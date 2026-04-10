【創業20周年】全国165拠点のgiversこころ整体院グループ、独自施術メソッド「GIFT」の技術体系を公式サイトで初公開

株式会社givers

giversホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：安藝泰弘、以下「givers」）は、創業20周年を迎えた2026年2月、コーポレートサイト（ https://seitai.co.jp）のリニューアルに合わせ、独自施術メソッド「giversメソッドGIFT」の技術体系を公開する専用ページを新設いたしました。

giversメソッドGIFT 公式ページ：

https://seitai.co.jp/gift(https://seitai.co.jp/gift/)

■ 背景 ── なぜ今、施術メソッドを公開するのか

giversは2006年2月14日に「こころ整骨院」として創業以来、20年間で全国165拠点以上・累計85万件以上の施術実績を積み重ねてまいりました。この間、グループ売上は10億円から60億円超へと成長し、ベトナム・シンガポールへの海外展開も実現しています。

こうした成長の根幹にあるのが、現場の施術から生まれ、学術的裏付けのもとに体系化された独自施術メソッド「GIFT」です。これまで社内の技術研修体系として運用してきたGIFTを、創業20周年の節目に、ご利用者の皆さま・業界関係者・メディアの皆さまに向けて初めて公開することといたしました。

■ giversメソッドGIFTとは

GIFTは、身体の不調の原因を4つの視点から多角的に分析するための施術メソッドです。名称は以下の4つの頭文字に由来します。

G ＝ Gliding（Tissue Gliding / 組織間滑走性）

筋膜や組織間の滑りを回復させ、スムーズな可動域を取り戻すアプローチ

I ＝ Inner（Deep Muscles / 深層筋）

インナーマッスルと呼ばれる深層筋の機能を回復させるアプローチ

F ＝ Form（フォーム不全）

姿勢の崩れと運動連鎖の問題を評価・再構築するアプローチ

T ＝ Trigger（トリガーポイント）

筋肉内の硬結が離れた部位に痛みを飛ばす「関連痛」の原因を特定するアプローチ

GIFTの中核技術が「深部リリース」です。強い圧で押し込むのではなく、角度・方向・力の通り道を評価して「届く条件」を設計することで、やさしい刺激でありながら深部にアプローチします。

さらに、特定した原因に対して「弱化筋修正」「筋膜ストレッチ」「脊椎機能改善」の3つのアプローチを組み合わせ、その場の変化と持続性の両立を目指します。

■ 一般的な施術との違い

一般的なマッサージが「揉む・ほぐす」ことを主目的とするのに対し、giversメソッドGIFTは「評価して届く条件を作る」アプローチです。

・力の加え方：強く押すのではなく、届く条件を設計する

・施術時の感覚：痛みを我慢するのではなく、やさしく、でも届く

・施術後の持続性：その場だけ楽ではなく、戻りにくさを作る

・プロセス：仮説を立て、検証し、変化が出たものだけを採用する

■ 学術的裏付け

GIFTの開発者であるgivers代表取締役CEO・安藝泰弘は、東亜大学大学院にて修士号（スポーツ健康科学）を取得。2025年には肩甲骨の非対称性と肩こりの関係に関する研究で、国際学術誌「PLOS ONE」に筆頭著者として論文を掲載しました。GIFTは現場での施術実績と学術研究の両面から裏付けられたメソッドです。

■ 創業20周年 ── giversグループの歩み

2006年 こころ整骨院 創業（東京）

2014年 株式会社givers 設立

2017年 グループ売上10億円突破

2020年 giversホールディングス設立、東亜大学との共同研究開始

2022年 グループ売上30億円突破、メディカル整体アカデミー開校

2023年 ベトナム進出、グループ売上40億円突破

2024年 グループ売上50億円突破、グループ会社8社体制へ

2025年 グループ売上60億円突破､シンガポール進出、PLOS ONE論文掲載

2026年 創業20周年、giversメソッドGIFT公開

■ giversグループの現在地（2026年2月時点）

・グループ全体店舗数：国内外165拠点以上

・従業員数：600名以上

・グループ売上：60億円超（2025年度実績）

・累計施術実績：85万件以上

・Google口コミ：20,257件以上（平均評価4.8 / 5.0）

・海外展開：ベトナム（ホーチミン）・シンガポール（ノベナ）

・事業領域：整体院・整骨院運営、トレーナー事業、コンサルティング事業、海外事業、スクール事業、整形外科事業、メンタルクリニック事業

・プロスポーツ支援：DeNA横浜ベイスターズ等にトレーナー派遣実績

・代表YouTube登録者数：52万人超

■ 代表取締役CEO 安藝泰弘 コメント

「20年前、1院からスタートしたこころ整骨院は、おかげさまで全国165拠点以上のグループへと成長しました。その間、私たちが一貫してこだわってきたのは『なぜこの痛みが出るのか』『なぜ戻るのか』を評価し、仮説を立て、検証し、変化が出たものだけを採用するという姿勢です。

GIFTは、この20年の現場から生まれたメソッドです。学術研究による裏付けも得て、今回初めてその全容を公開しました。GIFTが、身体の不調に悩むすべての方にとっての"贈り物"になることを願っています。」

■ 公開ページについて

今回のコーポレートサイトリニューアルでは、GIFTの全体像を解説するメインページに加え、4つの評価軸（G・I・F・T）と3つのアプローチそれぞれの詳細ページを新設。計8ページにわたる技術体系の解説を公開しています。

・giversメソッドGIFT（メイン）： https://seitai.co.jp/gift/

・G - Gliding（組織間滑走性）： https://seitai.co.jp/gift/(https://seitai.co.jp/gift/gliding/)gliding/(https://seitai.co.jp/gift/gliding/)

・I - Inner（深層筋）： https://seitai.co.jp/gift/inner/

・F - Form（フォーム不全）： https://seitai.co.jp/gift/form/

・T - Trigger（トリガーポイント）： https://(https://seitai.co.jp/gift/trigger/)seitai(https://seitai.co.jp/gift/trigger/).co.jp/gift/trigger/(https://seitai.co.jp/gift/trigger/)

・3つのアプローチ： https://(https://seitai.co.jp/gift/approach/)seitai(https://seitai.co.jp/gift/approach/).co.jp/gift/approach/(https://seitai.co.jp/gift/approach/)

■ 会社概要

社名：giversホールディングス株式会社

所在地：東京都新宿区新宿6丁目28-7 新宿EASTCOURT 8階

代表取締役CEO：安藝 泰弘

創業：2006年2月14日

設立：2020年12月25日（ホールディングス化）

資本金：3,000万円

従業員数：600名以上

事業内容：整体院・整骨院・鍼灸院・フィットネス・パーソナルジム・エステティック・整体スクール等の運営、コンサルティング、海外事業

コーポレートサイト： https://givers.co.jp/

giversこころ整体院グループHP : https://seitai.co.jp/