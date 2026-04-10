「結婚」をテーマとした動画を公開しました！
東京都では、「結婚を望む人が前向きに一歩を踏み出すことができる社会」、「望む人が安心して子供を産み育てることができる社会」の実現に向けて、多様な価値観や考え方を尊重しながら、都民の不安や悩みに寄り添った結婚・子育て支援策を展開しています。
こうした中、令和７年の都内日本人出生数は、１月から11月までの累計で0.7％増となり、通年で増加すれば10年ぶりのこととなります。また、婚姻数については11月までの累計で4.0％の増となり、２年連続の大幅な増加が期待されます。引き続き、「結婚したい」「子供を持ちたい」と望む人の自己実現を応援し、東京での結婚や子育てへの安心感を醸成していくため､都の取組を分かりやすく紹介する動画を、様々なテーマで毎月発信していきます。
動画の概要
４月は、「結婚」をテーマとした動画「東京の『結婚』のいま 変わりゆく出会いのきっかけ 婚姻数は大幅増加！」を作成しました。
動画では、時代とともに変化する出会いのきっかけや、都内婚姻数の推移に関するデータを交え、望む人の結婚を応援・祝福する様々な取組を紹介しています。
動画は、子供政策連携室のホームページ(https://www.kodomoseisaku.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/syoushikataisaku)やYouTubeチャンネルからご覧いただけます。
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnw0EVddxug2ayesibqVcCIgqDPNb6sq0
東京の「結婚」のいま
変わりゆく出会いのきっかけ 婚姻数は大幅増加！
（参考）これまでの情報発信の取組
■若年層のワーキングループによる動画制作
“ちょっと” 気になる「結婚・子育て」 望む人が一歩を踏み出せるTOKYO
昨年度は、若年層が抱える結婚や子育てに対する不安等を払拭し、安心感やポジティブな
気運を醸成することを目指し、子育て支援情報等に係る若者向けの動画を作成・発信しました。
https://www.kodomoseisaku.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/syoushikataisaku/working_group
第一弾 テーマ「出会い・結婚」
【街頭インタビュー編】
【体験編】
第二弾 テーマ「出産・子育て」
【街頭インタビュー編】
【座談会・体験編】
第三弾 テーマ「子育て」
【乳幼児編】
【幼児・子供編】
■「叶えたい」を支えたい アクションプラン2026
ライフステージを通じた切れ目ない結婚・子育て支援策の全体像として、「『叶えたい』を支えたい アクションプラン2026」を策定しています。
https://www.kodomoseisaku.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/syoushikataisaku
※ 上記リンクには、都の取組を分かりやすく紹介する動画「あなたの結婚・子育ての『叶えたい』を東京都が支えたい」も掲載しています。
本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。
戦略02 子育て「子育てしやすい環境づくり」
2050東京戦略