AnyMind GroupのBcode、instagramフォロワー77万人のmegbabyと共同でTikTok LIVEクリエイターエージェンシー「megbaby circle」を設立

AnyMind Group株式会社

AnyMind Group株式会社（読み：エニーマインドグループ、代表取締役CEO：十河 宏輔）のグループ会社である株式会社Bcode（読み：ビーコード、代表取締役：漣 優起、以下「Bcode」）は、instagramフォロワー77万人のインフルエンサーmegbabyと共同で、TikTok LIVEを軸としたクリエイターエージェンシー「megbaby circle（メグベイビー サークル）」を正式にローンチいたしました。あわせて、一期生メンバーの募集を本日より開始いたします。

Megbaby circle URL：megbabycircle.com(http://megbabycircle.com)

本エージェンシーは、「なめんな、私の人生。ここからが本番。」をコンセプトに、未経験からでもライブ配信を通じて収益化を目指せる環境を提供し、新たなキャリアの選択肢としての“配信者”の可能性を広げてまいります。

■背景

近年、ライブ配信市場は急速に拡大し、TikTok LIVEにおいても個人が短期間で収益化を実現する事例が増加しています。一方で、「始め方がわからない」「継続できるか不安」「収益を得られるイメージが持てない」といった理由から、一歩踏み出せない潜在層も数多く存在しています。

こうした課題に対し、Bcodeのライブ配信支援ノウハウと、megbabyのブランド力・発信力を掛け合わせることで、「一人じゃない配信」を実現する新たなコミュニティ型エージェンシーとして本プロジェクトを立ち上げました。

■「megbaby circle」（メグベイビー サークル）について

「megbaby circle」は、“一歩踏み出したい人”のためのTikTok LIVEクリエイターエージェンシーです。単なるマネジメントにとどまらず、育成・サポート・収益化・コミュニティ形成までを一気通貫で支援し、クリエイターが安心して挑戦できる環境を提供します。

■主な特徴

- 未経験から始められるサポート体制Bcodeが運営するTikTok LIVE配信者の育成・支援を行う「Creator Agency Alpha*¹（TikTok LIVE優良LIVE Agency）」と提携し、ライブ配信で活躍するためのサポートを無料で提供します。経験豊富な運営チームがゼロから伴走し、セミナーや講習会、見放題の動画教材を通じて、未経験からでも安心してスタートできる環境を整えています。- megbaby circleならではのサポートCreator Agency Alphaが提供するイベントやオフラインでの交流会に加えて、「megbaby circle」所属メンバー限定イベントも開催します。megbabyと連携しながら、一人ひとりの目標や活動状況に応じたアドバイスや機会を提供し、継続的な成長を支援します。- 安心して活動できる環境コラボレーション相手の紹介による配信機会の創出や、法務・税務に関する相談体制を整備し、長期的に配信活動ができる基盤を提供します。配信上のトラブルや活動における悩みに対しても、メンタル面を含めた包括的なサポートを行い、安心して活動を継続できる環境を提供します。

*¹Creator Agency Alphaとは（https://alpha-liver.com/）

■一期生募集について

現在、「megbaby circle」を一緒に作る一期生メンバーを募集しています。

対象：

- 18歳以上の方- 週8時間以上の時間を確保できる方

未経験者も歓迎しており、説明会および体験機会を通じて安心してスタートできる環境を提供します。

■応募の流れ

「megbaby circle」では、以下のステップで活動を開始できます。

- 公式LINEに登録- LINEで無料エントリー- オンライン無料面談- 配信準備をしてスタート

未経験の方でも、スマートフォン1台あれば最短で当日からスムーズにスタート可能です。

応募はこちら：megbabycircle.com(http://megbabycircle.com)

■ Founder Profile

megbaby（メグベイビー）

美容家

幼少期より敏感肌を抱え、モデルの仕事等を通じて多くの化粧品や美容ツールを試すなかで、韓国 のスキンケアに出会い感銘を受ける。次第に理想的な機能性やテクスチャー、デザインのものを求め、自らのブランド「MEGOOD

BEAUTY」「mgb skin」「mgb baby」を設立。

自ら韓国に赴き、自身の肌で確認しながら開発するかたわら、フォロワーたちとの密なコミュニケーションを通してブランドを成長させてきたD2Cビジネスのパイオニア。

一児の母でもある。

Instagram：@_megbaby_(https://www.instagram.com/_megbaby_/)

フォロワー77万人

■Bcodeについて

会社名：株式会社Bcode

所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー31階

代表者：代表取締役 漣優起

事業内容：技術経営支援事業、クリエイター支援事業

URL：https://bcode.co.jp/

■AnyMind Groupについて

AnyMind Groupは、2016年にシンガポールで創業し、アジア市場を中心に15ヵ国・地域に拠点を構えるテクノロジーカンパニーです。ソーシャルマーケティングやソーシャルコマースを起点に、ECからオフライン流通までを横断するBPaaS（Business Process as a Service）モデルを通じて、データとオペレーションを一体的に提供し、ブランド企業の事業成長を支援しています。東証グロース上場（証券コード：5027）