【視覚疲労による“見えない生産性損失”を可視化。1日あたり平均18.5分の作業中断が発生】Vision Care Lab、企業向けホワイトペーパーを公開

一般社団法人日本ネトラバスティ協会320名の実態調査をまとめたホワイトペーパー

■ 背景



近年、企業における健康経営の重要性が高まる一方で、「視覚」に関する課題は十分に扱われていない領域です。

長時間のPC作業やスマートデバイス利用により、

・眼精疲労

・集中力の低下

・作業効率の低下

といった影響が日常的に発生していますが、その多くは定量的に把握されていません。

■ 本ホワイトペーパーの内容

本資料では、以下の観点から視覚と生産性の関係を整理しています。

・視覚疲労が業務パフォーマンスに与える影響

・作業環境（視距離・画面高さ・照明）との関係

・主観症状と実際の生産性低下のギャップ

・企業における視覚ケア導入の必要性

■ポイント

視覚疲労により、1日あたり平均18.5分の作業中断が発生することがわかりました。これを100人規模の企業で換算すると、年間約1,800万円規模の生産性損失に相当する可能性があります。（※時給2,500円、年間240営業日で算出）

320名の実態調査をまとめたホワイトペーパーは、以下より無料で入手いただけます。

▼ホワイトペーパーはこちら

ホワイトペーパーダウンロードページ(https://245812008.hs-sites-na2.com/white-paper)

ホワイトペーパーダウンロードいただいた方には、簡易に視覚疲労による損失額を算出できるツールを提供しています。

■ Vision Care Labの取り組み

Vision Care Labは、デジタル業務環境における生産性課題に向き合う中で、「視覚」がほとんど扱われていないことに着目し設立されました。

多くの企業で、腰痛やメンタルヘルスへの対策は進んでいる一方で、眼精疲労や視覚環境は個人任せとなっているのが現状です。

本取り組みは、こうした“見えない負担”を可視化し、持続的なパフォーマンス向上につなげることを目的としています。

組織のアセスメント、健康経営のための従業員体験設計、検眼・眼鏡作製等の具体的な導入プランについては、ウェブサイトをご覧ください。

▼提供サービスはこちら

提供サービスのご紹介ページ(https://245812008.hs-sites-na2.com/vision-care-lab-service)

■ 今後の展望

視覚という“見えにくい課題”を可視化し、企業における持続的なパフォーマンス向上に貢献していきます。

■Vision Care Labの概要

会社名: 一般社団法人日本ネトラバスティ協会

主な事業内容: コンタクトレンズ販売・眼鏡作製・眼のケアに関する事業

設立年月日: 2024年1月12日

本社所在地:兵庫県神戸市中央区加納町

代表理事: 岩土 真居

Webサイト: https://www.netravastia.org/vcl