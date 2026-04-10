【クリエイター向け】選ばれ続けるアプリを実現するためには？4/23（木）無料イベント「プロデューサー×マーケが語る勝ち筋設計」開催（オンライン）

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）が主催するクリエイティブ共創コミュニティ「Game meets」は2026年4月23日（木）、ゲームプロデューサーやゲームディレクターをめざす方々を対象に無料のオンラインイベント「【Game meets】#49 ― プロデューサー×マーケが語る勝ち筋設計 ― 選ばれ続ける“アプリマーケティング最適化”の最前線(https://gamemeets-cr.com/event/event-405/)」を開催します。



C&R社が主催する「Game meets」は、ゲーム業界に関わる皆さまへ最適な学びと人との出会い（meet）の機会を提供し、クリエイティブやビジネスの創発と共創を生み出すコミュニティです。これまでセミナーやイベントを多数開催しており、ご好評いただいています。



アプリ・ゲーム市場が成熟し競争が激化する現代。単なるプロダクトの良さだけではユーザーに選ばれ続けることは難しくなりつつあります。プロダクトの価値設計とマーケティングの最適化をどのように接続し、ユーザーに届く形へと昇華させていくことがこれまで以上に重要となっています。本イベントでは、株式会社マイネットより、ゲーム事業のプロデューサー 山白氏と事業開発（マーケティング）のご担当 見学氏をお迎えし、プロダクトとマーケティングの両視点から、“選ばれ続けるアプリ”を実現するための勝ち筋設計について解説します。ご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。

【Game meets】#49プロデューサー×マーケが語る勝ち筋設計 ― 選ばれ続ける“アプリマーケティング最適化”の最前線

■日時

2026年4月23日（木）19：30～21：00



■場所

オンライン（Zoom）



■登壇者

山白響大氏

株式会社マイネット

ゲーム事業本部ソリューション事業部 部長



見学奈緒氏

株式会社マイネット

事業開発本部 チーフビジネスプランナー / マーケター



■対象

・ゲーム / アプリのプロデューサー・ディレクター

・マーケティング / グロース担当者

・ASOや広告運用の改善に課題を感じている方

・プロダクトとマーケティングの連携を強化したい方

・新規事業 / アプリ開発に関わる方

・“選ばれ続ける仕組み”を構造的に理解したい方



■参加費

無料



■定員

100名



▼詳細・お申し込みはこちら

https://gamemeets-cr.com/event/event-405/(https://gamemeets-cr.com/event/event-405/)

※締切：2026年4月23日（木）18：30





【セミナー関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

Game meets委員会

Email：dg_gamemeets@hq.cri.co.jp





＜Game meetsとは＞

ゲーム業界発展のため、業界に関わる皆さまに最適な学びと人との出会い（meet）の機会を生むことで、クリエイティブやビジネスの創発と共創を生み出すコミュニティです。これまで、株式会社圓窓代表取締役の澤円氏や、株式会社キャスター取締役CRO石倉秀明氏、OKAKICHI SDN. BHD. ディレクター岡本吉起氏など、著名な方々にご登壇いただいております。Game Meetsでは新たな「知」や「人」との共創を通して、業界全体のイノベーションと価値創造に貢献してまいります。



Game meets：https://gamemeets-cr.com/

X：https://twitter.com/GameMeets_cr

Facebook：https://www.facebook.com/groups/387556949248480

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。また、社内にゲーム開発スタジオ（https://crdg.jp/）を持ち、3DCG、2DCG、VFX、シナリオ、遊技機、XRなど、リソース制作から総合開発まで幅広く対応しております。C&R社はこれからも、様々な取り組みを通して、ミッションである「クリエイターの生涯価値の向上」の実現をめざしてまいります。



＜ゲーム関連セミナー・講座・サービス＞

▼卓越したUIを作る ゲーム、アプリ、Webサイト（eラーニング）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/154594/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/154594/?rls)



▼ゲーム業界特化型の転職スカウトサービス「Game Career Scout」

https://gamecareerscout.com/applicant



▼未経験者のためのゲームクリエイター育成プログラム「C&R Creative Academy」

https://www.cr-ca.com/



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

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▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/