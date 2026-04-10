「ABEMA」開局10周年記念の特別番組『30時間限界突破フェス』の目玉企画『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』MMAファイターの矢地祐介、柔道金メダリストの高藤直寿が参戦決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年4月11日（土）に開局10周年を迎えます。この節目を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』の目玉企画、『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』の全挑戦者を発表いたしました。

2026年4月11日（土）午後3時から放送開始となる『30時間限界突破フェス』は「ABEMA」10周年を記念した特別番組で、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送していきます。当日は、「ABEMA」全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できます。

このたび、柔道選手からプロレスラーに転身したウルフアロンが参戦する『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』を、『30時間限界突破フェス』の目玉企画として4月11日（土）の午後3時30分より第1部、そして夜9時より第2部を放送いたします。2021年放送の『朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円』以来、5年ぶりとなる「1000万円シリーズ」。ルールは4分一本勝負とし、「マットに背中をつけて3カウントを奪う」または「投げ技で一本を取る」ことで勝利となります。なお、すべての打撃技、関節技、締め技および急所への攻撃、噛みつき行為は禁止となり、双方が柔道着を着用します。

先日発表された大相撲元大関・把瑠都、糸井嘉男、ノッコン寺田、藤本竜希、カカロニの栗谷の参戦が話題を呼ぶ中、本日新たにウルフに挑む挑戦者2名が解禁となりました。

先行してシルエットが公開されていた“金メダリスト”と“RIZIN選手”。その正体が、4月10日（金）夜7時より放送された特別番組『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円 調印式』にて、ついに明かされました。番組内ではウルフと挑戦者が初対面（※把瑠都、糸井はリモート出演）。一触即発の空気の中、いかなることが起きても自己責任とする「誓約書」への署名が行われるなど、本番直前のヒリヒリとした空気感をお届けいたしました。

藤本竜希ウルフアロン、栗谷（カカロニ）

まず“金メダリスト”は、東海大学の先輩であり、ウルフと同じく柔道で世界を制した金メダリスト・高藤直寿です。先日引退を発表したばかりの高藤は調印式後に行われた記者会見で「アロンと戦うことを想像していなかったです。強そうだなという印象」と語りつつ、「本当にみんなに見られる中で試合をするのは最後かなと思っています。相手がウルフアロンというのはすごく光栄。これを終えて、スパッと一区切りつけたい」と覚悟を見せました。

高藤直寿ウルフアロン、高藤直寿

そして“RIZIN選手”は、ウルフと同じ中学校の先輩にあたる矢地祐介。記者会見ではウルフに対峙し「厚みがすごい」と体格差を認めつつも、「MMAファイターとしての意地とプライドを懸けて頑張りたい」と決意を語りました。総合格闘家としての誇りを胸に、学校の後輩である金メダリストの牙城に挑みます。

ウルフアロン、矢地祐介矢地祐介

そんな挑戦者たちを迎え撃つウルフは、今回通常ではありえない“7連戦”という過酷な状況に置かれます。ウルフは「今回の挑戦者の方たちは、すべてその分野の中ではスペシャリストの方たちっていうところもありますし、僕自身はこの勝負で勝つことによって、自分の強さを証明するっていうところにもすごく価値を見出しているので」と話し、「僕がもしも負けたときに僕が失うものっていうのは1000万以上のものなので。そこもすべて力にしたいというふうには思っています」と、絶対王者としてのプレッシャーを力に変える姿勢を見せました。

これまでボクサー、力士、格闘家と様々なジャンルのトップ選手が参戦し話題を呼んだ「1000万円シリーズ」初となるプロレスラーの参戦には、今から期待が高まります。ぜひご注目ください。

また『30時間限界突破フェス』では、番組内の3大企画の結末を予想し、正解者全員で賞金1000万円を山分けする視聴者参加型キャンペーン「国民ヤマ分け1000万クイズ(https://abema-30h-fes-vote.com/)」を実施することをお知らせいたします。本番組のテーマは「限界突破」。ABEMAがこれまでの常識を打ち破り、30時間にわたる生放送を駆け抜けます。「みんながやらないこと、やれないと思っていたこと」を形にする、ABEMAの中でも最大級の挑戦的なプログラムとなっています。番組内で行われる「限界突破」を象徴する3つの大型企画。その結末をすべて的中させた方々で、現金1000万円を山分けする全国民参加型のクイズキャンペーンを開催します。

【対象となる3大企画】

１. ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円

ウルフアロン選手から「3カウント」もしくは「一本」を取れる挑戦者は誰かを予想。

２. 完徹～不眠最強芸人決定戦～

36時間一睡もせず、笑いをとることができた芸人チーム（1位～3位）を予想。

３. 市川團十郎を笑わせたら1000万円

歌舞伎俳優・市川團十郎を最も笑わせる芸人は誰かを予想。

■キャンペーン応募方法

X（旧Twitter）のアカウントをお持ちであれば、どなたでも簡単に参加可能です。

＜応募期間：4/10(金) 20:00 ～ 4/11(土) 22:00＞

STEP 1： XのABEMA公式アカウントをフォロー

STEP 2： 「ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円」企画の結末を予想

STEP 3： 「完徹～不眠最強芸人決定戦～」の順位を予想

STEP 4： 「市川團十郎を笑わせたら1000万円」企画の結末を予想

STEP 5： ご自身のX IDを入力して応募完了

◆特設ページ：https://abema-30h-fes-vote.com/

■ABEMA10周年特別番組『30時間限界突破フェス』概要

（C）AbemaTV,Inc.

放送日時：2026年4月11日（土）午後3時～4月12日（日）夜10時

特設ページ：https://abema.tv/lp/abema30h-fes

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2054

■『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』概要

（C）AbemaTV,Inc.

放送日：2026年4月11日（土）

第1部：午後3時30分～

第2部：夜9時～

番組ページ：https://abema.tv/video/genre/30h

PR映像URL：https://abema.tv/video/episode/90-2054_s1_p802

■『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円 調印式』概要

（C）AbemaTV,Inc.

視聴URL：https://abema.tv/channels/30h-1/slots/CiQxeb83g3SxJ3

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

◆「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/