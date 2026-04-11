「ABEMA」開局10周年記念の特別番組『30時間限界突破フェス』目玉企画『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』調印式レポート｜ウルフアロンが全勝宣言「1000万円を取られる可能性は0%」

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年4月11日（土）に開局10周年を迎えます。そして「ABEMA」10周年を記念し、4月11日（土）午後3時から12日（日）夜10時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。本番組の目玉企画として、「1000万円シリーズ」の最新作となる『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』を放送いたします。このたび、4月10日（金）夜7時より、特別番組『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円 調印式』を放送いたしました。

2026年4月11日（土）午後3時から放送開始となる『30時間限界突破フェス』は「ABEMA」10周年を記念した特別番組で、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送していきます。当日は、「ABEMA」全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できます。

※公式ハッシュタグは【#アベマ30時間】です。ぜひSNS等でご使用いただけますと幸いです

このたび、柔道選手からプロレスラーに転身したウルフアロンが参戦する『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』を、『30時間限界突破フェス』の目玉企画として4月11日（土）に放送いたします。2021年放送の『朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円』以来、5年ぶりとなる「1000万円シリーズ」。ルールは4分一本勝負とし、「マットに背中をつけて3カウントを奪う」または「投げ技で一本を取る」ことで勝利となります。なお、すべての打撃技、関節技、締め技および急所への攻撃、噛みつき行為は禁止となり、双方が柔道着を着用します。

このたび放送された『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円 調印式』では、残り2人の挑戦者が発表されたほか、各選手が意気込みを語りました。

■“狙われる男” ウルフアロン、前代未聞の対決に強気のコメント「1000万円を取られる可能性は0%」

番組冒頭、“狙われる側”として登場したウルフ。現在のコンディションについて「万全ですね」と語り、賞金については「1000万円を取られる可能性は0%。全員覚悟して待っていてください」と語ります。さらに「これまで誰も取らせていない歴史を自分が受け継がないといけないという覚悟もある。それを力に変えたい」と、シリーズの重みを背負う覚悟も明かしたウルフ。過酷な7連戦について問われた際には、「ちゃんと実力を出し切れば負けることはない」と自信を見せつつ、「覚悟を決めて戦わないと足元をすくわれる」と話し、気を引き締めました。

続いて登場した挑戦者たちは、それぞれの思いを胸に誓約書へ署名。本企画では、“いかなることが起きても自己責任”という条件のもとで対戦が行われることが明かされると、芸人・カカロニ栗谷が「聞いてないけどねぇ」と思わず本音を漏らし、会場は笑いに包まれました。

そんな栗谷は「借金が1000万円あるんですよ。これは巡り合わせ。これで一気に返済します」と人生を懸けた挑戦を宣言。「僕だけ唯一、1000万円取ってプラマイゼロになる」と語り、強烈なインパクトを残しました。

【動画】ウルフアロンVSカカロニ栗谷決定！栗谷「膝震えてんｼ゛ｬﾝ」(https://x.com/i/web/status/2042550173780283592)

■“東京オリンピック柔道金メダリスト”高藤直寿＆RIZIN選手・矢地祐介の参戦が決定！引退発表した高藤直寿、金メダリスト同士の対決に「これが僕の現役最後の試合」「プライドを持って臨む」

そして今回、新たな挑戦者として“元修斗環太平洋ライト級王者”で“RIZINファイター”の矢地祐介と、“東京オリンピック柔道金メダリスト”高藤直寿の参戦が解禁に。各ジャンルを代表する実力者の参戦に、会場は大きな盛り上がりを見せます。

続いて矢地は「格闘家として強い者とは戦いたい」と参戦理由を語り、「柔術のテクニックを見せてしっかり圧倒したい」とコメント。打撃などが制限されるルールの中でも、自身の技術で勝負する姿勢を示しました。

【動画】ウルフアロン vs 矢地祐介 決定！矢地「弱点が見えてきた」(https://x.com/i/web/status/2042557788824440917)

一方、高藤は「こういう企画を成立させられるのはウルフアロンしかいない」とリスペクトを示した上で、「自分の力を全てぶつけたい」と出場への思いを告白します。大学の先輩後輩関係である2人。さらに中学時代に一度対戦経験があるという因縁も明らかとなり、ウルフは「中学時代に負けているので、その借りを返したい」と語り、高藤も「オリンピック金メダリスト同士で戦えるのは楽しみ。プライドを持って臨みたい」と応戦します。さらに高藤は、「アロンが出す技は全て頭に入っている。これが僕の現役最後の試合ということで、引退試合をここでやりたいと思います」とこの一戦への覚悟を披露。柔道界トップ同士による特別な一戦への期待が一層高まりました。

またリモートで参加した元大関・把瑠都は、柔道経験を明かしながら「柔道と相撲の経験を活かすしかない」とコメント。「半分は奥さんに、半分は寄付する」と賞金の使い道にも言及し、「“がん把瑠都”でいきたい」と独自の表現で意気込みを語りました。

【動画】ウルフアロンVS把瑠都 決定！元大関の把瑠都は柔道経験もあり ウルフ「作戦を考えていたんですが...」(https://x.com/i/web/status/2042555887957479895)

そのほか、糸井嘉男、ノッコン寺田、藤本竜希らも参戦し、異種格闘ならではの個性豊かな顔ぶれが集結。会場では終始緊張感と笑いが交錯する中、ウルフは最後に「当日は最高の準備をして全員倒したい」と改めて全勝を宣言し、調印式を締めくくりました。

なお、本戦は2026年4月11日（土）放送の『30時間限界突破フェス』内にて実施されます。果たしてウルフアロンから3カウントを奪い、1000万円を手にする挑戦者は現れるのか。ぜひご注目ください。

また『30時間限界突破フェス』では、番組内の3大企画の結末を予想し、正解者全員で賞金1000万円を山分けする視聴者参加型キャンペーン「国民ヤマ分け1000万クイズ」を実施することをお知らせいたします。本番組のテーマは「限界突破」。ABEMAがこれまでの常識を打ち破り、30時間にわたる生放送を駆け抜けます。「みんながやらないこと、やれないと思っていたこと」を形にする、ABEMAの中でも最大級の挑戦的なプログラムとなっています。番組内で行われる「限界突破」を象徴する3つの大型企画。その結末をすべて的中させた方々で、現金1000万円を山分けする全国民参加型のクイズキャンペーンを開催します。

【予想対象となる3大企画】

１.ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円

柔道金メダリスト・ウルフアロン選手から「3カウント」もしくは「一本」を取れる挑戦者が現れるかを予想。

２.完徹～不眠最強芸人決定戦～

30時間の生放送中、一睡もせず最後まで笑いを取り続けられる最強の芸人チーム（1位～3位）を予想。

３.市川團十郎を笑わせたら1000万円

孤高の歌舞伎俳優・市川團十郎氏を、並み居る芸人たちが笑わせることができるかを予想。

X（旧Twitter）のアカウントをお持ちであれば、どなたでも簡単に参加可能です。詳細は以下の特設ページをご確認ください。

（◆特設ページ：https://abema-30h-fes-vote.com/）

■ABEMA10周年特別番組『30時間限界突破フェス』概要

（C）AbemaTV,Inc.

放送日時：2026年4月11日（土）午後3時～4月12日（日）夜10時

特設ページ：https://abema.tv/lp/abema30h-fes

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2054

■『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』概要

（C）AbemaTV,Inc.

放送日：2026年4月11日（土）

第1部：午後3時30分～

第2部：夜9時～

番組ページ：https://abema.tv/video/genre/30h

PR映像URL：https://abema.tv/video/episode/90-2054_s1_p802

■『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円 調印式』概要

（C）AbemaTV,Inc.

視聴URL：https://abema.tv/channels/30h-1/slots/CiQxeb83g3SxJ3

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

◆「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/