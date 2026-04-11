フラメンコダンサー SIROCO「Fantasy on Ice 2026」出演決定！フラメンコ×スケートが融合する新たなフラメンコ作品をフィギュアスケート宮原知子と夢の共演！

コンフォート企画 株式会社

日本で10年以上の歴史を持つアイスショー「Fantasy on Ice 」。2026年5月30~31日に幕張メッセで開催される同ショーにて、2017年スペインロンダ県で開催されている国際コンクールにて日本人男性舞踊手として初の優勝という快挙を成し遂げた、日本を代表するフラメンコダンサーSIROCOが、平昌オリンピック日本代表でもあり日本トップスケーター宮原知子と共に、フラメンコの名曲”Poeta”をオマージュしたフラメンコ作品『Homenaje a Poeta～詩人への賛辞』を氷上で披露します。

かねてから宮原知子が抱き続けてきたフラメンコへの想い、そして情熱が、日本のフラメンコ界のトッププレイヤー達の心を突き動かし、この作品が完成。フラメンコダンサーがフィギュアスケートと氷上で共演することは、日本人としてはSIROCOが初めて実現する。同ショーでは、フラメンコギタリスト徳永健太郎をはじめ、国内フラメンコトップミュージシャンが集結。生演奏による総勢８名で繰り広げる、フラメンコ×スケートが融合した新たな表現（芸術）が生まれる奇跡の瞬間を描きます。



そして私たちのコラボレーションは、このステージを皮切りに新しいフラメンコ作品として世界に向けて発信し、新たなチャレンジをスタートさせます。世界中のより多くの人に届けたいと願いを込めて。

＜公演情報＞

名 称：Fantasy on Ice 2026 in MAKUHARI

公演日時：2026年5月30日(土) 開場 11:00 開演 12:00 / 開場 16:00 開演 17:00

：2026年5月31日(日) 開場 12:00 開演 13:00

会 場：幕張イベントホール

千葉県千葉市美浜区中瀬2-1

H P：https://www.fantasy-on-ice.com/special.html

https://www.fantasy-on-ice.com/artists.html



＜スペシャルコラボレーション出演＞

フラメンコダンサー SIROCO

アイススケーター 宮原知子

フラメンコギター 徳永健太郎

カンテ El Niño Cagao／高橋綾

バイオリン＆ピアノ 森川拓哉

チェロ 平山織絵

パーカッション 高木亮太



※他多数スケーター、アーティスト出演…

＜連絡先＞

名 称：コンフォート企画株式会社

担 当 者：黒田紘登（SIROCO）

住 所：〒604-8111 京都市中京区桝屋町57 京都三条ビルB1

電 話：080-5717-7577

メ ー ル：siroco0329@gmail.com

SIROCO （シロコ）プロフィール

京都出身のフラメンコダンサー。

20歳の頃、当時スペインでスーパースターだったフラメンコダンサー『ホアキン・コルテス』を観たことで、フラメンコと衝撃的な出会いをし、スペインへ留学。

フラメンコ界のトップアーティストから沢山のフラメンコを学ぶ。

2011年日本フラメンコ協会 新人公演にて奨励賞を受賞。2017年には、スペインロンダ県で開催されている国際コンクール「第 23回アニージャ・ラ・ヒターナ・デ・ロンダ」にて日本人男性舞踊手として初の優勝という快挙を果たす。

そしてその活躍は、テレビ番組『情熱大陸』や『激レアさんを連れてきた』、またNHK『魂の焚き火』など幅広く取り上げられた。

芸名であるSIROCOはスペイン語で熱風を意味する。



・HP

https://www.siroco.jp/



・Instagram

https://www.instagram.com/siroco_official/

宮原知子 プロフィール

幼少期をアメリカ・ヒューストンで過ごし、英語が堪能。海外メディアには英語で対応し、学業も優秀な文武両道のスケーターである。

ジュニア時代は、2011年、2012年全日本ジュニア選手権を2連覇。

シニア参戦後、2014、2015、2016、2017年と全日本選手権で4連覇を果たし、念願のオリンピック出場を決める。2018年、平昌オリンピックでは4位入賞。

2015年には世界選手権2位、2017年は世界選手権3位。

2022年3月26日、自らの誕生日に引退発表後、国内外のアイスショー、ツアーに精力的に参加。同年4月、日本人で初めて、スターズオンアイス・カナダツアーにメインキャストとして招かれ、トレーニング地であったカナダの観客にあたたかく迎えられた。

幼少期から努力を惜しまず練習し「ミス・パーフェクト」の異名を持つ。その美しいスケーティングと表現力は、ファンのみならず、プロのスケーターたちからも称賛を得ている。



・Instagram

https://www.instagram.com/55satoko





