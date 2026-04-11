AI英会話「KEN→RINGO」v3大幅アップデート ── 10体のAIキャラクター・ストーリーモード・おしゃべり日記で″続く英語学習″を実現

株式会社プエンテ

株式会社プエンテ（本社：埼玉県所沢市、代表取締役：保科一男）は、7か国語対応AI英会話サービス「KEN→RINGO」（ケンリンゴ）（https://ken-ringo.com/）の大幅アップデート版「v3」を2026年4月11日にリリースしたことをお知らせいたします。本アップデートでは、10体の個性豊かなAIキャラクターと会話できる「キャラクターモード」、英語で謎解き・冒険・恋愛を体験する「ストーリーモード」、毎日自動で届く読むだけリーディング練習「おしゃべり日記」を新搭載し、"楽しいから続く"語学学習体験を大幅に強化しました。

KEN→RINGO（ケンリンゴ）

■ KEN→RINGO（ケンリンゴ）とは

KEN→RINGOは、AIがユーザーの会話パターン・癖・ミスを自動学習し、一人ひとりに最適化されたフィードバックを提供するマルチリンガルAI英会話コーチです。英語・スペイン語・中国語・韓国語・フランス語・ドイツ語・日本語の7か国語に対応し、月額0円（毎日30分無料）から利用できます。従来のAI英会話にない「癖学習」技術により、使えば使うほど自分だけのパーソナルコーチに進化します。

■ v3アップデートの主な新機能

【★新設】キャラクターモード ── 10体のAIキャラクターと英会話

RINGO、Mellow、Liam、Sofia、Kai、Emma、Marco、Mei、Aisha、Lucasの10体のAIキャラクターから、好きな相手を選んで英会話ができます。LA出身の音楽プロデューサー、バルセロナの旅ブロガー、東京のLoFiボーカリストなど、それぞれ異なる個性・話題・語彙を持つキャラクターとの会話で、飽きずに多角的な英語力を磨けます。

キャラクターモード

【★新設】ストーリーモード ── 英語で謎解き・冒険・恋愛を体験

英語で物語を進める没入型の新モードです。謎解き・冒険・恋愛の3ジャンルのストーリーを英語で読み進め、選択肢を選んで物語を展開させます。「勉強している」という感覚なく、エンタメとして英語に触れられるため、学習継続率の向上が期待できます。

ストーリーモード

【★新設】おしゃべり日記 ── 毎日届く、あなただけの英会話ストーリー

あなたのキャラクターが自動で「旅」に出て、世界中のキャラクターと英語でおしゃべり。その内容が毎日日記として届きます。読むだけでリーディング練習になり、忙しい日でもアプリに戻る理由ができます。お気に入りの会話はブランドカード付きでSNSにシェアでき、#KENRINGOで仲間とつながれます。

おしゃべり日記

【★新設】ランキング機能

学習時間や会話量に応じたランキング機能を搭載。他のユーザーとの順位を確認でき、ゲーミフィケーション要素で学習モチベーションを維持します。バッジシステムも導入し、学習の達成感を可視化しました。

■ UI/ナビゲーションの一新

v3では画面構成を全面リニューアルし、「チャット」「おしゃべり」「インサイト」「ストーリー」「シチュエーション」「ランキング」「プロフィール」の7タブ構成に進化。目的に応じて直感的にモードを切り替えられるようになりました。

■ 料金プラン

・Free：毎日30分無料（クレジットカード登録不要）

・Standard：月額480円（月間30時間まで）

・話し放題：月額980円（無制限）

・Fluent+：月額1,980円（全機能＋優先サポート）

競合AI英会話サービスの月額3,000円～10,000円と比較し、圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。

■ 開発背景

AI英会話市場が急成長する中、「続かない」という課題は依然として残っています。株式会社プエンテは、AIオフショア開発の知見を活かし、語学学習の継続率向上に焦点を当てた開発を進めてきました。v3では「キャラクターとの感情的なつながり」「物語を進める好奇心」「毎日届くコンテンツによる習慣化」の3軸で、従来のAI英会話にない"楽しいから続く"体験を設計しています。

■ 今後の展開

今後はストーリーモードのコンテンツ拡充、キャラクターの追加、音声認識精度の向上、法人向けプランの提供を予定しています。2026年度中にユーザー数10,000人、月間アクティブ率50%以上を目指します。

■ よくある質問

Q. 無料で使えますか？

A. はい、Freeプランでは毎日30分×30日＝月間約15時間を無料でご利用いただけます。クレジットカード登録は不要です。

Q. 英語以外の言語も学べますか？

A. はい、英語・スペイン語・中国語・韓国語・フランス語・ドイツ語・日本語の7か国語に対応しています。

Q. ストーリーモードは追加料金がかかりますか？

A. ストーリーモードは全プランでご利用いただけます。一部の上位コンテンツはFluent+プラン限定となります。

Q. 会話データのプライバシーは守られますか？

A. はい、会話データは暗号化されて安全に保管されます。第三者への共有は一切行いません。

■ サービス概要

・サービス名：KEN→RINGO（ケンリンゴ）

・URL：https://ken-ringo.com/

・対応言語：英語、スペイン語、中国語、韓国語、フランス語、ドイツ語、日本語

・料金：Free（\0）/ Standard（\480/月）/ 話し放題（\980/月）/ Fluent+（\1,980/月）

・対応デバイス：PC・スマートフォン（Webアプリ）

■ 株式会社プエンテについて

株式会社プエンテは、AIを活用したボリビアオフショア開発とSaaS型新規事業開発を手がけるテクノロジー企業です。

日本品質のプロジェクト管理とボリビアの開発コスト優位性を組み合わせ、お客様のDXとAI活用を支援しています。 「橋（プエンテ）を架ける」の社名のとおり、テクノロジーと人をつなぎ、言語や文化の壁を超えるサービスを提供しています。

■ 株式会社プエンテ

・代表取締役社長：保科一男

・所在地：埼玉県所沢市

・事業内容：市場調査から開発実装まで、総合AIコンサルのプエンテ AIオフショア開発、SaaS型新規事業開発、MCPサーバー開発事業

・コーポレートサイト：https://www.puentework.com/