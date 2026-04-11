『ミュージカル嫌いの男』が2026年7月2日 (木) ～ 2026年7月5日 (日)に東京芸術劇場 シアターウエスト（東京都 豊島区 西池袋 1丁目8番1号）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

https://www.confetti-web.com/events/14707

公式サイトはこちら https://tiptap.jp/next-2/#musicalgirai 東宝作品をはじめ、数多くのミュージカル作品を演出する上田一豪の劇団TipTapが、活動20周年を迎えた今年、記念公演第二弾として上演するのは“ミュージカル嫌いの男”の物語だ。 本作は1956年に公開されたホラー映画『ボディ・スナッチャー / 恐怖の街』を下敷きに、ロサンゼルスを拠点に活動しているStarKid Productionsにより2018年に初演されたミュージカル。 主演には『リーファー・マッドネス』で上田一豪とタッグを組んだ水田航生、ヒロインにはTipTapオリジナルミュージカル『Play a Life』で圧倒的な歌唱力を印象づけた屋比久知奈を迎えた。さらに、ダンドイ舞莉花、小林遼介、美麗、鎌田誠樹、オレノグラフィティ、原慎一郎といった多くのミュージカルや舞台で活躍する個性豊かなキャストと、上田一豪がB級ホラーコメディミュージカルの日本初演に挑みます！

あらすじ

ミュージカルが嫌いな主人公ポール(水田航生)は、自分の周りの人々が急に歌って踊り出すことに違和感を覚える。 ポールが想いを寄せるカフェ店員のエマ(屋比久知奈)もその異変を感じていた。 二人はこの街に何が起きているのかを突き止めるべくある大学教授を尋ねる。 ミュージカル嫌いなポールとミュージカル女優を目指していたエマはこの街を救えるのだろうか・・・？

公演概要

『ミュージカル嫌いの男』 公演期間：2026年7月2日 (木) ～ 2026年7月5日 (日) 会場：東京芸術劇場 シアターウエスト（東京都 豊島区 西池袋 1丁目8番1号） ■出演者 水田航生 屋比久知奈 ダンドイ舞莉花 小林遼介 美麗 鎌田誠樹 オレノグラフィティ 原慎一郎 ■スタッフ The Guy Who Didn't Like Musicals Music and Lyrics by Jeff Blim Book by Nick & Matt Lang 翻訳・訳詞・演出 上田一豪 音楽監督 小澤時史 ■公演スケジュール 7月2日(木)14:00 7月2日(木)19:00 7月3日(金)19:00 7月4日(土)13:00 7月4日(土)18:00 7月5日(日)12:30 7月5日(日)17:30 ※開場は開演の30分前 ※上演時間は約2時間 ■チケット料金（全席指定・税込） 一般：11,000円 ＜カンフェティ限定！1,000円割引＞ 11,000円 → カンフェティ席10,000円！

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