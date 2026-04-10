多古町からの委嘱でＢＲＪ代表・宮内が地域課題解決、魅力向上に貢献

BRJ株式会社

安全で新しい交通手段と地域ごとに最適化した交通オペレーションを提供するBRJ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮内秀明、以下「BRJ」）の代表である宮内は、多古町（千葉県香取郡、平山富子町長）から委嘱を受け、4月1日より地域課題の解決及び魅力向上に貢献いたします。

BRJ代表取締役社長・宮内秀明（左）、多古町長・平山富子様（右）

背景と取り組み

BRJは「人と街に“感謝される”未来の公共交通を創る」というビジョンのもと、「安全・安心」「地域密着」を大切にしている会社です。「次世代型モビリティ事業」として、５つの柱を軸に事業を構築しています。中でも「地域連携事業」はビジョンを実現するために重視している事業です。新しいモビリティ車両の提供のみならず、安全な導入や運営をワンパッケージで提供させていただいており、多くの自治体と連携してきました。

今回は多古町から委嘱を受け、宮内が地域課題解決、魅力向上に貢献させていただきます。自治体との取り組みで培ってきた地域課題の解決力を活かし、多古町の活性化のために力を尽くします。具体的には「地域経済の活性化に向けた戦略策定」「地域産品のブランド力向上や販路拡大」「行政サービスの向上および効率化」「観光振興の企画・実施」「地域の人材育成や移住促進」などに取り組みます。

多古町について

BRJ代表取締役社長・宮内秀明（左）、多古町長・平山富子様（右）

千葉北東部に位置し、成田国際空港に隣接する、緑豊かな自然に恵まれた町です。「多古米コシヒカリ」や全国屈指の生産量を誇る「多古やまと芋」など、肥沃な農地で生産される野菜が有名です。四季折々の景色や約1万株のあじさいからなる「あじさい遊歩道」、県下有数の「道の駅多古 あじさい館」も人気で多くの方が訪れています。

会社概要

社名：BRJ株式会社

代表取締役社長：宮内 秀明

本社：東京都港区北青山1-2-3 青山ビル12F

コーポレートサイト：https://www.brj.jp/

サービスサイト： https://www.brj.jp/tockle

『人と街に感謝される未来の公共交通を創る』をビジョンに掲げ、次世代モビリティのシェアリング事業、レンタル事業、そして地域交通ソリューション事業を展開しています。「安全」を第一に考え、自治体と密接に協力しながら、地方の「交通空白」解消に取り組んでいます。

社長の宮内は社会人としてのキャリアを物流トラックのドライバーとしてスタートしました。約10年にわたるトラックドライバー時代に、交通に携わる事業者が長年、朝礼や研修などを通じて、安全に対して真摯に向き合ってきたことを痛感してきました。このときの経験を活かし、『自動運転バス』『TOCKLE』の事業展開において安全を最重要視しています。

自治体の皆さまは下記よりお問い合わせください。

営業担当・自治体担当：亀谷

お問い合わせフォーム：https://www.brj.jp/contact