はずれなしで限定グッズが必ず手に入る！ぴあのオンラインくじサービス「Pickzy（ピクジー）」にて千葉ジェッツオンラインくじ - GAME SCENE - の販売が開始！
ぴあ株式会社（本社:東京都渋谷区東1-2-20渋谷ファーストタワー/代表取締役社長:矢内 廣）は、
2026年4月10日（金）に、ぴあのオンラインくじサービス「Pickzy（ピクジー）」（https://pickzy.pia.jp/）にて、千葉県船橋市をホームタウンとするプロバスケットボールチーム「千葉ジェッツ」のくじ販売を開始いたしました。
【千葉ジェッツオンラインくじ - GAME SCENE -】
千葉ジェッツオンラインくじ - GAME SCENE - メインビジュアル
千葉県船橋市をホームタウンとするプロバスケットボールチーム「千葉ジェッツ」の試合写真を使用したオンラインくじが登場！
躍動する姿を収めたプレーショットやコート上の熱狂を切り取った写真を厳選してお届けします。
選手の直筆サイン入り撮り下ろしチェキやファブリックポスターなど、ここでしか手に入らない限定アイテムをご用意しております。
公式マスコットキャラクター「ジャンボくん」がデザインされたグッズも全賞品にラインナップしています！
販売期間：2026年4月10日（金）19:00 ～ 2026年5月6日（水祝）23:59
販売価格：770円(税込)/1回 7,700円(税込)/10回
販売ページ：https://pickzy.pia.jp/kujis/70/
※このくじはどなたでもご参加いただけます。
賞品ラインナップ：
＜A賞＞直筆サイン入りチェキ《各選手3種 / ジャンボくん3種》
＜B賞＞ファブリックポスター《全16種》
＜C賞＞ラゲッジタグ《全16種》
＜D賞＞チケット風アクリルカード《全16種》
＜E賞＞アクリルステッカー《全16種》
＜F賞＞L判ブロマイド《全32種》
※各賞全種のうち、いずれか1つ必ず当たります。
＜10連特典＞
「10回引く」にてくじをご購入いただいた方に、オリジナルデザインのステッカーをプレゼント！《全16種》
※1回のご購入につき16種からランダムでのプレゼントとなります。
＜Wチャンス賞＞
下記期間中に「10回引く」にてご購入いただいた中から各選手につき1名様に、10連特典ステッカーに選手直筆サインを入れてプレゼント！
【第1期】4月10日(金) ～ 4月16日(木) 原選手、菅野選手、西村選手、ブラウン選手
【第2期】4月17日(金) ～ 4月23日(木) 田代選手、金近選手、ホグ選手、瀬川選手
【第3期】4月24日(金) ～ 4月29日(水祝) 渡邊選手、加藤選手、ナシール選手、二上選手
【第4期】4月30日(木) ～ 5月 6日(水祝) 富樫選手、ムーニー選手、荒尾選手、ジャンボくん
▼千葉ジェッツ公式サイト
https://chibajets.jp/
ぴあオンラインくじサービス Pickzy
【オンラインくじサービス Pickzy（ピクジー） 概要】
インターネット上で引くことができる、“ハズレなし”のくじサービス。
URL：https://pickzy.pia.jp/
購入回数：1回／10回から選択可能
決済方法：クレジットカード、キャリア決済、PayPay
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