HIROSHI NAGAI ART PRINT EXHIBITION 2026「DAYLIGHT,TWILIGHT.」 巡回展がスタート。4月開催会場のスケジュール公開。

株式会社アートプリントジャパン

突き抜けるようなデイライト。

静寂が溶け出すトワイライト。

それは、色褪せない記憶の断片。

シティポップの黄金期を彩り、

今もなお世代を超えて世界中で愛され続けるアーティスト

永井博氏が描き出す 光と影のコントラストは

ミニマルな構図の中に、無限のストーリーが潜む究極の世界観。

きっと、あなたの心の奥にある、特別な時間を静かに呼び覚ます。

今こそ手に入れたい、タイムレスな永井博氏のアートをお楽しみください。

巡回展 4月開催会場

■4/1～東京芸術劇場/1階 シアターアートショップ

■4/1～東京国際フォーラム/１階 フォーラムアートショップ

■4/1～14 浜松遠鉄百貨店 本館7階グラフィックステーション

■4/15～20 銀座三越7階ギャラリー

■4/22～27 盛岡川徳5階ギャラリーカワトク

■4/29～5/12 新潟伊勢丹5階アートステーション

■4/29～5/12 梅田ロフト6階グラフィックス

「Blue Vacation」 ジクレー版画額装 220,000円（税込）「Urban Stardust」ジクレー版画額装 170,500円（税込）

永井博 HIROSHI NAGAI

1947年徳島市生まれのアーティスト。

米国滞在中に感銘を受けた景色をもとに、独創的に描いた夏の風景作品で知られる。ファッションや音楽業界にも多大な影響を与え、雑誌、広告、レコードジャケットなどで多数発表。グラフィックデザイナーを経て、76年よりイラストレーターとして活躍。大瀧詠一「A LONG VACATION」、「NIAGARA SONG BOOK」等のレコードジャケットに代表されるトロピカルでクリアな風景イラストレーションを得意とする。以来、レコード／CDジャケットや広告などのイラストを多数手がける。近年はステーショナリーメーカーやアパレルブランドとのコラボレーションも行う。また、ブラック・ミュージックのコレクターでありDJとしても活躍している。

【ジャケットを手がけた主なアーティスト】

大瀧詠一、サザンオールスターズ、松岡直也、杉山清貴、憂歌団、サニーデイ・サービス、石黒ケイ ほか

【出版】

CBSソニー出版『A LONG VACATION』(1979)、「HALATION」(19811)、小学館『NIAGARA SONG BOOK』(1982)、ぶんか社『Time goes by…』(2008のち2017復刊ドットコム)、復刊ドットコム『CONTRAST』(2019)、『NITEFLYTE』(2020)、『FAVORITE(POOLS/CRISIN'/HUMAN NATURE)3冊セット限定BOX』(2021)を刊行。

【プロモーション】

ユニクロ／UTショップマガジン

宝くじのチケットイラスト(愛媛県／みずほ銀行)2022年末 宝くじ販促及び限定グッズの販売

Paul Smith(英国)とのコラボレーション

エレキギターの有名ブランド「Fender」とのコラボギター発売

2025-2026 ダイハツ ムーヴ コマーシャルのイラストを手掛け話題に。

■取材等の問合せ先■

主催：株式会社ｱｰﾄﾌﾟﾘﾝﾄｼ゛ｬﾊﾟﾝ

〒177-8503

東京都練馬区谷原2-1-26

TEL:03-5923-1362（土日祝休）

Instagram(https://www.instagram.com/reel/DWsvH5jAeuw/?hl=ja)：@apj_exhibitions 展示会情報(https://www.blogger.com/u/1/blog/posts/3313562190928896409?hl=ja)：apj-exhibition.blogspot.com