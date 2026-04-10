【愛知県岡崎市】ついに解禁！ウッドデザインパーク岡崎で“缶アルコール販売”スタート｜新緑BBQをもっと気軽に楽しむ期間限定企画!!
ウッドデザインパーク株式会社
BBQやアウトドアのひとときが、少しでも楽しく、心地よい時間になるように。
内容：缶チューハイ・缶ハイボール・ノンアルコールビール
気軽に楽しめるドリンクとともに、BBQの時間はもっと自由に。
ウッドデザインパーク岡崎
【所在地】
予約はこちらから :
https://reserve.489ban.net/client/wdp-okazaki/0/plan
自然の中で過ごすBBQやグランピングの時間に、もっと気軽にドリンクを楽しんでいただけるよう、缶チューハイ・缶ハイボール・ノンアルコールビールをお手に取りやすい価格でご用意しました。
「気軽に1本楽しみたい」「ちょっとだけ飲み足りない」
そんなさまざまなシーンに合わせてお選びいただけるキャンペーンです。
アルコールを楽しみたい方はもちろん、運転予定のある方やお酒が苦手な方にもご利用いただけるよう、ノンアルコールビールも対象に含めています。
BBQやアウトドアのひとときが、少しでも楽しく、心地よい時間になるように。
自然の中で過ごす時間のお供として、ぜひ気軽にお楽しみください。
キャンペーン概要
内容：缶チューハイ・缶ハイボール・ノンアルコールビール
価格：各300円（税込）
実施期間：4月11日（土）～無くなり次第終了
気軽に楽しめるドリンクとともに、BBQの時間はもっと自由に。
GW前の今が狙い目、この期間だけの特別なひとときをぜひ体験してみてください。
ウッドデザインパーク岡崎
【所在地】
〒444-3443 愛知県岡崎市鍛埜町字日面8番地4
【電話番号】
080-5810-6322
【公式サイト】
https://wood-designpark.jp/okazaki/
予約はこちらから :
https://reserve.489ban.net/client/wdp-okazaki/0/plan