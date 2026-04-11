DMM TV、2026年春アニメラインナップを公開！最新アニメ80作品以上が見放題！『彼女、お借りします Season5』地上波2日間先行・最速配信はDMM TVだけ！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）が運営するDMMの総合動画配信サービス「DMM TV」は、2026年春クールアニメの見放題最新ラインナップを公開いたしました。

さらに、サイン入り台本をはじめとした豪華プレゼントがもらえる『2026年春アニメ視聴キャンペーン 最推し作品発掘祭』も開催中です。ぜひ合わせてチェックしてください。

(C)宮島礼吏・講談社／「彼女、お借りします」製作委員会2026

(C) STUDIO SEED/小学館

(C)錬金王・かわく・フーモア/LINE Digital Frontier/「魔物喰らいの冒険者～俺だけ魔物を喰らって強くなる～」製作委員会

(C)大森藤ノ・青井 聖・講談社／「杖と剣のウィストリア」製作委員会

(C)静脈・依田瑞稀／集英社・マリッジトキシン製作委員会

(C)川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会

(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活4製作委員会

(C)末永裕樹・馬上鷹将／集英社・「あかね噺」製作委員会

【2026年春アニメをDMM TVで見る】

https://tv.dmm.com/vod/anime/calendar/spring/

DMM TVでは、今期の最注目作として『彼女、お借りします Season5』の地上波2日間先行・最速配信が決定！ますますヒートアップするレンタル彼女たちと波乱の関係を、どこよりも早くご覧いただけます！

さらに『よわよわ先生 超よわよわver.』のWeb最速・独占配信（一部サイトを除く）するほか、『インゴクダンチ【オンエア版】』『大きい女の子は好きですか？【オンエア版】』、注目のライトアニメ『大賢者リドルの時間逆行』『魔物喰らいの冒険者～俺だけ魔物を喰らって強くなる～』など、先行配信作品も多数！

加えて『杖と剣のウィストリア』Season2や『マリッジトキシン』の最速配信に加え、シリーズで高い人気を誇る『転生したらスライムだった件 第4期』『Re:ゼロから始める異世界生活 4th season』や、週刊少年ジャンプで注目を集める『あかね噺』、原作の世界累計発行部数750万部を突破した壮麗なハイファンタジー『とんがり帽子のアトリエ』、荒川弘が描く、息もつかせぬ幻怪ファンタジー『黄泉のツガイ』といった待望のアニメ化新作も網羅し、今シーズンの春アニメ80作品以上をたっぷりと見放題にてお楽しみ頂けます。

◆DMM TV単独！地上波2日間先行・最速配信『彼女、お借りします Season5』

＜あらすじ＞

「週刊少年マガジン」で好評連載中、

宮島礼吏による世界累計発行部数1,500万部突破の大人気ラブコメが、

待望のTVアニメ第5期に！

清楚可憐な""レンタル""彼女（レンカノ）・水原千鶴のことを

家族にも友人にも""本当""の彼女だと紹介してしまった、

ダメダメ大学生・木ノ下和也。

嘘だと言い出せないまま""偽り""の関係を続ける和也は、

さまざまなイベントを一緒に乗り越えるなかで、

次第に千鶴への""本物""の想いを募らせていく。

映画制作のクラウドファンディングを無事成功させ、

ついに和也は千鶴への""覚悟""を決める。

一方、やや強引なところがある彼女(仮)・更科瑠夏が、

これまで以上に超積極的に和也に迫る……！

さらに、和也と千鶴の""本当""の関係を知る小悪魔的な元カノ・七海麻美が

千鶴に急接近する、緊迫した事態も発生！？

周囲を巻き込み、物語はますますヒートアップ！

そして、舞台はハワイアンズへ！！

たった一度の""レンタル""から動き出した和也の""リアル""。""偽り""の彼女が""本物""になる日は、はたして訪れるのか──！？

＜STAFF＞

原作：宮島礼吏（講談社「週刊少年マガジン」連載）／監督：古賀一臣／シリーズ構成：広田光毅／キャラクターデザイン：平山寛菜／音楽：ヒャダイン／音響監督：高桑 一／美術監督：秋葉みのる／色彩設計：長尾朱美／2Dアートディレクター：麻生剛史／撮影監督：坂井慎太郎／編集：中葉由美子／アニメーション制作：トムス・エンタテインメント／第6スタジオ

＜CAST＞

木ノ下和也：堀江 瞬／水原千鶴：雨宮 天／七海麻美：悠木 碧／更科瑠夏：東山奈央／桜沢 墨：高橋李依／八重森みに：芹澤 優

(C)宮島礼吏・講談社／「彼女、お借りします」製作委員会2026

◆DMM TV 2026年春アニメ見放題最新ラインナップ ※五十音順

愛してるゲームを終わらせたい

あかね噺

淡島百景

異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する～レベルアップは人生を変えた～TVSP

一畳間まんきつ暮らし！

インゴクダンチ【オンエア版】 ☆先行配信

大きい女の子は好きですか？【オンエア版】 ☆先行配信

おしりたんてい

オタクに優しいギャルはいない!?

お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2

おねがいアイプリ

おねがい！ポコタ村長

カードファイト!! ヴァンガード 15周年リマスター

カナン様はあくまでチョロい

彼女、お借りします Season5 ★DMM TV単独地上波2日間先行・最速配信

上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花

神の雫

神の庭付き楠木邸

ガンバレ！中村くん！！

キャンディーカリエス

霧尾ファンクラブ

キルアオ

クジマ歌えば家ほろろ

テレビアニメ「クマーバ」シーズン3

クラスで2番目に可愛い女の子と友だちになった

黒猫と魔女の教室

氷の城壁

コウペンちゃん 第53話～

ゴーストコンサート : missing Songs

こめかみっ！Girls

最強の王様、二度目の人生は何をする？ Season2

最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？

自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。

自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う 3rd season

春夏秋冬代行者 春の舞

小3アシベ QQゴマちゃん

シンデレラ・シェフ ～萌妻食神～ シーズン3

スノウボールアース

大賢者リドルの時間逆行 ☆先行配信

ダイヤのA actII -Second Season-

ただいま、おじゃまされます！

ちびゴジラの逆襲（第105話～）

杖と剣のウィストリア Season2 ※最速配信

転生したらスライムだった件 第4期

とんがり帽子のアトリエ

Dr.STONE SCIENCE FUTURE（第4期）

ドロヘドロ Season2

NEEDY GIRL OVERDOSE

逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件

ニワトリ・ファイター

灰原くんの強くて青春ニューゲーム

悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。Season２

左ききのエレン

姫騎士は蛮族の嫁

百鬼夜行抄

不死身な僕の日常 シーズン3

ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なＪＫの話

本好きの下剋上 領主の養女

魔入りました！入間くん 第４シリーズ

MAO

また殺されてしまったのですね、探偵様

魔法の姉妹ルルットリリィ

魔物喰らいの冒険者～俺だけ魔物を喰らって強くなる～ ☆先行配信

茉莉花ちゃんの好感度はぶっ壊れている【オンエア版】

『マリッジトキシン』 ※最速配信

名探偵コナン 第31シーズン

メイドさんは食べるだけ

TVアニメ『女神「異世界転生何になりたいですか」俺「勇者の肋骨で」』

ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season 2年生編1学期

夜桜さんちの大作戦 第2期

黄泉のツガイ

よわよわ先生 オンエアver.

よわよわ先生 よわよわver.

よわよわ先生 超よわよわver. ★Web最速・独占配信（一部サイトを除く）

LIAR GAME

リィンカーネーションの花弁

Re:ゼロから始める異世界生活 4th season

アニメ「リラックマ」（Rilakkuma）

レプリカだって、恋をする。

ワンピース エルバフ編

※配信スケジュールは変更となる場合がございます

※番組の視聴にはDMMプレミアム会員（月額550円（税込）/App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込））への登録が必要となります

※14日間無料トライアル中の方もご視聴いただけます

◆サイン入り台本をはじめとした豪華プレゼントが当たる！2026年春アニメ視聴キャンペーン最推し作品発掘祭も開催中！

DMM TVでは、2026年春クールアニメの配信を記念し、DMMプレミアム会員を対象とした「2026年春アニメ視聴キャンペーン最推し作品発掘祭」を開催中です。

本キャンペーンでは、DMMプレミアムにご登録の上、特設サイトから各賞品にエントリー＆対象作品を視聴された方に、出演キャストのサイン入りアイテムなどの豪華景品を抽選でプレゼントいたします。気になるあの作品の豪華賞品も多数登場！？ぜひ奮ってご参加ください！

※応募条件等、詳細は特設サイトをご確認ください。

【特設サイト】

https://info.tv.dmm.com/campaign/anime-season/

【キャンペーン期間】

2026年3月27日（金）～ 2026年5月29日（金）

【景品内容（一部抜粋）】

『彼女、お借りします Season5』：キャストサイン入り台本（3名様）

『インゴクダンチ 【オンエア版】』：1～4話、5～8話、9～12話台本 各1部（寄せ書きサイン入り／計3名様）

『最強の王様、二度目の人生は何をする？ Season2』：キャストサイン入り色紙（1名様）

■「DMM TV」とは

DMM TVはアニメを主軸に、バラエティや2.5次元作品・舞台・ミュージカル、ドラマ、映画など幅広いジャンルのコンテンツを提供する、DMMの総合動画配信サービスです。

月額550円(税込)(※1)の「DMMプレミアム」に登録することでお楽しみいただける国内見放題作品数は業界第2位(※2)！さらに、新作アニメの見放題作品数は3年連続でNo.1(※3)！新作から独占配信作品、そしてオリジナル作品まで、アニメ約6,600作品、エンタメを含む21万本のコンテンツをスマートフォン・PC・TVアプリなどからお楽しみいただけます(※4)。

※1 App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込）となります

※2 GEM Partners調べ（国内の映画・ドラマ・アニメの合計話数／2024年10月調べ）

※3 国内定額制動画配信サービスで配信された新作アニメの見放題作品が対象。

調査期間：2023~2025年12月1日~19日／(株)コミュニケーション科学研究所調べ

※4 2026年4月時点

・「DMM TV」：https://tv.dmm.com/vod/

・「DMMプレミアム」：https://premium.dmm.com/welcome/

【「DMM TV」公式SNS】

公式X：https://x.com/DMMTV_PR

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公式TikTok（TL / レディコミドラマ）：https://www.tiktok.com/@dmmtv_drama_tl_ladies

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公式TikTok（アニメ＆声優）：https://www.tiktok.com/@dmmtv_anime_pr

■合同会社DMM.comについて

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

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