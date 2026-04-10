富山県滑川市で次世代モビリティ「TOCKLE」の正しい乗り方を学ぶ出張授業と試乗会を実施し、市民の方々が体験

BRJ株式会社

地方の「交通空白」解消のために安全にこだわった電動モビリティを展開するBRJ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮内 秀明、以下「BRJ」）は、4月4日に富山県滑川市の中滑川複合施設メリカにおいて、次世代モビリティ「TOCKLE」の出張授業と試乗会を実施し、市民の方々に参加いただきました。4月5日から5月19日まで滑川駅周辺で実証実験を開始し、市民や観光客に利用いただき、地域活性化を図ります。

次世代モビリティ「TOCKLE」の出張授業

富山県滑川市で実証実験を行う背景

滑川市は富山湾に面した田園都市でありながら、大型企業の立地が相次ぐなど、工業都市として発展しています。

滑川の沖合いは世界的に有名なホタルイカの生息地で、その群遊海面は特別天然記念物に指定されています。「ほたるいかミュージアム」が観光客に人気です。

一方で、観光需要に季節性があるため、特定の時期には地域内の移動需要が大きく増加する特徴を有しています。電動キックボードを活用したシェアリングサービスを導入することで、安全性を確保しつつ移動の利便性を向上させ、観光客の回遊促進および地域活性化を図ってまいります。

実証実験の概要

実施予定期間：2026年4月5日（日）～5月19日（火）

貸出時間：6:00～21:00

車両数：電動キックボード4台

利用料金：10分ごとに100円（税込）※2時間乗り放題クーポンも配布中

利用対象者：16歳以上（運転免許不要）

利用にはアプリ『TOCKLE』への登録が必要

App Store（iPhone）

https://apps.apple.com/jp/app/tockle/id6471556641

Google Play（Android）

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tockle.android&pcampaignid=web_share(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tockle.android&pcampaignid=web_share)

『TOCKLE』サイト

https://www.brj.jp/tockle

『TOCKLE』の安全へのこだわり

１：都会ではなく、地方

バスや鉄道は赤字や減便、さらに運転手不足で、「地方の足」は今、存亡の危機に立たされています。『TOCKLE』はこうした地方の「交通空白」の解消を目指しています。また地方は都会と比べ、交通量も少なく、道幅にも余裕があるため、安全に運用しやすいのも特徴です。地域の課題解決、そして安全という２つの理由から、『TOCKLE』は地方での展開を中心としています。

２：危険エリアへの侵入をジオフェンシング機能で防止

『TOCKLE』はGPS で走行エリアを検知し、特定のエリアに入ると車両をストップさせる安全システム「ジオフェンシング機能」を搭載しています。ジオフェンシングで設定する

「侵入禁止エリア」は、自治体がその地方の実情に応じて、柔軟に設定することができます。

自治体での導入・検証実績

導入済

・東京都立川市（2021年10月～）

・千葉県流山市（2022年8月～）

・福岡県福岡市（2024年7月～）

導入に向けた検証中

・山梨県甲府市（2025年9月～2026年1月）

・佐賀県佐賀市（2025年9月～2026年1月）

・千葉県大多喜町（2025年9月～2026年1月）

・高知県室戸市（2025年9月～2026年1月）

・静岡県掛川市（2025年10月～2026年1月）

・茨城県日立市（2025年10月～2025年12月）

・長野県長野市、佐久市（2025年10月～2025年12月）

自治体の皆さまは下記よりお問い合わせください。

営業担当・自治体担当：亀谷

お問い合わせフォーム：https://www.brj.jp/contact

会社概要

社名：BRJ株式会社

代表取締役社長：宮内 秀明

本社：東京都港区北青山1-2-3 青山ビル12F

コーポレートサイト：https://www.brj.jp/

サービスサイト：https://tockle.jp/

『人と街に感謝される未来の公共交通を創る』をビジョンに掲げ、次世代モビリティのシェアリング事業、レンタル事業、そして地域交通ソリューション事業を展開しています。「安全」を第一に考え、自治体と密接に協力しながら、地方の「交通空白」解消に取り組んでいます。

社長の宮内は社会人としてのキャリアを物流トラックのドライバーとしてスタートしました。約10年にわたるトラックドライバー時代に、交通に携わる事業者が長年、朝礼や研修などを通じて、安全に対して真摯に向き合ってきたことを痛感してきました。このときの経験を活かし、『TOCKLE』の事業展開において安全を最重要視しています。