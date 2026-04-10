「資格」は持っているだけでは機能しない。社内で回せるハラスメント対策
株式会社SA
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=g6jGS8kM7qc ]
日時：2026年4月17日 12：00～（時間変更の可能性あり）
【こんな疑問に答えます】
【講師紹介】
【雇用クリーンプランナー事業実績】
雇用クリーンプランナー資格は取得後の活用で価値が決まります。しかし現場では「どう使えばいいかわからない」という声も多くあります。法人パックは研修 相談対応 法改正資料を一体化し、資格を社内実務に接続する仕組みです。持っているだけで終わらせないための選択肢を整理します。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=g6jGS8kM7qc ]
【開催概要】
日時：2026年4月17日 12：00～（時間変更の可能性あり）
主催：一般社団法人クレア人財育英協会
内容：報道関係者・メディア向け（取材・情報提供）
備考：個別取材対応、オンライン対応可（柔軟に調整します）
【こんな疑問に答えます】
・保険料率改定とは何か
・なぜ毎年変更されるのか
・給与にどのような影響が出るのか
・会社の設定変更は必要なのか
・どのタイミングで反映されるのか
・見落とすと何が起きるのか
・給与ソフトの対応はどうするのか
・担当者が確認すべきポイントは何か
【講師紹介】
小野 純（おの・じゅん）
特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。
一般社団法人クレア人財育英協会について
株式会社SAのグループ会社として2023年設立。雇用・労務・ハラスメント防止に特化した資格・研修事業を展開。全国750名超が「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。
【雇用クリーンプランナー事業実績】
累計受講者：750名超
受講満足度：93％（自社アンケート）
公式サイト：https://koyo-clean.com/