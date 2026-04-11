株式会社 dux、公式Webサイトを正式公開
株式会社 dux
国内でのPENT.製品販売およびビスポーク（特注）ホームジム・コンサルティングサービスを提供
dux公式サイト :
https://dux2025.com/
株式会社 dux / デュクス（本社：東京都港区、代表取締役：松嶋 環）は、ポーランド発のラグジュアリー・フィットネス機器ブランドPENT.の日本正規輸入販売元として公式サイトを公開し、PENT.の世界観やコレクション、そしてduxが大切にする価値観をご紹介しております。
国内でのPENT.製品販売およびビスポーク（特注）ホームジム・コンサルティングサービスを提供
https://dux2025.com/
◼️2026年ミラノ・デザインウィークに出展 (Salone del Mobile 2026)
新製品の発表とともに、PENT.が描く美意識とクラフツマンシップの世界を、ミラノ会場にてご体感ください。皆様にお目にかかれますことを、心よりお待ち申し上げております。
会期： 4月21日（火）- 26日（日）9：30 - 18：30
日本人通訳対応： 4月21日（火）PM ー 4月23日（木）AM
会場： Fiera Milano, Rho ｜ Pavilion15 ｜ AISLE A ｜ STAND28
【お問い合わせ先】
dux Inc. CEO 松嶋 環 ｜ email: contact@dux2025.com ｜ tel:03.6865.8603