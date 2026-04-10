ファイアーキッズがプロ卓球チーム「琉球アスティーダ」のオフィシャルトップスポンサーに就任します。

株式会社 ファイアーキッズ

この度、株式会社ファイアーキッズ（本社：東京都港区）は、琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社（所在地：沖縄県中頭郡、代表取締役会長兼社長：早川周作氏）が運営するTリーグ所属のプロ卓球チーム「琉球アスティーダ」において、2026-27シーズンの「オフィシャルトップスポンサー」に就任したことをお知らせいたします。

今回の「オフィシャルトップスポンサー」は、単なる広告協賛にとどまらず、「成功者が身につけるべき、物語のある時計」というブランド・ポジショニングを共に確立する価値共創プロジェクトです。卓球の「0.1秒を争う一瞬の熱狂」と、世代を超えて価値を紡ぐヴィンテージ時計の「永遠性」を融合させるコンセプト「Time is Legacy.」のもと、両社は日本のスポーツとビジネスの新たな歴史を刻みます。

＜ファイアーキッズより就任メッセージ＞

この度、日本卓球界を牽引し、沖縄から世界へと挑み続ける「琉球アスティーダ」様のオフィシャルトップスポンサーに就任いたしましたことを、心より光栄に思います。

卓球は、わずか0.1秒の判断が勝敗を分ける「一瞬の熱狂」が連続するスポーツです。一方で、私たちが扱うヴィンテージ時計は、その一瞬一瞬を何十年と積み重ね、時代を超えて価値を紡ぎ続ける「永遠性」を象徴しています。この、一見対照的な両者が融合するコンセプト「Time is Legacy.」には、アスリートが刻む勝利の記憶や挑戦の軌跡を、決して色褪せることのない「物語（レガシー）」として次世代へ繋いでいきたいという私たちの強い想いを込めました。

ファイアーキッズは「ヴィンテージ時計のリーディングカンパニー」として成功者が身につけるべき、物語のある時計という新たなポジショニングを掲げ、琉球アスティーダ様と共に、スポーツとビジネスが交差する新しい歴史を刻んでまいります。戦う選手たちの腕で刻まれる時間が、ファンの皆様にとっても一生モノの感動となるよう、全力でサポートしていきます。

＜代表取締役会長 兼 社長 早川周作よりコメント＞

ファイアーキッズ様が掲げる「古いものの価値を次世代へ繋ぐ」という理念は、沖縄から世界を目指す私たちの挑戦の精神と深く共鳴するものです。卓球というスポーツは、0.1秒の判断が勝敗を分ける一瞬の積み重ねで成り立っています！

その一瞬一瞬に意味を与え、勝利の記憶として刻み続けてくださるパートナーとして、ファイアーキッズ様はまさに理想的な存在です。琉球アスティーダを支えてくださるすべてのステークホルダーの皆様に、スポーツと時計が生み出す新たな感動をお届けできるよう、共に全力で取り組んでまいります！

■企業・ブランド概要

【ファイアーキッズ（FIRE KIDS）について】

ファイアーキッズは、1995年に横浜・白楽で創業したヴィンテージ時計のリーディングカンパニーです。

1900年代～2000年代初頭に生産された一点ものの時計を中心に扱い、時代を超えて受け継がれる価値との出会いを提供しています。

2025年に実施された第三者機関の調査では、店頭在庫数・年間売上・販売本数の3部門でNo.1を獲得し、日本最大のヴィンテージ時計専門店として認められました※。

私たちは「時計好き仲間を増やす」というパーパスのもと、販売スタッフであるウォッチメイトからバックオフィスまで、全員が時計を愛するメンバーで構成されています。

時計のテーマパークのような存在を目指し、「見て・触れて・楽しめる」体験を大切にしています。個性豊かなウォッチメイトたちが、お客様と時計との特別な出会いをお手伝いします。

【調査概要】

調査機関：未来トレンド研究機構

調査名：「ヴィンテージ時計」に関する市場調査

調査期間：2025年8月13日～9月1日

※2025年9月 未来トレンド研究機構調べ

【店舗情報】

店舗 ：横浜本店／中野ブロードウェイ店／銀座ナイン店

営業時間 ：11:30～19:30 定休日：水曜日

公式サイト：https://firekids.jp/?utm_source=pt&utm_medium=pr&utm_campaign=asteeda(https://firekids.jp/?utm_source=pt&utm_medium=pr&utm_campaign=asteeda)

ファイアーキッズ中野ブロードウェイ店 外観

ファイアーキッズ中野ブロードウェイ店 内観

【公式SNS】

・Instagram ：https://www.instagram.com/firekids1995/

・X（旧Twitter）：https://twitter.com/firekids1995

・YouTube ：https://www.youtube.com/@firekids1995

・LINE ：@firekids1995

【ウェブマガジン】

・ファイアーキッズマガジン：https://m.firekids.jp/

＜会社概要＞

■琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社 https://ryukyuasteeda.jp/

代表者：

代表取締役会長 兼 社長 早川周作

所在地：

沖縄県中頭郡中城村南上原1112-1 オーシャンビュー松山IIB1階

設立：

2018年2月23日

証券コード：

東証7364

事業内容：

琉球アスティーダスポーツクラブは、Tリーグでトップクラスのチームとして活動し、多くの有力選手が所属しています。同時に、総合型地域スポーツクラブとして「沖縄× スポーツ×〇〇」をテーマに掲げ、中小企業のマーケティングを支援。地域の魅力を 活かしたブランド力向上や地域貢献にも取り組んでいます。 また、スポーツとビジネスを融合させた多角的なサービスを提供し、沖縄の経済活性化に寄与。さらに、350社以上のベンチャー・スタートアップ企業とのネットワークを 活用し、独自のノウハウで会員サロンを運営することで、企業間の交流を促進し、新たなビジネスチャンスを創出しています。