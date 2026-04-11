『【修復】スキルが万能チート化したので、武器屋でも開こうかと思います』が48時間限定で最新刊直前まで一気読みできる！！「ヤングアニマルWeb」にて全話無料キャンペーン実施！！

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『【修復】スキルが万能チート化したので、武器屋でも開こうかと思います』（榎ゆきみ／漫画 星川銀河／原作 眠介／キャラクター原案）が48時間限定で最新刊直前まで一気読みできる全話無料キャンペーン実施！

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4/12(日)23:59までの期間となっておりますので是非この機会にどうぞ！！



【あらすじ】

難関ダンジョン攻略中に勇者に置き去りにされた冒険者ルーク。ダンジョンで孤独なサバイバル中、【修復】スキルが進化し何とか脱出に成功！冒険稼業はもうこりごりと、チートスキルを活かし武器屋を開いてみたら、これが大評判で…？

【ヤングアニマルWeb】『【修復】スキルが万能チート化したので、武器屋でも開こうかと思います』はこちらから↓

https://younganimal.com/episodes/bce78ff64ec42

【コミックス情報】１～５巻好評発売中！！

『【修復】スキルが万能チート化したので、武器屋でも開こうかと思います 5』（榎ゆきみ／漫画 星川銀河／原作 眠介／キャラクター原案 白泉社）書影【修復】スキルが万能チート化したので、武器屋でも開こうかと思います 5

■著者名： 榎ゆきみ / 星川銀河 / 眠介

■ISBNコード：9784592164555

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：715円（本体650円＋税10%）

■発売日：2023.1.27

ガーネットの武具作製のため鍛冶屋を訪れたルーク達。交渉は順調に進むも、帰路を遮る突然の大雨……びしょ濡れの二人は、宿で一夜を過ごすことに!?一方、ホワイトウルフ商店に忍び寄る人影。それは決意の戦い――ノワール、試練の時!!

そして『神降ろし』に挑むサクラだが…？

三流の評価を覆すセカンドキャリア逆転劇、第５幕!!