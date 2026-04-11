リニューアルしたサンクゼールの丘で手ぶらピクニックをご提案。Country Comfort～田舎の豊かさ、心地よさ～を全身で感じる癒しの時間をあなたに。4月18日（土）オープン

株式会社サンクゼール

株式会社サンクゼール（本社:長野県飯綱町/代表取締役社長:久世良太）は、2026年4月18日（土）、サンクゼールの丘（長野県飯綱町）をリニューアルオープンいたします。

手ぶらピクニックをご提案！心地よい開放感のあるガーデンを拡張

もともと広々とした開放感のあるガーデンが特徴のサンクゼールの丘。今回はさらに15アールのガーデンを新たに整備しました。飯綱町の山々や森を望むガーデンには、桜や紅葉を新たに植えて、四季折々の景色を楽しむことができます。

また、サンクゼールの丘で手ぶらピクニックを楽しめるように、新たにピクニックマットの無料貸し出しを始めます。（4月18日（土）～）このリニューアルに合わせてデリカテッセンメニューもピクニックにぴったりな軽食に刷新します。ランチやワインをその場で選び、準備の手間なく、自然の風を感じながら一日ゆったりとした癒しの時間をお過ごしいただけます。

気軽にピクニックを楽しめる、新デリカテッセンメニュー

農場風ピクニックボウル自家製ハム（税込1,200円）ボリューミーなサラダボウル

サンクゼールで醸造されたワインや特製ドリンクを軽食と共に気軽に楽しんでいただける、新しいデリカテッセンメニューをご用意しました。屋外でのピクニックにぴったりなバケットピザやサンドメニューに加え、カレーやおつまみなどのお食事、ケーキなどのデザートメニューも充実。お好みのスタイルで心地よい時間を過ごしていただくことができます。これまで屋外中心だったお席に加え、今回のリニューアルで、屋内でも落ち着いてワインやお食事、ジェラートを楽しめるカフェスペースを新たに設けました。夏の強い日差しや冬の厳しい寒さ避けてゆったりとした時間を過ごしていただきたいと願っています。

リニューアルを記念した新商品を発売

丘の上のカレー（税込1,350円）ワイナリーレストラン・サンクゼールのシェフが作った欧風カレーと週替わりカレーのあいがけ。手作りアップルパイ（税込600円）サンクゼールの丘名物の手作りアップルパイ。飯綱町のりんごだけをたっぷり使っています。「柑橘のような酸味の黄色いりんご」ベルドボスクープのジャム（税込690円）

サンクゼールが懸け橋となり、飯綱町に植樹、栽培されるようになった英国りんごの数々。そのうちの一つベルドボスクープを使ったりんごジャムを新発売。爽やかな甘みと酸味が楽しめる味わいです。

ワイナリーレストラン・サンクゼールのシェフが作る味をおうちで「冷凍ごちそう」

温めるだけで、ワイナリーレストラン・サンクゼールの味わいをご自宅で楽しめる「冷凍ごちそう」シリーズが新登場。サンクゼールの丘でゆったりとした時間を過ごしたあとは、その心地よい余韻のまま、おうちで温めるだけの冷凍ごちそうを夕食の一品に。手軽さと本格的なおいしさを、ぜひご家庭でもお楽しみください。

【信州鹿のハーブシチュー】（税込1,400円）

信州産鹿肉を野菜、ハーブやスパイスとじっくり煮込み仕上げた、CW．ニコルさん直伝のレシピをサンクゼール流に受け継いでいます。売上のうち100円がアファンの森に寄付されるチャリティ商品でもあります。

【他ラインナップ】福味鶏の赤ワインヴィネガー煮込み/福味鶏のシードル煮込み/福味鶏のバスク風煮込み

各税込1,300円

世界的ワインコンクールで金賞を受賞したワインを発売

今年3月、フランスで開催された第20回フェミナリーズ世界ワインコンクールにて金賞を受賞した、赤ワイン「チャペルヴィンヤード プラス 2020」。サンクゼールの畑で育てたぶどうを100％使用したこのワインを、リニューアルに合わせてサンクゼールの丘限定で発売します。また、リニューアルを機にワインやシードルの試飲カウンターもさらに充実。気軽に楽しめる無料試飲のほか、お得な有料試飲もご用意しています。ぜひ試飲を通して、お気に入りの一本を見つけてください。

醸造担当者のコメント：「このような素晴らしい賞をいただき、大変うれしく、光栄に思っております。チャペルヴィンヤードプラスは、上品さの中に奥深い味わいが広がる一本です。お客さまの大切な時間とともに、ゆっくりと楽しんでいただけましたら幸いです。」

※4月18日まで、サンクゼールの丘は仮営業の形で休みなくオープンしています。

サンクゼール

「Country Comfort 田舎の豊かさ・心地よさ」をコンセプトにワインやジャム、パスタソースなどを製造販売するメーカーズブランドです。創業者が信州斑尾高原のペンションを経営していた頃に、家族とお客様の朝食として作っていた手作りりんごジャムが原点。長野県飯綱町に位置する、ワイナリー・ショップ・レストラン・工場・本社社屋を併設した「サンクゼールの丘」では、信州の美しい自然とコンセプトである「Country Comfort」をご体感いただけます。

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