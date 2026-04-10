スペイン広報第114号発行のお知らせ（日西商業会議所）

日西商業会議所

1985年創刊スペインで初めての日本語定期刊行物である「スペイン広報」につきまして、このたび、

「 第114号」 （最新号）が発行されましたため、皆様にお知らせいたします。

今回は、来週4月15日～17日に東京ビッグサイトで開催される３つの展示会―PROWINE TOKYO（ワイン）、 ISM JAPAN（スイーツ・スナック）, ANUGA SELECT JAPAN（国際食品・飲料）―で、

日西商業会議所協賛ブースにて出展する企業のカタログも同時収録された、盛りだくさんの内容となっております。お時間がある際に、ぜひお読みくださいませ。

日西商業会議所のホームページに掲載しております：https://camarajaponesa.com/ja/?p=15218

日本の「山口県」を筆頭に、魅力的なコンテンツ盛りだくさんとなっています！

・山口で春を感じる散策

・サグラダ・ファミリア：未完の世界遺産、ついに「頂」へ

・ローマ遺跡と地中海の歴史都市タラゴーナ

・スペインワイン・スピリッツ試飲商談会

・ハラマ・サーキットとCUPRA 2026年フォーミュラE世界選手権へ

・スペインのアート／アートフェア

・マドリードのアテネオでフラメンコ部会が発足

★PROWINE TOKYO（ワイン）、 ISM JAPAN（スイーツ・スナック）, ANUGA SELECT JAPAN（国際食品・飲料）の出展企業カタログも収録

今後も、スペインと日本の架け橋となり、皆様に有益な興味深い情報を発信し続けて参ります。

雑誌に掲載の企業や商品についてのお問い合わせも受け付けておりますので、お気軽にご連絡くださいませ。

スペイン広報や掲載内容に関するお問い合わせ

メールアドレス： misaki@camarajaponesa.com （鈴木）

※お電話でお問い合わせをご希望の場合は、一旦メールでその旨ご連絡ください。