全日本自転車競技選手権BMXレーシング開催地、岩手県大船渡市の市長を表敬訪問

一般社団法人全日本BMX連盟

左より当連盟代表理事渡邉浩嗣、JCF小野口裕朗副会長、渕上清大船渡市長、東北BMX協会福山北斗会長

一般社団法人全日本BMX連盟（JBMXF）代表理事の渡邉浩嗣は、4月9日に公益財団法人日本自転車競技連盟（JCF）副会長の小野口裕朗氏、東北BMX協会会長の福山北斗氏とともに、10月17～18日に開催される「第43回全日本自転車競技選手権大会-BMXレーシング」の開催地である、岩手県大船渡市の渕上清市長を表敬訪問いたしました。

大会概要の説明を受けた渕上市長からは、「全日本選手権の大船渡市での開催を決定していただき感謝しています。本大会は大船渡市をPRする絶好の機会とも捉えており、準備の段階も含めて協力をしていきたいと思います。三陸BMXスタジアムは廃校跡を活用した施設で、コースの造成・整備を手探りで進めてきた過程を見てきました。実績を重ねながら全日本選手権を招致できたことは我が事のようにうれしく思います。大船渡市では子どもたちが新しいスポーツに接する機会が少ない中、東北BMX協会には体験会を通じてBMXの素晴らしさを伝えていただきました。大会の成功を通じてBMXというスポーツが大船渡市に定着することを願っています」との暖かいお言葉をいただきました。

全日本BMX連盟は、大船渡市、主催者の日本自転車競技連盟、さらに開催地の東北BMX協会と連携しながら、大会を成功裏へと導くために万全の準備を進めて参ります。

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第43回全日本自転車競技選手権大会-BMXレーシング開催概要

開催日：2026年10月17～18日

開催地：三陸BMXスタジアム 岩手県大船渡市三陸町越喜来甫嶺１３４－２

主催：公益財団法人日本自転車競技連盟（JCF）

主管：一般社団法人全日本BMX連盟（JBMXF）