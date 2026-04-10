株式会社メイクワン

外国人材紹介・支援事業を展開する株式会社メイクワン（本社：愛知県豊田市）は、2025年4月3日（木）、オンラインにて「フィリピン特定技能活用セミナー ～信頼と実績、フィリピン人材が選ばれる理由～」を開催いたしました。

昨今の人手不足を背景に注目が集まる「特定技能」制度において、なぜ今フィリピン人材が企業から高く評価されているのか。最新の統計データや現地の経済情勢、受け入れ企業の生の声をもとに、その秘訣を紐解きました。

■セミナー開催の背景

現在、日本の労働市場において「特定技能」の在留外国人数は急速に増加しており、令和7年6月末時点で33.6万人を超えています。 その中でフィリピンは国籍別で常に上位にランクインしており、特に造船・舶用工業、介護、建設、工業製品製造業の4分野で高いシェアを誇っています。

本セミナーでは、単なる制度解説に留まらず、フィリピン特有の国民性や政府の管理体制が、いかに日本の現場での「定着率」や「安全性」に直結しているかを詳しく解説いたしました。

■セミナーの主なトピックス

1. 圧倒的な定着率と「行方不明者ゼロ」の実績 フィリピン人材の最大の特徴は、その誠実さと定着率の高さです。令和3年の入管庁集計では、特定技能におけるフィリピン国籍の行方不明者は「ゼロ」を記録。 技能実習生の失踪率も0.1%と、主要国の中で極めて低い水準にあります。 これには、家族を支えるという強い使命感（OFW文化）や、カトリックの倫理観に基づく誠実さが大きく寄与しています。

2. 高い教育水準とコミュニケーション能力 識字率96％、英語を公用語とするフィリピンは、アジアでもトップクラスの英語習熟度を誇ります。 日本語の習得も非常に早く、職場の指示理解や、近年増加する外国人観光客への英語対応など、現場の即戦力として高く評価されています。

3. 日本国内での「長期雇用」を支える婚姻戦略 フィリピンは特定技能主要国の中で永住者数が圧倒的に多く（約14万人）、その在留率は42.3%に達します。 日本国内でのフィリピン人同士の婚姻も増えており、特定技能から「永住者の配偶者等」といった身分系ビザへの転換がスムーズであるため、5年の期間制限を超えた長期的な雇用継続が期待できるという強みがあります。

4. フィリピン政府による徹底した管理体制（DMW・MWO・OEC） フィリピン政府は移住労働者省（DMW）を新設し、海外就労を国家戦略として管理しています。 雇用契約の事前認証や海外雇用許可証（OEC）の発給など、厳格なプロセスを経ることで、不当な搾取を防ぎ、「合法的で安全な送出」が担保されています。

■受け入れ企業の声（事例紹介）

セミナー内では、実際にフィリピン人材を受け入れている愛知県内の企業担当者の声も紹介されました。

自動車整備会社：「英語対応が可能で技術吸収が早い。暑い工場内でも笑顔を絶やさず、現場が明るくなった」

建設会社：「ルール遵守が徹底しており、安全意識が高い。日本語能力も高く、周囲の職人からも信頼されている」

製造会社：「遅刻・欠勤がほぼゼロで、その真面目な姿勢が既存スタッフの勤怠改善にもつながった」

■今後の展望

株式会社メイクワンは、今後もSNSを活用した独自の集客ネットワークと、地域金融機関等との強固なパートナーシップを活かし、物流・製造・介護をはじめとする幅広い業界の深刻な人手不足解消に貢献してまいります。