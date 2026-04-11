クウカン株式会社（本社：北海道富良野市、代表取締役：山本健太郎）は、このたび、北海道を中心に不動産売買仲介と民泊運営代行を展開する「ワールドワイドベースグループ（株式会社ワールドワイドベース / W vacation株式会社）」のコーポレートサイトの全面リニューアルを実施しました。 【クライアント様Webサイト】 ワールドワイドベースグループコーポレートサイト： https://worldwidebase.co.jp/

本プロジェクトは、不動産購入から民泊運用までの一気通貫のサポート体制をデジタル上で可視化し、Airhost API連携による「直予約機能」を一体的に提供するものです。クウカン株式会社が培ってきたデジタルマーケティングとシステム構築の知見を活かし、札幌をはじめとする北海道内の不動産投資・民泊市場におけるクライアントの事業成長を強力に支援します。

Webサイトリニューアルの背景｜北海道の観光業界動向

インバウンド需要の急速な回復に伴い、北海道内の観光市場、とりわけ民泊・簡易宿所に対する投資熱はかつてない高まりを見せています。一方で、多くの民泊事業者がOTA（外部予約サイト）に依存しており、高額な送客手数料がオーナーの利益を圧迫するという業界構造の課題が存在しています。 ワールドワイドベースグループは、不動産の購入・仲介から、その後の民泊運営代行までをワンストップで支援できる希少な事業基盤を持っています。しかし、これまではその「一気通貫の安心感」と「圧倒的な運営ノウハウ」を、Web上で十分に伝えきれていませんでした。そこで今回、同グループのブランド価値を再定義し、実利（予約・リード獲得）に直結する次世代型デジタルプラットフォームへと進化させるプロジェクトが始動しました。

クウカンが提供したソリューションとその成果

クウカン株式会社は、本プロジェクトにおいて戦略立案からデザイン、システム構築までをワンストップで担当。以下の3つの軸でソリューションを提供しました。

1. 「一気通貫」のビジネスモデルを体現するUI/UX

不動産を買いたい層（投資家）と、民泊として運用したい層、それぞれのターゲットに響くモダンで信頼感のあるビジュアル設計を採用しました。「株式会社ワールドワイドベース」の仲介・買取の専門性と、「W vacation株式会社」の幅広い運営管理能力という、グループ2社の強みをシームレスに統合。ユーザーを迷わせない洗練された導線設計を実現しています。

2. Airhost API連携による「直予約機能」の導入

外部予約サイトへの完全な依存から脱却すべく、AirhostのPMS（宿泊施設管理システム）と連携し、公式サイト上で直接宿泊予約が完結するシステムを構築しました。これにより、OTA手数料の大幅な削減を実現。さらに、顧客データを自社で直接蓄積できるようになったことで、リピーター獲得に向けた強固なマーケティング基盤が完成しました。

3. グローバル対応（日・英・中）とSEO強化

加速するインバウンド需要を確実に取り込むため、日本語・英語・中国語の3カ国語対応のページを完全複製して構築。さらに、専門ノウハウを発信するコラム機能を拡充することで、「札幌＋民泊運営」「北海道＋不動産投資」といったロングテールキーワードでの検索流入の増加を図っています。 ※「直予約機能」と英語・中国語対応ページについては、順次公開予定です。

リニューアルサイト制作の裏側とこだわり

「不動産の購入から運用まで一気通貫で対応」というワールドワイドベースグループの特徴を明確化するためには、性質の異なる「不動産会社」と「民泊運営会社」の2つの顔を1つのサイトに同居させなければなりません。そこで、今回のリニューアルでは徹底した情報整理を実施。サイトを訪問したユーザーが「なるほど、ここで買えば運営まで全部任せられるのか！」と腹落ちする、「不動産会社」と「民泊運営会社」の両側面の接続に注力しました。

クウカンのクリエイティブで、事業課題を解決

また、今回のリニューアルでは、宿泊業界における収益性改善の鍵となる「直予約機能」を実装いたしました。 OTAは、国を問わず宿泊意欲を強く持つユーザーに広くアプローチできる点で利用価値は十分ありますが、一方で、宿泊予約の成立によって生じるOTA側への手数料の支払いは、ビジネスサイドにとっての課題となっています。 今回、自社完結型の予約システムを構築したことは、予約チャネルを自社へと回帰させ、中間コストをダイレクトに事業利益へと転換する、効率的なWeb運用へのシフトを意味します。あくまでも「OTA依存からの脱却」ではなく「OTAとの共存から自立へのバランス調整」をお手伝いし、今まで以上にオーナー様の努力がストレートに成果として結実する仕組みを作れたことは、Webパートナーとしてこの上ない喜びです。 「直予約機能」の実装は、単に「カッコいいだけのサイト」ではなく、「クライアントの事業をより良い方向へ動かすサイト」「クライアントの事業に関わる周辺の人に対しても利益を生み出すサイト」を創りたいという、クリエイティブにおけるクウカンの流儀・思想の顕れなのです。 クウカンは、クライアントのビジネス課題をクリエイティブの力で解決します。ホームページ制作やWebマーケティング施策でお困りの事業者様は、ぜひ一度お問い合わせください。 クウカンの制作実績：https://kukanhokkaido.co.jp/websolutions/works/ お問い合わせはこちら：https://kukanhokkaido.co.jp/websolutions/contact/

クライアント紹介：ワールドワイドベースグループ

不動産に新たな価値と収益をもたらすプロフェッショナル集団です。「購入から運営まで」をワンストップで支援し、オーナー様の収益を最大化します。・株式会社ワールドワイドベース：不動産仲介・買取・コンサルティングを主軸とし、収益不動産の確固たる基盤を構築。・W vacation株式会社：簡易宿泊所・民泊・無人ホテル、マンスリーマンションの運営管理を専門とし、高稼働・高収益な運用を実現。

クウカン株式会社の会社概要

● 社名：クウカン株式会社 / Kukan Inc. ● 設立：2022年11月29日 ● 資本金：1,000,000円 ● 代表者：山本 健太郎 / Kentaro Yamamoto ● 所在地（富良野オフィス）：〒076-0023 北海道富良野市栄町4-7 ● 所在地（札幌オフィス）：〒062-0904 北海道札幌市豊平区豊平4条3丁目1-1 ● 免許番号：宅地建物取引業 北海道知事 上川(1)第1316号

事業内容

●民泊投資事業：JANKENの企画運営、北海道エリアでの民泊投資プロジェクト支援 ●クリエイティブ事業：事業開発、ブランディング、マーケティングソリューションの企画支援 ●不動産事業：不動産の売買・賃貸・仲介、買取再生、開発、運用プロパティマネジメント、戸建・宅地分譲、住宅・マンション建設・販売、内装工事、リフォーム工事 ●Web事業：Webサイト企画・制作・運用、ITサポート業務、オンライン秘書、インターネット利用情報提供 ●採用支援事業： 採用代行、採用広報、Wantedly運用代行、採用サイト・採用動画制作、採用DX支援

関連リンク

● Kukan：https://kukanhokkaido.co.jp/ ● JANKEN：https://janken-hokkaido.com/ ● 不動産買取専門店ゴエン：https://goen-hokkaido.jp/ ● Web支援事業：https://kukanhokkaido.co.jp/websolutions/ ● クウカン不動産：https://kukanhokkaido.co.jp/realestate/ ● リクルーティブ：https://recruitive.hokkaido.jp/

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本件に関するお問い合わせ先

会社名： クウカン株式会社 広報担当 メールアドレス： pr@kukanhokkaido.co.jp