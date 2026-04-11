スマートフォン・デジタルオーディオ端末向けアクセサリーの製造・販売を行う株式会社PGA（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：黒木 光）は、「Apple Watch用 ポータブル充電器」を2026年4月20日（月）より発売いたします。

製品概要

■ 圧倒的な携帯性 コンパクト設計＆カラビナ付属で、バッグや鍵に付けてキーホルダー感覚で持ち運び可能。 ■ 2WAY入力対応 USB Type-CとLightningの2種類のコネクタに対応し、専用ケーブルを持ち歩く手間を削減。 ■ ストレスフリーな充電 マグネット吸着でズレにくく、Apple Watchを置くだけで簡単に充電開始。 ■ 安定の出力設計 スマートに充電できる最大5W出力を実現。 ■ 選べる2カラー どんなスタイルにも合わせやすい、シンプルで洗練されたブラックとホワイトの2色展開。

ブラック

ホワイト

発売情報

発売日 ：2026年4月20日（月） 参考価格：\1,980（税込）

主要取扱い店舗

株式会社 ヤマダホールディングス 株式会社 ビックカメラ 株式会社 ヨドバシカメラ 株式会社 ケーズホールディングス その他家電量販店、量販店、雑貨店、スマートフォンアクセサリー専門店等の他、ECサイトでも販売いたします。

株式会社PGA ECサイト

【楽天市場】 https://www.rakuten.co.jp/pga-shop/ 【Yahoo!ショッピング】 https://shopping.geocities.jp/pg-a/ 【Amazon】 https://www.amazon.co.jp/stores/PremiumStyle/page/3FA4DEB0-BE23-4399-9692-390EA4D35A7C?ref_=ast_bln 【SHOPLIST】 https://shop-list.com/women/brand/premiumstyle/ 【JRE MALL】 https://shopping.jreast.co.jp/shop/detail/s582

「Premium Style」について

上質で洗練されたデザインを通して、日常をさりげなく格上げすることを目指したブランドです。 洋服やアクセサリーのように、iPhoneケースやイヤホンもまた、毎日持ち歩き、身に着ける存在。だからこそ私たちは、何気ない日常の中に“特別”を感じられるプロダクトづくりにこだわります。 手にするたびに気分が上がる。身に着けることで、少しだけ自分に誇りが持てる。そんなワンランク上のライフスタイルを提案します。

会社概要

会社名 ：株式会社PGA 所在地 ：神奈川県横浜市都筑区桜並木20-5 URL ：https://www.pg-a.co.jp/ 事業内容：モバイル・デジタル機器および関連製品の企画・製造・販売

株式会社PGA 公式SNS

【X】 https://x.com/pga_2017 【facebook】 https://www.facebook.com/PerfectGearAgency 【instagram】 https://www.instagram.com/pga_phone_official 【Threads】 https://www.threads.net/@pga_phone_official 【TikTok】 https://www.tiktok.com/@pga_phone_official

本商品に関する一般消費者様向け お問い合わせ窓口

株式会社PGA サポートセンター https://www.pg-a.co.jp/contact/

本リリースに関するメディア・報道関係者様向け窓口

株式会社PGA 商品部 https://www.pg-a.co.jp/contact/business/ public-relations-dept@pg-a.co.jp

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