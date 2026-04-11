『あんさんぶるスターズ！！』10周年記念楽曲「ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix）」4月11日(土)より全世界一斉配信開始！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！

株式会社フロンティアワークス（本社：東京都板橋区 代表：辻 政英 以下：「フロンティアワークス」）は、大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、10周年記念楽曲「ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix）」を2026年4月11日（土）よりフルサイズで全世界一斉配信開始いたします！

また、『あんスタ！！』のアイドルたち総勢60名で結成された≪ESオールスターズ≫の歌唱バージョンのほか、ユニットバージョンもフルサイズで同日配信開始！！

夢へと駆け出したあの日の輝きと、10年の歩みの先にある新たな未来を重ね合わせたアニバーサリーにふさわしい楽曲にご期待ください♪

10周年記念楽曲「ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix）」配信

https://bio.to/dkZNzq

※楽曲は各音楽配信サービスにて順次配信いたします。

10周年記念楽曲「ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix）」MV

https://youtu.be/FyWAL7BHZFk

詳細は『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト

（https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/）をチェック！

■配信リリース情報

2026年4月11日（土）配信

『あんさんぶるスターズ！！』10th Anniversary Song「ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix）」

【収録内容】

01. ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix） -ESオールスターズ ver.-

02. ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix） -fine ver.-

03. ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix） -Trickstar ver.-

04. ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix） -流星隊 ver.-

05. ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix） -ALKALOID ver.-

06. ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix） -Eden ver.-

07. ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix） -Valkyrie ver.-

08. ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix） -2wink ver.-

09. ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix） -Crazy:B ver.-

10. ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix） -UNDEAD ver.-

11. ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix） -Ra*bits ver.-

12. ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix） -紅月 ver.-

13. ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix） -MELLOW DEAR US ver.-

14. ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix） -Knights ver.-

15. ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix） -Switch ver.-

16. ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix） -MaM ver.-

17. ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix） -Special for Princess! ver.-

18. ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix） -Jin & Akiomi ver.-

19. ONLY YOUR STARS!（10th Anniversary Mix） -Instrumental-

作詞：松井 洋平

作曲：中土 智博 (APDREAM)

編曲：原田 篤 (Arte Refact)

≪ESオールスターズ≫

【fine】

天祥院 英智 (CV：緑川 光)、日々樹 渉 (CV：江口 拓也)、姫宮 桃李 (CV：村瀬 歩)、伏見 弓弦 (CV：橋本 晃太朗)

【Trickstar】

氷鷹 北斗 (CV：前野 智昭)、明星 スバル (CV：柿原 徹也)、遊木 真 (CV：森久保 祥太郎)、衣更 真緒 (CV：梶 裕貴)

【流星隊】

南雲 鉄虎 (CV：中島 ヨシキ)、高峯 翠 (CV：渡辺 拓海)、仙石 忍 (CV：新田 杏樹)、守沢 千秋 (CV：帆世 雄一)、深海 奏汰 (CV：西山 宏太朗)

【ALKALOID】

天城 一彩 (CV：梶原 岳人)、白鳥 藍良 (CV：天崎 滉平)、礼瀬 マヨイ (CV：重松 千晴)、風早 巽 (CV：中澤 まさとも)

【Eden】

乱 凪砂 (CV：諏訪部 順一)、巴 日和 (CV：花江 夏樹)、七種 茨 (CV：逢坂 良太)、漣 ジュン (CV：内田 雄馬)

【Valkyrie】

斎宮 宗 (CV：高橋 広樹)、影片 みか (CV：大須賀 純)

【2wink】

葵 ひなた ＆ 葵 ゆうた (CV：斉藤 壮馬)

【Crazy:B】

天城 燐音 (CV：阿座上 洋平)、HiMERU (CV：笠間 淳)、桜河 こはく (CV：海渡 翼)、椎名 ニキ (CV：山口 智広)

【UNDEAD】

朔間 零 (CV：増田 俊樹)、羽風 薫 (CV：細貝 圭)、大神 晃牙 (CV：小野 友樹)、乙狩 アドニス (CV：羽多野 渉)

【Ra*bits】

真白 友也 (CV：比留間 俊哉)、仁兎 なずな (CV：米内 佑希)、天満 光 (CV：小林 大紀)、紫之 創 (CV：高坂 知也)

【紅月】

蓮巳 敬人 (CV：梅原 裕一郎)、鬼龍 紅郎 (CV：神尾 晋一郎)、神崎 颯馬 (CV：神永 圭佑)、滝 維吹 (CV：小林 千晃)

【MELLOW DEAR US】

小鹿 ジュイス (CV：岩崎 諒太)、円果 望見 (CV：今井 文也)、久遠 舞珠 (CV：辻 史人)、甘楽 チトセ (CV：服部 想之介)

【Knights】

朱桜 司 (CV：土田 玲央)、月永 レオ (CV：浅沼 晋太郎)、瀬名 泉 (CV：伊藤 マサミ)、朔間 凛月 (CV：山下 大輝)、鳴上 嵐 (CV：北村 諒)

【Switch】

逆先 夏目 (CV：野島 健児)、青葉 つむぎ (CV：石川 界人)、春川 宙 (CV：山本 和臣)

【MaM】

三毛縞 斑 (CV：鳥海 浩輔)

【Special for Princess!】

エス (CV：豊島 修平)、カンナ (CV：榊原 優希)、ユメ (CV：草野 太一)、ライカ (CV：照井 悠希)

【Jin & Akiomi】

佐賀美 陣 (CV：樋柴 智康)、椚 章臣 (CV：駒田 航)

(C) 2014-2019 Happy Elements K.K

■『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト：https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/

■『あんスタ！！』FW_Song Information 公式X：https://x.com/ES_Song_FW

■『あんスタ！！』FW_Song Information公式Instagram：https://www.instagram.com/es_song_fw/

■『あんさんぶるスターズ！！』公式サイト：https://ensemble-stars.jp/

■『あんさんぶるスターズ！！』公式X：https://X.com/ensemble_stars