【業界でも珍しい“親向け”講座】『これからKIDS for PARENTS』が4月より一般無料公開スタート

株式会社これから

プログラミング教室「これからKIDS」は、新たな取り組みとして

2026年4月より業界でも珍しい“保護者向け”のプログラミングオンライン解説講座『これからKIDS for PARENTS』の一般公開を開始いたします。

これまで通塾生に限定して提供し、「子どもの学びが理解できた」「親子の会話が増えた」と大変好評をいただいていた本講座ですが、より多くのご家庭でプログラミングを通じたコミュニケーションを楽しんでいただきたいという思いから、外部の保護者様も無料で生配信に参加できるようリニューアルいたしました。

■ なぜ今、一般向けに公開するのか？

小学校でプログラミングが必修化されましたが、親世代にとっては未知の分野。「子どもが楽しそうだけど、ただのゲームに見えてしまう」「どう声をかけていいか分からない」と戸惑う保護者の方も少なくありません。

当教室では、保護者様向けにプログラミングの価値や社会との繋がりを分かりやすく解説する本講座を提供し、ご家庭での会話のきっかけとして役立てていただいておりました。

この「プログラミングが分かると、子どもの才能をより応援できる」という喜びを、当教室に通う方だけでなく、プログラミングに興味を持つすべてのご家庭に広げたいと考え、これまでの知見を活かし一般の方にも広く無料公開することを決定いたしました。

■ 『これからKIDS for PARENTS』の3つの特長

本講座は、難しい専門用語を使うのではなく、保護者の方が「プログラミングってそういうことか！」と直感的に理解できるような内容になっています。

【1】業界でも珍しい「保護者特化型」の可視化

「座標」や「ループ」などの基礎要素が、社会や学校教育とどう繋がっているのかを分かりやすく解説。親自身の「論理的思考力」のアップデートにも役立ちます。

【2】毎月Zoomで無料生配信（親子同伴も大歓迎！）

毎月の講座はオンライン生配信で実施し、誰でも無料で参加可能。保護者向けの内容ですが、リビングでお子さまと一緒に視聴していただくのも大歓迎です。

（※過去のアーカイブ視聴には別途ご契約が必要です）

【3】家庭学習の悩みや、些細な疑問にプロが直接お答え

講座後半には質疑応答の時間を設置。「家ではどう学習を進めればいい？」「こんな時どう声をかける？」など、ご家庭でのリアルな悩みにプロの講師が直接お答えし、サポートします。

【講座概要 / 参加方法】

名称： これからKIDS for PARENTS

配信形式： Zoomによるオンライン生配信（継続的に様々なテーマを配信）

対象： プログラミング教育に関心のあるすべての保護者の方（お子さまの同伴も可）

参加費： 生配信での参加は「無料」 ※アーカイブ視聴は別途ご契約が必要

一般公開開始： 2026年4月より

参加方法：申し込みフォーム https://forms.gle/f3bnJkEoAck4VqQf9

最新回アーカイブ：https://corekara.co.jp/kids/2026/04/10/kidsforparents-_archive/

【会社概要】

会社名： 株式会社これから

所在地： 東京都新宿区四谷三丁目5番地 文化エステート四谷ビル6階

代表者： 今泉 雄介

事業内容： Webマーケティング、ECコンサルティング、採用コンサルティング、プロダクト開発・運用、プログラミング教室の運営

【お問い合わせ先】

担当： これからKIDS 全校舎

TEL： 03-6380-0602

MAIL： kids@corekara.co.jp