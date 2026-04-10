ATTACHMENT / VEIN 阪急メンズ大阪にて期間限定POP-UP STORE を開催
株式会社WEAVA
https://prtimes.jp/a/?f=d20942-325-285dbfc304f4e5feda94854e9e659a90.pdf
このたび、ATTACHMENT / VEIN は、阪急メンズ大阪 B1F にて期間限定の POP-UP STORE を開催いたします。
本POP-UP STORE では、ATTACHMENT / VEIN両ブランドの最新コレクションを展開。
大阪エリアでのお取り扱いは本POP-UP STORE のみとなり、実際に商品を手に取ってご覧いただける貴重な機会となっております。
春夏シーズンのスタイリングを提案する期間限定ショップとして、ブランドの世界観とともに、その魅力を存分にご体感いただけます。
ぜひこの機会にお立ち寄りください。
■POP-UP STORE概要
2026年4月13日～2026年5月19日
阪急メンズ大阪 B1F イベントスペース
大阪府大阪市北区角田町7-10
06-6361-1381（代表）
本件に関するお問い合わせ先
株式会社WEAVA / ATTACHMENT 松永 E-mail: y.matsunaga@weava.co.jp
公式サイト : ATTACHMENT(https://store-attachment.com/) / VEIN(https://www.vein-official.com/)
公式Instagram : @attachment_official(https://www.instagram.com/attachment_official/) / @vein.ig(https://www.instagram.com/vein.ig/)
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