日韓コスメブランド「LoNLy（ロンリー）」、4月18日より全国のロフトにて限定セット発売！（一部店舗除く）

株式会社月架世交易

LoNLy株式会社（本社：東京都中央区）のコスメブランド「LoNLy（ロンリー）」は、2026年4月18日より限定商品 「キャンドルティント&カラーセラム ベストセット」 を全国のロフト（一部店舗除く）及びロフトネットストアにて順次発売。また、同商品が ロフト主催「ロフト Kコスメフェスティバル 2026SS」 にて展開することを、株式会社月架世交易（本社：東京都中央区、代表取締役社長：文賢宇（ムン・ヒョヌ））より発表しました。

■ 商品詳細

キャンドルティント＆カラーセラム ベストセット

全2種｜1,870円（税込）

売上No.1・No.2の人気カラーを組み合わせたロフト限定セット。人気のティントにミニサイズのカラーセラムが付いた、お得な内容となっています。

●ブルべエディション

・ティント：CL06 Cantata（カンタータ）

オペラの幕開けを思わせるクラシックレッド

・チーク：CS04 Nocturne（ノクターン）

霧に包まれた紫水晶のようなモーヴピンク

●イエベエディション

・ティント：CL04 Maestoso（マエストーソ）

深紅のカーテンが閉じる瞬間を思わせるディープバーガンディ

・チーク：CS03 Sonoro（ソノーロ）

静かな朝の光を映したソフトベージュピンク

■ ブランドについて

LoNLy（ロンリー）は、「愛と音楽、歌詞よりも世界に美しいものはない」をブランドコンセプトに掲げる、日韓ハイブリッドのコスメブランドです。「忙しい日常の中でも、クラシック音楽を聴くように静かでリラックスできるひとときを届けたい」そんな想いから、2022年3月に誕生しました。2025年8月にはブランドの世界観を刷新。ロゴおよびパッケージデザインのアップデートに加え、処方や機能性を見直し、より洗練されたブランドへと進化しました。日本の繊細なものづくりへのこだわりと、韓国の先進的な発色・処方技術を融合させることで、感性を揺さぶる新たなコスメ体験を提案しています。

今後も月架世交易は、魅力ある韓国ブランドと日本の消費者をつなぐ架け橋として、高品質かつ感性豊かな製品をお届けしてまいります。

【会社概要】

社名：株式会社月架世交易

本社所在地：東京都中央区

代表取締役：文賢宇(ムン・ヒョヌ)

【お問い合わせ】

株式会社月架世交易

お客様お問い合わせ先：info@gekkasei.co.jp