「入力できる人」から「判断できる人」へ。木造住宅の安全性を底上げする実践型コミュニティ『構造伴奏部』が2026年4月始動！

株式会社evoltz

evoltz一級建築士事務所（管理建築士：早川浩平）と構造設計事務所のヒロモク（代表：戸鳴宏樹）は、木造住宅の構造計算に携わる設計者を対象とした、オンライン実践型コミュニティ**『構造伴奏部 ーアーキトレンド構造計算編ー』**を2026年4月より開始いたします。

■ 背景：構造計算ソフトは「使える」が「説明できない」設計者の増加

近年、構造計算ソフトの普及によって「計算書を作れる設計者」は確実に増えました。 一方で、審査機関からの指摘や現場からの質疑に対して、根拠を持って説明できる人はまだ多くありません。 その結果、やり取りに時間がかかったり、対応に詰まって構造から距離を置いてしまうケースも見られます。 本来、構造は“難しいもの”ではなく、“使える武器”のはずです。 その一歩を越えられない設計者を減らしたい--そんな想いから、この取り組みをスタートしました。

■ 『構造伴奏部』とは

本サービスは、ソフトの使い方を教える場ではありません。 「なぜその数値なのか」「なぜその構造が必要なのか」を理解し、現場や審査に対して自分の言葉で判断・説明できる力を身につける、実践型のコミュニティです。

■ サービス概要

■ 主なサービス内容- 構造計算の知識共有 構造計算書の読み方や、審査機関が見ているポイント、よくある指摘とその対応方法を、実務ベースで共有します。- Facebookグループでの質問対応 日々の実務で出てきた疑問をタイムリーにアップ可能。審査機関への回答や現場対応をスムーズにします。- オンライングループ勉強会 上記の知識共有や質問のピックアップしたものについて、月2回、オンラインで勉強会を開催。過去のアーカイブ視聴も可能です。

名称： 構造伴奏部 ーアーキトレンド構造計算編ー

目標： 一人で構造計算を行い、確認申請・長期優良住宅・性能評価を通せるようになること

対象： 福井コンピュータアーキテクト株式会社のアーキトレンドZEROを使用している構造計算初心者、申請等に不安がある方

費用： 月額 11,000円（税込）

開始日： 2026年4月10日（初回は大宮にてリアル開催・懇親会あり）

■ 講師プロフィール

早川 浩平（はやかわ こうへい）

株式会社evoltz 一級建築士事務所 管理建築士。構造設計一級建築士。耐震リフォームから新築構造計算まで幅広く手掛け、技術者育成に注力 。

戸鳴 宏樹（となり ひろき）

ヒロモク 二級建築士事務所 代表。 ツーバイフォー建築物を中心に住宅から中規模の施設系の構造設計を行う。 またツーバイマンヒロキとして構造や耐震の情報を発信中。

■ 設立者メッセージ

私たちの目標は、「私たちがいなくても木造住宅の耐震性能が当たり前になる」をつくることです。 建築基準法はあくまで最低基準です。 本当に目指したいのは、地震が来ても倒壊せず、その後も普段通りの生活を続けられる住宅を当たり前にすること。 そのために、構造を特別なものにせず、“使いこなせる武器”として扱える設計者を増やしていきたいと考えています。

【本件に関するお問い合わせ先】

構造伴奏部 事務局

mail：kozo.banso.hxh@gmail.com