なっちゃん」のCMキャラクターとしても広く知られ、約4年にわたって出演し、20年以上経った今もなお、その印象は根強く残っている。「皆さん、15秒のCMをよく覚えてくださっている」と当時を懐かしみながら語った。

そして、ボブヘアでスポーティというイメージの浸透には、事務所からの指示があったという。「タートルを着て、ダッフルコートを着て、チェックのマフラーをしてきなさいって感じだった」と告白。一方で、その固定されたイメージからの脱却については「ぬるっといっちゃったかもね」と明かした。

自身を最も成長させてくれた出来事について、「上京したことが大きかった」と即答。幼い頃から女優になりたいという夢を持っていたといい、「夢が叶ったというところで、引っ越しするとき、段ボールに荷物を詰めている時はちょっと嬉しかった」と当時を振り返った。

大沢は、「今でも『なっちゃん』と呼ばれる田中麗奈さんです。デビュー当時、マネージャーさんから指定された私服は、赤、白、黒のタートルネックだったそうです」と驚きを交え番組を締めくくった。

田中麗奈がゲスト出演する『大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所』は、4月6日(月)～4月10日(金) 21時50分から放送。放送後にはポッドキャストでも配信される。

大沢あかね プロフィール

‘85年8月16日、大阪府生まれ。「ヒルナンデス！」（日本テレビ系）に木曜レギュラーとして出演中。

【番組概要】

番組名 大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所

放送日時 毎週月曜～金曜 21時50分～21時57分放送

※プロ野球中継延長により放送休止となる場合がございます

パーソナリティ 大沢あかね

番組メールアドレス lucky@1242.com

番組X @akanelucky7

番組ハッシュタグ #大沢あかねLUCKY7

番組HP https://www.1242.com/lucky