韓国発コスメブランド「Dinto」、『ライトベールカラーコレクター』および『ソフトグローリキッドチーク』が4月18日より全国のロフトにて発売開始!（一部店舗除く）

株式会社月架世交易

韓国コスメブランド「Dinto」の日本正規代理店である株式会社月架世交易（本社：東京都中央区、代表取締役：文 賢宇［ムン・ヒョヌ］）は、「KCOS」に選出されたDintoのベースメイクアイテム『ライトベールカラーコレクター』および『ソフトグローリキッドチーク』が2026年4月18日（土）より全国のロフト(一部店舗除く)及びロフトネットストアにて順次発売。また、同商品が ロフト主催「ロフト Kコスメフェスティバル 2026SS」 にて展開することをお知らせいたします。

■ Dintoとは？

Dintoは「Deeply into」という言葉から由来しており、「深みのない美しさは、飾りに過ぎない」「流行は刹那、クラシックは永遠」という信念のもと、自分なりの哲学と内面の美しさを発展させていく女性を称える2021年に韓国で誕生したブランドです。自分の哲学と美しさを積み重ねていく女性を賛美し、古典文学にインスパイアされたカラーで女性の人生を彩らせます。2023年2月からバラエティ企業様先行で日本ローンチがスタートしました。中でも人気の「ブラーグロイリップティント」は、色づきとツヤ感を兼ね備えた処方が特徴で、軽やかな使い心地と高密着でアジア圏のユーザーに高く評価を得ています。

■ 商品詳細

ライトベールカラーコレクター

全3色｜1,760円(税込)

「重ねても重たく見えにくいベースメイク」

自然なツヤ感のある仕込みベースで、色を活かしたベースメイク発想。

ファンデーションの前に使って、ナチュラルな仕上がりに整えるトーンシーラー。

◇ カラー展開

#914 ライラックハイライト／トーンアップ／黄味を抑えた印象に

#916 ピンクボリューミング／トーンアップ／ふっくらとした印象に

#917 レモンコレクト／トーンアップ／明るく均一な印象に

・ソフトグローリキッドチーク

全4色｜1,870円(税込)

しっとりとした使用感で肌に心地よくフィットするリキッドチーク。ベースメイクを崩すことなく密着し、肌の内側からほのかに輝くような、自然でみずみずしいツヤ感を演出します。

◇ カラー展開

#P205 ヌーディーピーチピンク

#P214 ミュートクールベージュ

#P231 くすみピンクベージュカラー

#P232 ソフトパープル

今後も月架世交易は、魅力ある韓国ブランドと日本の消費者をつなぐ架け橋として、高品質かつ感性豊かな製品をお届けしてまいります。

【会社概要】

社名：株式会社月架世交易

本社所在地：東京都中央区

代表取締役：文賢宇(ムン・ヒョヌ)

【お問い合わせ】

株式会社月架世交易

お客様お問い合わせ先：info@gekkasei.co.jp