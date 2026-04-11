チーム・クレセント主催、第8回公演『歩きはじめる時』が2026年6月18日（木）～6月22日（月）にシアターグリーン BASE THEATER（豊島区南池袋２丁目２０－４）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて4/11(土)10:00販売開始日です。

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公式ホームページ https://www.teamcrescent.com 脚本：山脇 立嗣 監修：ふじた あさや 演出：片山 美穂（チーム・クレセント）/山田 さおり（チーム・クレセント）

「わたしのこえがきこえますか」の前日譚スピンオフ！

～昭和３８年 日本で最初の手話サークル誕生物語～

昨年9月に上演した第29回OMS戯曲賞大賞作、山脇立嗣氏の脚本「わたしのこえがきこえますか」の前日譚スピンオフ作品「歩きはじめる時」を、ろう者をテーマにしたシリーズの第二弾として上演いたします。 2025年に手話施策推進法が成立し、同年11月には日本で初めてデフリンピックが開催されるなど、誰もがアクセスできるコミュニケーション環境への歩みが、社会全体で確かな広がりを見せています。 今作「歩きはじめる時」は、日本で初めて手話サークル「みみずく」を立ち上げた一人の看護学生を主人公に描いた、実話に基づくドラマです。 手話を学び、仲間と出会い、社会の壁に向き合いながら、“声にならない声”が形を得ていく過程を丁寧に描いています。 演劇を通して生きた言語としての手話に触れていただくことで、差別や偏見の解消に寄与し、共生社会実現の一助となることを目指してまいります。

あらすじ

昭和三十八年、手話が禁じられていた時代―― 熊本から京都へ看護の道を志してやって来た清原は、耳の聞こえない一人の患者・西野と出会う。 かつて医大で学んでいたという彼は、失聴を機に進路を断たれ、今は聾学校で助手として働いていた。 ある日、見舞いに訪れた仲間たちと“手”と“表情”だけで、音もなく生き生きと語り合う姿を目にした清原は、それが聞こえない人の言葉 “手話” であることに深い衝撃を受ける。 その日を境に、清原の中で、何かが音もなく動き始めた。 手話を学び、人の痛みや願いに寄り添える看護婦になろうと誓った清原。 やがて、日本初の手話サークル「みみずく」創設へと歩み出していく――

公演概要

チーム・クレセント第8回公演『歩きはじめる時』 公演期間：2026年6月18日（木）～6月22日（月） 会場：シアターグリーン BASE THEATER（豊島区南池袋２丁目２０－４） ■出演者 新里 乃愛（チーム・クレセント） 近藤 辰哉 佐田 明 光永 勇輝 春田 ゆり 宮川 知久（Pカンパニー） 小野 花音 MiCHi

■スタッフ 音楽：藤原 豊 照明・音響：松田 充博 舞台美術：およぐひと 舞台監督：高橋 康孝 手話監修：MiCHi 字幕：松田 充博／山田 さおり 稽古手話通訳：坂入 恒洋 方言指導：谷藤 太（劇団enji） 宣伝美術：おかめ家 ゆうこ 映像制作：齋藤 耕路（（株）ユニコーン） 舞台写真：小杉 朋子 制作協力：J Stage Navi 平田 愛奈 制作：片山 美穂 企画・製作：チーム・クレセント プロデューサー：片山 美穂 ■公演スケジュール 6月18日（木）19:00 6月19日（金）14:00／19:00 6月20日（土）14:00★／19:00 6月21日（日）14:00／19:00 6月22日（月）12:00 開場・受付開始は各開演の30分前 全ステージ・オープン字幕付き ★出演者によるアフタートーク ※開場は各開演の30分前 受付に手話のできるスタッフあり ■チケット料金 全席自由 一般：5,000円 高校生以下：3,500円 障害者割引▸各券種500円引き（要予約） 障害者手帳またはミライロID提示のこと （希望者には台本付与あり（6/4までに要予約）） ※車椅子での入場可（要予約）／未就学児童入場不可 ■協力 アイティ企画 アクセシビューティーマネジメント 劇団あしたの会 Pカンパニー ■後援 豊島区 ■助成

チケットサイト「カンフェティ」

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