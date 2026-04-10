ZIP-FMナビゲーターによる【舞台:CRASH CAST】6回目の開催＆オフィシャルグッズ発表！

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株式会社ZIP-FM

舞台:CRASH CAST6

昨年の7月、興奮と熱狂を巻き起こしたZIP-FMのナビゲーターによる「舞台:CRASH CAST」。


ついに6回目の開催が決定！ 伝説のラジオ番組「CRASH CAST」内で繰り広げられる、トークと音楽で彩られた最高のエンターテイメントをお届けします。



６回目となる「舞台:CRASH CAST6」は予測不能な「オカルト・ハートフル・コメディ」！？


大人気シリーズ、最新作にご期待ください！


■ 舞台：CRASH CAST6 概要

開催日程：2026年7月18日（土）17:00 OPEN／18:00 START


会場：COMTEC PORTBASE (愛知県名古屋市港区金川町3番5号)


出演者：町田こーすけ／永田レイナ／荒戸完／白井奈津／神原真理／高木マーガレット／清里千聖／玉置侑里子／夏川愛実／上野正明／BANTY FOOT JUN／鉄平／SEAMO／クリス・グレン／Qaijff



OFFICIAL WEB ：https://zip-fm.co.jp/crash_cast/


Instagram：@zip_crashcast


ハッシュタグ：＃くらきゃ #CC6


■チケット

・VIP席 \12,000


・SS席 \10,000


・S席 \8,000


・A席 \6,500


※チケットはローソンチケットWebサイト、またはローソン店舗Loppiにて絶賛発売中


販売受付期間：2026年4月10日（土）19:00～2026年7月17日（金）23:59


チケット販売サイトはこちらから :
https://l-tike.com/crashcast6/

■オフィシャルグッズ



・Tシャツ（M/L/XL）


・キャップ


・マフラータオル


・チケット型キーホルダー



Tシャツ、キャップ、マフラータオルはZIP-FM ナビゲーターの永田レイナがデザインを担当。事前WEB購入特典として、「舞台:CRASH CAST6」オフィシャルグッズを1会計につき1万円以上ご購入にて出演ナビゲーター（ランダム1名）の直筆サイン入りステッカーをプレゼントします。


※オフィシャルグッズは「ZIP-FM OFFICIAL STORE」にて発売中


グッズ購入はこちらから :
https://zipfm.stores.jp/

■「ZIP-FM」とは

1993年10月開局の愛知県を中心に東海地区を放送エリアに持つFM局（周波数名古屋77.8MHz/豊橋 77.1MHz）。開局以来若年層を中心に高聴取率を獲得、全年齢でも東海地区NO.1の聴取率を誇ります。


Official Site：https://zip-fm.co.jp/


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