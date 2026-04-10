ファン必見！「あんぱんのナカミ展！vol.1ドラマとこの町」４月２５日（土）～ 連続テレビ小説「あんぱん」の世界に浸れる企画展を開催

一般社団法人物部川DMO協議会

連続テレビ小説「あんぱん」の世界へ。

やなせたかしと妻・のぶをモデルにした物語のふるさと、高知県・物部川エリア（南国市・香南市・香美市）で、ドラマの美術や小道具を通して「あんぱん」のナカミに迫る企画展を開催します。第1弾のテーマは、「ドラマとこの町」。ドラマの舞台であるご当地の歴史や自然、ロケ地づくりの舞台裏などを併せて紹介します。

本企画展は、年間を通じて数回の展示替えを行いながら、3会場で同時開催します。時代背景やドラマの世界観に合わせて美術スタッフがこだわり抜いて制作した小道具の数々を、ご当地を巡りながらご覧いただけます。

また、美術のデザインを担当された伊達美貴子さんによるトークイベントも特別開催！

貴重なこの機会をぜひお見逃しなく！

３会場で同時開催！その土地ならではの展示テーマは必見！

開催場所となる３か所は、それぞれにドラマに通ずる歴史や背景があり、その場所に足を運んで土地の景色や町の空気感と合わせて企画展をお楽しみください。

■会期：２０２６年４月２５日（土）～５月３１日（日）まで

■会場：南国市／ごめんちあ（南国市立図書館）・香南市／絵金蔵・香美市／かみんか（愛と勇気の物語交流館） ※各会場の開館日、会館時間は以下をご覧ください。

■入場料：無料

同日オープンの新しい南国市立図書館南国市会場 「御免与町の町並み」

会場：ごめんちあ（南国市立図書館）高知県南国市駅前町3丁目1-2(https://maps.app.goo.gl/QYSUiD6K1fjVmFjdA)

開館日：火～日 [休]月、祝日（4/29、5/3～6）、5/29

開館時間：10：00～18：00

駐車場：あり

雰囲気のある蔵造りの展示館香南市会場 「柳井嵩が幼いころ描いた絵」

会場：絵金蔵 土間ホール 高知県香南市赤岡町538(https://maps.app.goo.gl/wVhhkVYmG3AHaby36)

開館日：火～日 [休]月（祝日の場合は翌平日）

開館時間：9：00～17：00（入館は16：30まで）

駐車場：あり

同日オープンの古民家を改修した交流施設香美市会場 「朝田家と嵩の部屋」

会場：かみんか（愛と勇気の物語交流館）

高知県香美市香北町美良布1141番地1(https://maps.app.goo.gl/REzDukpWXK1wuN7B9)

開館日：金～月（火～木が祝日の場合は開館）

開館時間：１０：00～１６：00

駐車場：あり

※5/31（日）以降も常設展示

≪オープニング特別企画≫NHKデザインセンター映像デザイン部 伊達美貴子さんトークショー開催 ４月２５日（土）

ドラマに登場した小道具の数々…

連続テレビ小説「らんまん」、大河ドラマ「青天を衝け」などで美術を担当された、伊達さんは「あんぱん」の美術チーフデザイナーとして、ロゴやポスターのアートディレクションにも携わられました。そのその伊達さんから、制作の裏側や、ドラマの世界観を形にしていくプロセスなど、ここでしか聞けないデザインの舞台裏や制作秘話を、貴重な資料と合わせて語って頂きます。

日時：２０２６年４月２５日（土） １３時３０分～１５時００分

会場：香美市基幹集落センター ２階（ 高知県香美市香北町美良布１０９(https://maps.app.goo.gl/XsWPXyJpHQzV4ttq8)）

駐車場：あり（香美市香北支所駐車場(https://maps.app.goo.gl/m627xoAfWLFEUVx98)）

参加費：無料

申込：不要

定員：８０名（先着順）「あんぱんのナカミ展！」オリジナルノベルティプレゼント!!

詳細を見る :https://monobegawa.com/special-report/5190

【お問い合わせ】

一般社団法人 物部川DMO協議会

E-mail: web@monobegawa.com

TEL:088-802-5050（平日9:00-17:00)

【主催】南国市・香南市・香美市・一般社団法人物部川DMO協議会