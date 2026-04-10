琉球アスティーダ、ヴィンテージ時計専門店ファイアーキッズとオフィシャルTOPスポンサー契約を締結！

琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社

琉球アスティーダスポーツ株式会社（所在地：沖縄県中頭郡中城村、代表取締役会長 兼 社長：早川周作）は、1995年創業のヴィンテージ時計専門店を運営する株式会社ファイアーキッズ（本社：東京都港区、以下「ファイアーキッズ」）と、2026-27シーズンにおけるオフィシャルTOPスポンサー契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

本パートナーシップは、「Time is Legacy.（一瞬の熱狂を、永遠の資産へ。）」をコンセプトに掲げ、0.1秒を争う卓球競技の緊張感と、世代を超えて価値を受け継ぐヴィンテージ時計の時を超える力を融合させる、スポーツ界と時計業界の新たな価値共創プロジェクトです。ファイアーキッズのロゴは、TV中継やニュース映像でもっとも長時間かつ大きく映し出されるユニフォーム胸部分に掲出されます。

■主な施策内容

両社は、以下の施策を通じて相互のブランド価値向上と顧客体験の深化を図ります。

ホームゲーム勝利時に、最も印象的な瞬間を刻んだ選手へヴィンテージ時計を贈呈する冠賞「TIME KEEPERアワード」の創設のほか、ホームゲーム開催会場におけるヴィンテージ時計の無料診断・資産価値鑑定会の開催、田㔟邦史監督とファイアーキッズよる対談コンテンツ「Legacy Talk」のYouTube配信、さらには琉球アスティーダの経営者ネットワークを活用した法人向けヴィンテージ時計提案など、リアルとデジタルを横断した多角的な取り組みを予定しています。

※上記施策内容は本リリース配信時点での予定であり、今後の協議により内容・時期等が変更となる場合がございます。

■【代表取締役会長 兼 社長 早川周作よりコメント】

ファイアーキッズ様が掲げる「古いものの価値を次世代へ繋ぐ」という理念は、沖縄から世界を目指す私たちの挑戦の精神と深く共鳴するものです。卓球というスポーツは、0.1秒の判断が勝敗を分ける一瞬の積み重ねで成り立っています！

その一瞬一瞬に意味を与え、勝利の記憶として刻み続けてくださるパートナーとして、ファイアーキッズ様はまさに理想的な存在です。琉球アスティーダを支えてくださるすべてのステークホルダーの皆様に、スポーツと時計が生み出す新たな感動をお届けできるよう、共に全力で取り組んでまいります！

■【株式会社ファイアーキッズよりコメント】

この度、日本卓球界を牽引し、沖縄から世界へと挑み続ける「琉球アスティーダ」様のオフィシャルトップスポンサーに就任いたしましたことを、心より光栄に思います。

卓球は、わずか0.1秒の判断が勝敗を分ける「一瞬の熱狂」が連続するスポーツです。一方で、私たちが扱うヴィンテージ時計は、その一瞬一瞬を何十年と積み重ね、時代を超えて価値を紡ぎ続ける「永遠性」を象徴しています。この、一見対照的な両者が融合するコンセプト「Time is Legacy.」には、アスリートが刻む勝利の記憶や挑戦の軌跡を、決して色褪せることのない「物語（レガシー）」として次世代へ繋いでいきたいという私たちの強い想いを込めました。

ファイアーキッズは「ヴィンテージ時計のリーディングカンパニー」として成功者が身につけるべき、物語のある時計という新たなポジショニングを掲げ、琉球アスティーダ様と共に、スポーツとビジネスが交差する新しい歴史を刻んでまいります。戦う選手たちの腕で刻まれる時間が、ファンの皆様にとっても一生モノの感動となるよう、全力でサポートしていきます。

■琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社 https://ryukyuasteeda.jp/(https://ryukyuasteeda.jp/)

＜会社概要＞■株式会社ファイアーキッズhttps://firekids.jp/?utm_source=pt&utm_medium=pr&utm_campaign=asteeda(https://firekids.jp/?utm_source=pt&utm_medium=pr&utm_campaign=asteeda)