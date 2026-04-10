【愛知県岡崎市】ついに解禁！ウッドデザインパーク岡崎で“缶アルコール販売”スタート｜新緑BBQをもっと気軽に楽しむ期間限定企画!!

ウッドデザインパーク株式会社

自然の中で過ごすBBQやグランピングの時間に、もっと気軽にドリンクを楽しんでいただけるよう、缶チューハイ・缶ハイボール・ノンアルコールビールをお手に取りやすい価格でご用意しました。

「気軽に1本楽しみたい」「ちょっとだけ飲み足りない」

そんなさまざまなシーンに合わせてお選びいただけるキャンペーンです。

アルコールを楽しみたい方はもちろん、運転予定のある方やお酒が苦手な方にもご利用いただけるよう、ノンアルコールビールも対象に含めています。

BBQやアウトドアのひとときが、少しでも楽しく、心地よい時間になるように。

自然の中で過ごす時間のお供として、ぜひ気軽にお楽しみください。

キャンペーン概要

内容：缶チューハイ・缶ハイボール・ノンアルコールビール

価格：各300円（税込）

実施期間：4月11日（土）～無くなり次第終了

気軽に楽しめるドリンクとともに、BBQの時間はもっと自由に。

GW前の今が狙い目、この期間だけの特別なひとときをぜひ体験してみてください。

ウッドデザインパーク岡崎

【所在地】

〒444-3443 愛知県岡崎市鍛埜町字日面8番地4

【電話番号】

080-5810-6322

【公式サイト】

https://wood-designpark.jp/okazaki/

予約はこちらから :https://reserve.489ban.net/client/wdp-okazaki/0/plan