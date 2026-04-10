ZIP-FMナビゲーターによる【舞台:CRASH CAST】6回目の開催＆オフィシャルグッズ発表！
舞台:CRASH CAST6
昨年の7月、興奮と熱狂を巻き起こしたZIP-FMのナビゲーターによる「舞台:CRASH CAST」。
ついに6回目の開催が決定！ 伝説のラジオ番組「CRASH CAST」内で繰り広げられる、トークと音楽で彩られた最高のエンターテイメントをお届けします。
６回目となる「舞台:CRASH CAST6」は予測不能な「オカルト・ハートフル・コメディ」！？
大人気シリーズ、最新作にご期待ください！
■ 舞台：CRASH CAST6 概要
開催日程：2026年7月18日（土）17:00 OPEN／18:00 START
会場：COMTEC PORTBASE (愛知県名古屋市港区金川町3番5号)
出演者：町田こーすけ／永田レイナ／荒戸完／白井奈津／神原真理／高木マーガレット／清里千聖／玉置侑里子／夏川愛実／上野正明／BANTY FOOT JUN／鉄平／SEAMO／クリス・グレン／Qaijff
OFFICIAL WEB ：https://zip-fm.co.jp/crash_cast/
Instagram：@zip_crashcast
ハッシュタグ：＃くらきゃ #CC6
■チケット
・VIP席 \12,000
・SS席 \10,000
・S席 \8,000
・A席 \6,500
※チケットはローソンチケットWebサイト、またはローソン店舗Loppiにて絶賛発売中
販売受付期間：2026年4月10日（土）19:00～2026年7月17日（金）23:59
チケット販売サイトはこちらから :
https://l-tike.com/crashcast6/
■オフィシャルグッズ
・Tシャツ（M/L/XL）
・キャップ
・マフラータオル
・チケット型キーホルダー
Tシャツ、キャップ、マフラータオルはZIP-FM ナビゲーターの永田レイナがデザインを担当。事前WEB購入特典として、「舞台:CRASH CAST6」オフィシャルグッズを1会計につき1万円以上ご購入にて出演ナビゲーター（ランダム1名）の直筆サイン入りステッカーをプレゼントします。
※オフィシャルグッズは「ZIP-FM OFFICIAL STORE」にて発売中
グッズ購入はこちらから :
https://zipfm.stores.jp/
■「ZIP-FM」とは
1993年10月開局の愛知県を中心に東海地区を放送エリアに持つFM局（周波数名古屋77.8MHz/豊橋 77.1MHz）。開局以来若年層を中心に高聴取率を獲得、全年齢でも東海地区NO.1の聴取率を誇ります。
Official Site：https://zip-fm.co.jp/
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