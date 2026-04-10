HIROSHI NAGAI ART PRINT EXHIBITION 2026「DAYLIGHT,TWILIGHT.」 巡回展がスタート。4月開催会場のスケジュール公開。
突き抜けるようなデイライト。
静寂が溶け出すトワイライト。
それは、色褪せない記憶の断片。
シティポップの黄金期を彩り、
今もなお世代を超えて世界中で愛され続けるアーティスト
永井博氏が描き出す 光と影のコントラストは
ミニマルな構図の中に、無限のストーリーが潜む究極の世界観。
きっと、あなたの心の奥にある、特別な時間を静かに呼び覚ます。
今こそ手に入れたい、タイムレスな永井博氏のアートをお楽しみください。
巡回展 4月開催会場
■4/1～東京芸術劇場/1階 シアターアートショップ
■4/1～東京国際フォーラム/１階 フォーラムアートショップ
■4/1～14 浜松遠鉄百貨店 本館7階グラフィックステーション
■4/15～20 銀座三越7階ギャラリー
■4/22～27 盛岡川徳5階ギャラリーカワトク
■4/29～5/12 新潟伊勢丹5階アートステーション
■4/29～5/12 梅田ロフト6階グラフィックス
「Blue Vacation」 ジクレー版画額装 220,000円（税込）
「Urban Stardust」ジクレー版画額装 170,500円（税込）
永井博 HIROSHI NAGAI
1947年徳島市生まれのアーティスト。
米国滞在中に感銘を受けた景色をもとに、独創的に描いた夏の風景作品で知られる。ファッションや音楽業界にも多大な影響を与え、雑誌、広告、レコードジャケットなどで多数発表。グラフィックデザイナーを経て、76年よりイラストレーターとして活躍。大瀧詠一「A LONG VACATION」、「NIAGARA SONG BOOK」等のレコードジャケットに代表されるトロピカルでクリアな風景イラストレーションを得意とする。以来、レコード／CDジャケットや広告などのイラストを多数手がける。近年はステーショナリーメーカーやアパレルブランドとのコラボレーションも行う。また、ブラック・ミュージックのコレクターでありDJとしても活躍している。
【ジャケットを手がけた主なアーティスト】
大瀧詠一、サザンオールスターズ、松岡直也、杉山清貴、憂歌団、サニーデイ・サービス、石黒ケイ ほか
【出版】
CBSソニー出版『A LONG VACATION』(1979)、「HALATION」(19811)、小学館『NIAGARA SONG BOOK』(1982)、ぶんか社『Time goes by…』(2008のち2017復刊ドットコム)、復刊ドットコム『CONTRAST』(2019)、『NITEFLYTE』(2020)、『FAVORITE(POOLS/CRISIN'/HUMAN NATURE)3冊セット限定BOX』(2021)を刊行。
【プロモーション】
ユニクロ／UTショップマガジン
宝くじのチケットイラスト(愛媛県／みずほ銀行)2022年末 宝くじ販促及び限定グッズの販売
Paul Smith(英国)とのコラボレーション
エレキギターの有名ブランド「Fender」とのコラボギター発売
2025-2026 ダイハツ ムーヴ コマーシャルのイラストを手掛け話題に。
■取材等の問合せ先■
主催：株式会社ｱｰﾄﾌﾟﾘﾝﾄｼ゛ｬﾊﾟﾝ
〒177-8503
東京都練馬区谷原2-1-26
TEL:03-5923-1362（土日祝休）
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