【近江ちゃんぽん亭】JR神戸駅店・草津野路店「周年祭」開催

ドリームフーズ株式会社

「近江のちゃんぽんをニッポンのちゃんぽんに！」をスローガンに掲げるドリームフーズ株式会社（本社：滋賀県彦根市／代表取締役社長：山本英柱）は、近江ちゃんぽん亭 JR神戸駅店（兵庫県神戸市）および近江ちゃんぽん亭 草津野路店（滋賀県草津市）がそれぞれ周年を迎えたことを記念し、2026年4月11日（土）に「周年祭」を開催いたします。

地域に支えられて迎える節目

JR神戸駅店、草津野路店はともに3周年を迎えました。

それぞれの地域で、「おだしのちゃんぽん」として日常のひとときに寄り添いながら営業を続けてまいりました。

多くのお客様に支えていただいていることに、心より感謝申し上げます。

その感謝の気持ちを込め、1日限定の周年祭を開催いたします。

周年祭 概要（両店舗共通）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19783/table/189_1_7b22cd7ff5ea960cf531f42586760774.jpg?v=202604111151 ]

開催店舗情報

近江ちゃんぽん亭 JR神戸駅店（3周年）

兵庫県神戸市中央区相生町3-1-1 JR神戸駅フードテラス内

10:00～22:00（L.O.21:30）

近江ちゃんぽん亭 草津野路店（3周年）

滋賀県草津市野路4-7-8

11:00～24:00（L.O.23:30）

店舗からのメッセージ

いつも近江ちゃんぽん亭をご利用いただき、誠にありがとうございます。

これからも各地域に根ざし、「おだしのやさしさ」とともに、皆さまの日常に寄り添う店舗づくりを続けてまいります。

周年祭当日はスタッフ一同、皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

近江ちゃんぽん亭について

近江ちゃんぽん亭は、昭和38年彦根市創業の麺類をかべが起源の「近江ちゃんぽん」の発祥店。近江ちゃんぽんは、黄金だしとたっぷりの野菜が特徴で、滋賀県では県民のソウルフードとされており老若男女を問わず愛されるB級グルメの代表格である。「近江ちゃんぽんをニッポンのちゃんぽんに！」が同店のブランドビジョンであり、その実現のために2026年4月現在、日本全国および海外（台湾）に54店舗を展開している。

＜近江ちゃんぽん亭公式WEBサイト＞

https://chanpontei.com/

運営会社について

ドリームフーズ株式会社

◆代表者：代表取締役社長 山本英柱

◆本店所在地：彦根本社 滋賀県彦根市幸町74-1

◆事業内容：外食事業：飲食店の経営、ライセンス方式による加盟店の募集及び指導 /食品事業：食品の加工、製造、販売及び輸出入/海外事業：海外での飲食店の経営、ライセンス方式による加盟店の募集及び指導

◆関連会社：近江食品株式会社、台湾夢想食品有限公司

◆受賞歴：優良外食産業 国産食材利用推進部門 食料産業局長賞 /経済産業省 はばたく中小企業 /小規模事業者300社 /農林水産大臣賞

◆URL：https://dreamfoods.co.jp/