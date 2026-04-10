北海道出身のマルチタレント『夜道雪』プロデュース北海道のマイクロブルワリー「月と太陽BREWING」とのコラボビール登場！

株式会社Nexus

株式会社Nexus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：小澤正啓）は、マルチタレント『夜道雪』と、北海道のマイクロブルワリー 月と太陽BREWING（所在地：北海道札幌市、代表取締役：森谷祐至）のコラボクラフトビールを2026年4月27日(月)に発売することをお知らせいたします。

北海道出身の「夜道雪」と北海道を代表するマイクロブルワリーの１つである「月と太陽BREWING」の“北海道コラボ”が実現致しました。夜道雪本人が選定したクラフトビールは3種類。北海道にまつわる動物をモチーフとした可愛らしい商品デザイン。商品名は夜道雪から取り

【夜】Midnight snowfall

【道】Snowy road

【雪】Melting snow

というネーミングを採用しており、細部までこだわりの詰まった商品となっております。

価格は各商品3本セットで5,500円(税込)。夜道雪コラボビールコンプリートセット（3種類×1箱ずつ）は16,500円（税込）となります。

予約期間は2026年4月10日(金)～4月26日(日)23：59。予約受付は酒繋オンラインショップ（https://saketsunagi.base.shop/）にて実施し、ご予約頂いた商品は4月27日（月）より順次発送いたします。

【販売場所】酒繋オンラインショップ

【URL】https://saketsunagi.base.shop/blog/2026/04/10/005132

【商品について】

1．Midnight snowfall / Pilsner

夜道雪の【夜】をイメージした『Midnight snowfall』。シマエナガをモチーフとしたデザインを採用しています。

スタイルは、日本を含め世界中で最も広く普及しているビアスタイルの「Pilsner」。淡色でアルコール度数は低め、キレのある爽やかなのどごしとホップの苦味が特徴です。

商品は3本1セットでの販売となり、箱にはメッセージアプリ風のデザインが施されており夜道雪とのやり取りが楽しめます。どんな内容かは実際にお手に取ってご確認ください。

また、1セットにつき1点「夜道雪 証明写真風ステッカー」が1枚付属します。

■商品名：Midnight snowfall（3缶セット）

■予約URL： https://saketsunagi.base.shop/items/137924658

■価格：5,500円（税込）

■内容量：355㎖×3本セット

■品目：ビール

■アルコール度数：5.0%

■国際苦味単位：30 (数値が高いほど苦いです)

■原材料名：大麦麦芽・ホップ・コリアンダー（※ブルワリーの持つ免許の性質上、すべてのビールには味に影響しない程度のごく少量のコリアンダーを使用しております。）

■賞味期限：缶詰後90日

■保存方法：要冷蔵（10℃以下）

■製造者：月と太陽BREWING

■企画・発売：株式会社Nexus

2．Snowy road / IPA

夜道雪の【道】をイメージした『Snowy road』。エゾシカをモチーフとしたデザインを採用しています。

スタイルは、ホップを大量に使用してつくられる「IPA」。フルーティで華やかな香りと凛とした苦味が特徴。また、それらとバランスを取るためにモルト由来のしっかりとしたボディを持たせ、抜群の飲みごたえに仕上げています。ビール単体はもちろん、フードペアリングもお勧めしやすく、シーンを問わずお選びいただいています。

商品は3本1セットでの販売となり、箱にはメッセージアプリ風のデザインが施されており夜道雪とのやり取りが楽しめます。どんな内容かは実際にお手に取ってご確認ください。

また、1セットにつき1点「夜道雪 証明写真風ステッカー」が1枚付属します。

■商品名：Snowy road（3缶セット）

■予約URL： https://saketsunagi.base.shop/items/137925979

■価格：5,500円（税込）

■内容量：355㎖×3本セット

■品目：ビール

■アルコール度数：7.0%

■国際苦味単位：75 (数値が高いほど苦いです)

■原材料名：大麦麦芽・ホップ・コリアンダー（※ブルワリーの持つ免許の性質上、すべてのビールには味に影響しない程度のごく少量のコリアンダーを使用しております。）

■賞味期限：缶詰後90日

■保存方法：要冷蔵（10℃以下）

■製造者：月と太陽BREWING

■企画・発売：株式会社Nexus

3．Melting snow / Pale Ale

夜道雪の【雪】をイメージした『Melting snow』。キタキツネをモチーフとしたデザインを採用しています。

スタイルは、モルトのコクやホップの香りがふくよかに感じられる上面発酵の「Pale Ale」。

なかでもアメリカンスタイルのペールエールは、ホップ由来の柑橘香やフルーティさが特徴的。

アメリカンペールエールはその醸造所の名刺代わりのようなスタイルであり、誤魔化しの効かない王道スタイルだけれども、モルト配合やホップ配合はいたってシンプルに。

自信があるからこそ、直球勝負の味わいに仕上げています。

商品は3本1セットでの販売となり、箱にはメッセージアプリ風のデザインが施されており夜道雪とのやり取りが楽しめます。どんな内容かは実際にお手に取ってご確認ください。

また、1セットにつき1点「夜道雪 証明写真風ステッカー」が1枚付属します。

■商品名：Melting snow （3缶セット）

■予約URL： https://saketsunagi.base.shop/items/137943843

■価格：5,500円（税込）

■内容量：355㎖×3本セット

■品目：ビール

■アルコール度数：5.0%

■国際苦味単位：30 (数値が高いほど苦いです)

■原材料名：大麦麦芽・ホップ・コリアンダー（※ブルワリーの持つ免許の性質上、すべてのビールには味に影響しない程度のごく少量のコリアンダーを使用しております。）

■賞味期限：缶詰後90日

■保存方法：要冷蔵（10℃以下）

■製造者：月と太陽BREWING

■企画・発売：株式会社Nexus

4．夜道雪コラボビールコンプリートセット

3種類の夜道雪コラボビール3種類がセット販売のコンプリートセットです。

このセットを購入することで、「夜道雪 証明写真風ステッカー」が全種類コンプリート出来ます。

■商品名：夜道雪コラボビールコンプリートセット（各種3本セット）

■予約URL： https://saketsunagi.base.shop/items/137945588

■価格：16,500円（税込）

■内容量：355㎖×3本セット×3セット

■品目：ビール

■賞味期限：缶詰後90日

■保存方法：要冷蔵（10℃以下）

■製造者：月と太陽BREWING

■企画・発売：株式会社Nexus

■ 購入者限定特典１.：「夜道雪 証明写真風ステッカー（全10種）」

【購入者限定特典】

本商品の購入者には、ここでしか手に入らない「夜道雪 証明写真風ステッカー」（全10種類）をプレゼントします。各商品ごとに4パターンの写真がプリントされたステッカーが1枚同封。

真面目な表情から、思わず笑ってしまう変顔、

さらには“ちょっと大人な表情”まで--

夜道雪の魅力を10パターン詰め込んだ、完全撮り下ろしのスペシャル仕様。

まるで本人の証明写真フォルダを覗き見してしまったような、ファン必携のコレクションアイテムです。

■ 購入者限定特典２.：「購入者限定公開！夜道雪とおうちで乾杯ムービー（全8種）」

今回の目玉特典として、購入者だけが視聴できる

「夜道雪とおうちで乾杯ムービー」（全8種類）をランダムで1本プレゼント。

動画はすべて撮り下ろしで、夜道雪が“あなたの家に遊びに来ている”というシチュエーションで撮影。

画面越しにビールを差し出しながら、「一緒に乾杯しよ！」と語りかけてくれる、購入者だけの特別な体験です。

さらに、8本のうち2本は シークレット動画。

どんな内容かは、当たった人だけのお楽しみ。

“推しと一緒に飲む”という夢を叶える、ファン必見のプレミアム特典となっています。

ここでしか手に入らないステッカーと、夜道雪と“本当に一緒に乾杯しているような”限定ムービー。

ファンの皆さまにとって今回のクラフトビールは、「飲む」だけでなく「体験する」商品として楽しんでいただけます。

【夜道雪とは】

マルチタレント、声優、舞台、俳優、司会、モデルなど、表現の枠を超えて幅広く活動中。

北海道札幌市出身。自称「北海道の秘密兵器」、「俺の嫁系YouTuber」。

【公式X（旧Twitter）】@yomichiyuki（https://x.com/yomichiyuki）

【公式Instagram 】@yomichiyuki（https://www.instagram.com/yomichiyuki/）

【YouTube】https://www.youtube.com/@yomichiyuki/

【月と太陽BREWINGについて】

月と太陽BREWINGは、北海道札幌市に拠点を構えるクラフトビールブルワリーです。

2014年に札幌市中央区でブルーパブとして創業し、「北海道をクラフトビール王国へ」をコンセプトに、地域に根ざしたビールづくりを続けてきました。現在は札幌市白石区に醸造拠点を構え、自社醸造ならではの柔軟な発想と確かな技術を活かし、多彩なスタイルのビールを醸造しています。

定番のPilsnerやPale Ale、IPAをはじめ、季節限定ビールやコラボレーションビールも積極的に展開。軽快でドリンカブルな味わいから、モルトの旨味をしっかり感じられるリッチなタイプ、フルーツなどの副原料を使用した個性豊かなビールまで、幅広いラインナップを取り揃えています。

味づくりにおいては「雑味のないピュアな味わい」を重視し、仕込みから発酵、熟成に至るまで温度管理や工程管理を徹底。クリーンでバランスの取れた仕上がりを追求し、クラフトビールに馴染みのない方でも楽しめる一杯を大切にしています。

また、北海道産の原料の活用や、道内企業・アーティストとのコラボレーションを通じて、ビールを起点とした地域文化の発信にも取り組んでいます。素材の背景やストーリーを尊重しながら、ビールを通じて人と人、地域と未来をつなぐ存在であることを目指しています。

日常に自然と寄り添いながらも、飲むたびに新しい発見がある一杯を届けること。それが月と太陽BREWINGのクラフトビールづくりの理念です。

【公式サイト】https://moonsunbrewing.jp/

【公式Instagram】

@moonsunbrewing_shiroishi（https://www.instagram.com/moonsunbrewing_shiroishi/）

【酒繋プロジェクトとは】

アニメやゲームの世界を、1杯のお酒に。

日本のアニメ・ゲームと伝統のお酒が出会うコラボプロジェクトです。

「日本の魅力を、もっと身近に。」をコンセプトに立ち上げた酒繋プロジェクトでは、作品の世界観を詰め込んだ飲料を中心に展開しています。

お気に入りの作品を、“飲んで楽しむ”体験を、ぜひご自宅で。

当社では、一緒にコラボ商品を開発するパートナー企業様を募集しております。

アニメやゲームなど日本を代表するエンターテインメントとコラボすることで、次世代を担う若年層に、日本の伝統を“繋いで”行きませんか？お気軽にお問合せください。

【酒繋オンラインショップ】https://saketsunagi.base.shop/

【酒繋プロジェクト公式X（旧Twitter）】https://x.com/saketsunagi

【公式Instagram】@ saketsunagi（https://www.instagram.com/saketsunagi/）