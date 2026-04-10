堂珍嘉邦、昨年秋に開催されたビルボードライブをU-NEXTにて独占ライブ配信決定！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、「堂珍嘉邦 Billboard Live 2025 ～autumn～」の模様を5月1日（金）に独占ライブ配信いたします。本公演は、月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。

2026年にCHEMISTRYとしてデビュー25周年を迎えた堂珍嘉邦。グループやソロの音楽活動に加え、舞台やミュージカルなど表現の幅を広げ続ける堂珍嘉邦が昨年11月にビルボードライブ横浜で開催した「堂珍嘉邦 Billboard Live 2025 ～autumn～」の模様を、この度、U-NEXTで5月1日（金）に独占ライブ配信することが決定いたしました。

本公演は、AI、大黒摩季などのステージで多彩に活躍するピアニスト・柴田敏孝をバンドマスターに迎えた特別編成となり、ここでしか聴くことのできない楽曲アレンジや、カバー曲を披露した貴重なステージです。ぜひジャンルや枠を超えて進化を遂げる堂珍嘉邦の音楽世界を、U-NEXTならではの高音質・高画質な映像でお楽しみください。

また、U-NEXTでは3月14日（土）にライブ配信を実施した「Drunkboat×N.A NETWORK Presents『堂珍嘉邦×中川晃教TALK & LIVE 2026』」を期間限定で独占見逃し配信中です。ライブの模様は4月14日（火）まで何度でもご視聴頂けます。

さらに、堂珍嘉邦のバースデーワンマンライブやビルボードツアーなど、過去のライブ映像も多数配信中です。ぜひライブ配信を観る前、観た後にあわせてご覧ください。

堂珍嘉邦 Billboard Live 2025 ～autumn～

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qp0D3Pberz8 ]

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000014065

ライブ配信：5月1日（金）20:00 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～5月15日（金）23:59まで

配信公演：2025年11月12～13日 神奈川・Billboard Yokohama 公演

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください

【堂珍嘉邦 配信中一覧】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0012002

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年3月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。