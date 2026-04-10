【滋賀/守山】2棟の異なる和と洋の滞在体験を。ログを愉しむプライベートサウナ付きリゾート「IZA moriyama」4月10日（金）グランドオープン！

株式会社ＬＤＫプロジェクト

《公式予約》https://go2iza.com/moriyama/

《Instagram》https://go2iza.com/url/prt_ins_go2

IZA moriyama 響 -HIBIKI-IZA moriyama 霞 -KASUMI-

IZA moriyamaについて

新たにオープンする「IZA moriyama」は、滋賀県守山市今浜町に位置しています。琵琶湖の湖岸エリアにほど近いロケーションにあり、日常の喧騒から離れてゆったりとした時間を過ごせる環境が魅力です。

徒歩圏には穏やかな水辺が広がり、湖岸の散策や夕日を楽しめるほか、カヤックやサイクリングなど自然を感じるアクティビティも充実。アクティブにも静かにも過ごせる滞在が叶います。

また、家族連れでも楽しめるレジャー施設や観光スポットが点在し、大阪・京都からのアクセスも良好です。週末のショートトリップからグループ旅行まで、幅広いシーンに対応するロケーションです。

ログをテーマに、和と洋それぞれの滞在スタイルを体験できる点も、「IZA moriyama」の魅力のひとつです。

響 -HIBIKI-

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和の風情と温もりを感じる設計温かみのあるデザイン

和の趣を基調とした設計のリビング。外部からの視線を遮りながらも、やわらかな自然光が差し込み、落ち着きと開放感が同居する空間に仕上げています。時間帯によって移ろう光の表情も、滞在の魅力のひとつです。

ログ材が生み出すゆったりと落ち着きのある室内

ログ材を活かした上質な室内空間に、吹き抜けの高い天井が生み出す伸びやかな開放感。視線が縦に抜けることで、実際以上の広がりを感じられ、グループでもゆとりを持って過ごせます。思い思いにくつろぎながらも、自然とひとつの空間で時間を共有できる設計です。

開放感あふれるととのい空間

屋外にはサウナ・ジャグジー・水風呂を備えたプライベート空間を完備。サウナはガラス面から中庭を望める設計となっており、景色の広がりとともにゆったりと身体を温めることができます。サウナ後は外気浴スペースで風を感じながら、自然と一体になるととのいの時間を楽しめます。

IZAオリジナルサウナ

薪の暖炉がもたらす穏やかな時間

室内では冬季限定の薪の暖炉を囲みながら、静かに流れる時間を楽しめるのも特徴のひとつ。火のゆらぎを眺めながら過ごすひとときが、滞在にやさしい温もりを添えます。

開放感のある寝室とゆとりある滞在

寝室は複数用意されており、最大14名まで宿泊可能。中でも、天井に窓を設けた寝室では、朝はやわらかな光を感じながら目覚めることができ、空間全体の開放感をより一層引き立てます。グループやファミリーでの滞在にも適した設計です。

霞 -KASUMI-

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洋のあそび心と軽やかさを感じるデザイン

青い屋根が印象的な外観に、ウッドデッキを備えたデザイン。木の温もりを感じさせながらも、どこか軽やかでスタイリッシュな雰囲気を併せ持つ空間です。

大開口が生み出す明るく開放的なリビング

明るく開放的なリビングは、気軽にリゾート気分を楽しめる設計。

一体感のあるダイニング空間

キッチン・カウンター・ダイニングが一体となった設計により、自然と人が集まりやすいレイアウトに。調理から食事、団らんまでがシームレスにつながり、グループでも心地よく過ごせる空間を実現しています。

導線まで設計されたととのい空間

IZAオリジナルデザインのプライベートサウナを完備。ジャグジーや水風呂と合わせて、自由なスタイルでととのう体験が可能です。

中庭で楽しむ焚き火と外気浴

屋外では焚き火を楽しむことができ、サウナ後の外気浴とあわせて、風を感じながらゆったりとした時間を過ごせます。日中の開放感とは異なる、落ち着いた夜の時間もこの棟ならではの魅力です。

明るさと心地よさを備えた寝室

最大10名まで宿泊が可能。明るい木材を基調とした空間は、やさしい光に包まれ、自然と気分も軽やかになるような心地よさが広がります。グループでの滞在でもほどよい距離感を保ちながら、それぞれがリラックスして過ごせる設計です。

琵琶湖の湖畔に誕生した「IZA moriyama」は、自然と調和した空間設計のもと、和と洋それぞれの滞在価値を一棟ごとに表現した新たな宿泊施設です。

サウナを中心としたととのう体験と、ログ空間が生み出す居心地の良さを掛け合わせることで、これまでにない滞在のあり方を提案します。今後も地域と調和しながら、新たな宿泊体験の創出に取り組んでまいります。

間取り図

＜当施設の概要＞

●施設名：IZA moriyama （イザ モリヤマ）

●住所 ：〒524-0101 滋賀県守山市今浜町2532番地7

●アクセス ：大阪市内から車で約1時間半

※各棟 乗用車3台まで施設内駐車場ご利用可能です。

●料金プラン：響 -HIBIKI- 80,000円～/泊 （最大14名）

霞 -KASUMI- 70,000円～/泊 （最大10名）

《公式予約》https://go2iza.com/moriyama/

響：https://go2iza.com/moriyama/hibiki/

霞：https://go2iza.com/moriyama/kasumi/

サウナ付き貸別荘 IZAとは

IZA（イザ）は「遊ぶ・感じる・整う」をコンセプトとした、プライベートサウナ付きのリゾート型貸別荘ブランドです。こだわりの設備、落ち着いたインテリアや家具、プライベートのサウナやジャグジーなど、都会から離れて非日常的なリゾート空間が体験できます。家族や恋人、友達同士での旅行はもちろん、社内研修やワーケーション、小規模イベントなど、幅広い用途でご利用いただけます。

《IZAシリーズ公式予約》https://go2iza.com/prs_iza_hp

《Instagram》http://go2iza.com/url/prt_ins_go2

わたしたちのこと

人生に綴られる ひとときをつくる

宿泊は「お客様の時間をお預かりして、快適で価値のある空間とサービスを提供すること」だと私たちは考えています。「また泊まりたい」と思ってもらえる施設をつくりたい。 設備やサービス、インテリア、清掃にいたるまで、 手を抜かず、心をこめる。訪れた人の「人生」 という物語の1ページになるような思い出に残る時間と体験ができる宿泊施設を提供します。

企 業 名 ： 株式会社LDKプロジェクト

所 在 地 ： 〒540-0017 大阪府大阪市中央区松屋町住吉6-26 eninal MACCHAMACHI 2F

代 表 者 ： 代表取締役 生田博之

事業概要： 民泊施設の運営管理、レンタルスペースの運営管理、不動産賃貸業、清掃業務、貸別荘運

営、サウナ事業

《公式HP》https://ldk-pjt.com/prs_ldk_hp

【民泊運営代行に関するご相談やご質問先】

使用していない部屋を活用したい、民泊に興味があるけれど知識もなく不安、実際に自分でもできるか確認したいなど、些細な相談でもかまいません。業界をリードする大阪で長年民泊を営むLDKプロジェクトが丁寧にお答えします。お気軽にどうぞ！

《民泊代行ページ》https://ldk-pjt.com/ldk_daiko



【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社LDKプロジェクト 運営管理担当

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