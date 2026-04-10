「職人の働き方改革を」建設の未来を築き上げる″群馬建水″に潜入 | 「さらば青春の光の100億円プロジェクト」第16弾の配信が決定

株式会社HRteam

株式会社HRteam（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：上原 一輝）は、芸人 さらば青春の光がMCを務めるYouTube番組「さらば青春の光100億円プロジェクト」（https://saraba-100project.com/）第16弾配信が決定したことをお知らせします。

第16弾では、人手不足が叫ばれる建設業界にて「ホワイト化」を先進的に推し進める株式会社群馬建水（https://ken-sui.jp/）に潜入しました。

ぜひご覧ください。

「さらば青春の光の100億円プロジェクト」

「さらば青春の光」の事務所である「ザ・森東」が年商100億円企業を

目指すために、今勢いのある企業から成長のヒケツを学ぶ番組！

社長やキーマンを招いてスタジオトークや、会社内への潜入取材で社長の人柄や経営に対する思い、社風や社員の働く様子など会社の魅力を就活生たちに伝えます！

目指すは「ザ・森東、年商100億円」！さあ、毎回どんな経営の学びがあるのか！？

公式HP :https://saraba-100project.com/番組を視聴する :https://youtube.com/@saraba_100pj?si=tKApfS4PrRBK0u0X

11万回再生 | 【急成長】独自ブランド“石原牛”A5ランク黒毛和牛の隠された秘密とは！？

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TGWxfGjBN78 ]

おもしろく・楽しく・まじめに企業の魅力を引き出す新感覚の番組を、YouTubeにて配信！

第16弾 配信詳細

出演企業：株式会社群馬建水

HP：https://ken-sui.jp/

採用特設サイト：https://ken-sui.jp/recruit/

配信予定日：2026年4月10日 19:00予定

お問い合わせ・資料請求

「新卒採用の母集団が足りない」「選考辞退や早期離職を減らしたい」という採用ご担当者様、経営者様に向けて、導入事例集や詳細資料を公開しております。

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法人様向け窓口：

https://hr-team.co.jp/contact/

会社概要

社名： 株式会社HRteam

URL： https://hr-team.co.jp

本社所在地：東京都渋谷区円山町3番6号 E・スペースタワー4階

代表取締役：上原 一輝

設立： 2013年1月

従業員数：457名（※2025年4月現在、正社員・アルバイト含む）

事業内容：人材紹介事業

採用コンサルティング事業

採用イベント事業

ソーシャルリクルーティング事業

採用関連事業