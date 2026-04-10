はずれなしで限定グッズが必ず手に入る！ぴあのオンラインくじサービス「Pickzy（ピクジー）」にて千葉ジェッツオンラインくじ - GAME SCENE - の販売が開始！

ぴあ株式会社

ぴあ株式会社（本社:東京都渋谷区東1-2-20渋谷ファーストタワー/代表取締役社長:矢内 廣）は、

2026年4月10日（金）に、ぴあのオンラインくじサービス「Pickzy（ピクジー）」（https://pickzy.pia.jp/）にて、千葉県船橋市をホームタウンとするプロバスケットボールチーム「千葉ジェッツ」のくじ販売を開始いたしました。

【千葉ジェッツオンラインくじ - GAME SCENE -】

千葉ジェッツオンラインくじ - GAME SCENE - メインビジュアル

千葉県船橋市をホームタウンとするプロバスケットボールチーム「千葉ジェッツ」の試合写真を使用したオンラインくじが登場！

躍動する姿を収めたプレーショットやコート上の熱狂を切り取った写真を厳選してお届けします。

選手の直筆サイン入り撮り下ろしチェキやファブリックポスターなど、ここでしか手に入らない限定アイテムをご用意しております。

公式マスコットキャラクター「ジャンボくん」がデザインされたグッズも全賞品にラインナップしています！

販売期間：2026年4月10日（金）19:00 ～ 2026年5月6日（水祝）23:59

販売価格：770円(税込)/1回 7,700円(税込)/10回

販売ページ：https://pickzy.pia.jp/kujis/70/

※このくじはどなたでもご参加いただけます。

賞品ラインナップ：

＜A賞＞直筆サイン入りチェキ《各選手3種 / ジャンボくん3種》

＜B賞＞ファブリックポスター《全16種》

＜C賞＞ラゲッジタグ《全16種》

＜D賞＞チケット風アクリルカード《全16種》

＜E賞＞アクリルステッカー《全16種》

＜F賞＞L判ブロマイド《全32種》

※各賞全種のうち、いずれか1つ必ず当たります。

＜10連特典＞

「10回引く」にてくじをご購入いただいた方に、オリジナルデザインのステッカーをプレゼント！《全16種》

※1回のご購入につき16種からランダムでのプレゼントとなります。

＜Wチャンス賞＞

下記期間中に「10回引く」にてご購入いただいた中から各選手につき1名様に、10連特典ステッカーに選手直筆サインを入れてプレゼント！

【第1期】4月10日(金) ～ 4月16日(木) 原選手、菅野選手、西村選手、ブラウン選手

【第2期】4月17日(金) ～ 4月23日(木) 田代選手、金近選手、ホグ選手、瀬川選手

【第3期】4月24日(金) ～ 4月29日(水祝) 渡邊選手、加藤選手、ナシール選手、二上選手

【第4期】4月30日(木) ～ 5月 6日(水祝) 富樫選手、ムーニー選手、荒尾選手、ジャンボくん

▼千葉ジェッツ公式サイト

https://chibajets.jp/

ぴあオンラインくじサービス Pickzy【オンラインくじサービス Pickzy（ピクジー） 概要】

インターネット上で引くことができる、“ハズレなし”のくじサービス。

URL：https://pickzy.pia.jp/

購入回数：1回／10回から選択可能

決済方法：クレジットカード、キャリア決済、PayPay

※Pickzy会員登録にはぴあ会員IDを使用します。（登録無料）